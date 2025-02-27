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  • Анчелотти прокомментировал победу «Реала» над «Сосьедадом» в первом полуфинале Кубка Испании

Анчелотти прокомментировал победу «Реала» над «Сосьедадом» в первом полуфинале Кубка Испании

Сегодня, 11:42

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги выигранного матча с «Реал Сосьедадом».

  • Команды встречались в первом полуфинале Кубка Испании.
  • Мадридцы выиграли в Сан-Себастьяне со счетом 1:0 благодаря голу Эндрика в середине 1-го тайма.
  • Ответная встреча на «Сантьяго Бернабеу» состоится 1 апреля.

«У «Реала» все очень хорошо. Мы провели ротацию, но команда не утратила надежности, показала компактную и цельную игру. Несмотря на изменения в составе, мы сыграли хорошо.

Кто из вратарей сыграет в финале, если «Реал» туда выйдет? В полуфинале должен играть Лунин, он очень надежный вратарь. Он хорошо выступает и должен рассматриваться как претендент на место в составе на финал. Но пока еще слишком рано об этом говорить.

Замена Рауля Асенсио в перерыве? Я убрал его с поля по двум причинам: во-первых, он подвергся оскорблениям со стороны трибун, а во-вторых, у него уже была жeлтая карточка.

Никому не приятно слышать кричалки вроде «Умри», и это, несомненно, шокировало его. Я решил заменить его, поскольку эмоциональное состояние могло ухудшить его игру», – сказал Анчелотти.

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Источник: Marca
Испания. Кубок Реал Реал Сосьедад Анчелотти Карло
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