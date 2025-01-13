Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Флик высказался о победе «Барселоны» в Суперкубке Испании

    Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик выразил удовлетворение игрой команды в финале Суперкубка Испании с «Реалом» (5:2).

    «Сегодня мы обыграли одну из лучших команд мира и завоевали трофей. Мы счастливы. Сегодня нужно радоваться.

    Мы едины. Наша цель – становиться лучше с каждым матчем. Мы хотим выигрывать каждый матч и будем стараться делать это, если будет такая возможность. Мы должны во всем находить что-то полезное для себя.

    Для меня важно, как мы играем. Мы должны действовать как команда. Сегодня мы сократили число ошибок. Когда мы контролируем игру, нам проще. Сегодня в атаке у нас были три великолепных форварда. Я очень рад за команду.

    Это футбол, я много лет в нем работаю. Цели больших клубов – это трофеи. Мы довольны и гордимся собой, теперь нужно подтверждать свой уровень. Мы не сможем всегда играть так, как сегодня», – сказал Флик.

    • У «Барселоны» отличились Рафинья (дважды), Ламин Ямаль, Алекс Бальде и Роберт Левандовски (с пенальти). Голы у «Реала» на счету Килиана Мбаппе и Родриго.
    • Игра проходила в Джидде (Саудовская Аравия)
    • «Барселона» выиграла Суперкубок Испании в 15-й раз в истории. В прошлый раз она побеждала в 2023-м.

    Новости по теме
    Замена Винисиуса в матче с «Барселоной» вызвала недоумение в окружении игрока 5
    Гурцкая обратился к топ-клубам РПЛ, упомянув результат Эль Класико
    Президент «Барселоны» Лапорта прокомментировал разгром «Реала» 1
    Источник: As

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.01.2025 08:26
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 