Анчелотти прокомментировал победу «Реала» над «Сосьедадом» в первом полуфинале Кубка Испании

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги выигранного матча с «Реал Сосьедадом».

Команды встречались в первом полуфинале Кубка Испании.

Мадридцы выиграли в Сан-Себастьяне со счетом 1:0 благодаря голу Эндрика в середине 1-го тайма.

Ответная встреча на «Сантьяго Бернабеу» состоится 1 апреля.

«У «Реала» все очень хорошо. Мы провели ротацию, но команда не утратила надежности, показала компактную и цельную игру. Несмотря на изменения в составе, мы сыграли хорошо.

Кто из вратарей сыграет в финале, если «Реал» туда выйдет? В полуфинале должен играть Лунин, он очень надежный вратарь. Он хорошо выступает и должен рассматриваться как претендент на место в составе на финал. Но пока еще слишком рано об этом говорить.

Замена Рауля Асенсио в перерыве? Я убрал его с поля по двум причинам: во-первых, он подвергся оскорблениям со стороны трибун, а во-вторых, у него уже была жeлтая карточка.

Никому не приятно слышать кричалки вроде «Умри», и это, несомненно, шокировало его. Я решил заменить его, поскольку эмоциональное состояние могло ухудшить его игру», – сказал Анчелотти.