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    • Рафинья оценил победу «Барселоны» над «Реалом» в финале Суперкубка Испании

    Рафинья оценил победу «Барселоны» над «Реалом» в финале Суперкубка Испании

    Вингер «Барселоны» Рафинья высказался о финале Суперкубка Испании с «Реалом» (5:2). Он забил голы на 39-й и 48-й минутах матча.

    «Я очень рад, потому что мы одержали победу, интересы команды превыше всего. Для меня неважно, играю ли я хорошо или плохо, все, что я хочу – это выигрывать титулы.

    Выигрыш первого трофея в сезоне вызывает у нас потрясающие ощущения и придаст нам уверенность на оставшуюся часть сезона.

    Знаем, что у «Реала» отличная команда, но мы сосредоточены на своей игре. Мы можем бороться и выигрывать титулы. Тяжело играть вдесятером, но мы упорно трудились и знали, что делать, когда у тебя на одного игрока меньше. Мы отдали все силы», – сказал Рафинья.

    • Также у «Барселоны» отличились Ламин Ямаль, Алекс Бальде и Роберт Левандовски (с пенальти). Голы у «Реала» на счету Килиана Мбаппе и Родриго.
    • Игра проходила в Джидде (Саудовская Аравия)
    • «Барселона» выиграла Суперкубок Испании в 15-й раз в истории. В прошлый раз она побеждала в 2023 году.

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    Источник: Marca

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    13.01.2025 10:40
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