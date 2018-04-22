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    Мутко: «24 мая вся инфраструктура ЧМ-2018 должны быть передана ФИФА»

    Вице-премьер России, бывший президент РФС Виталий Мутко рассказал о ближайшей важной дате внутри подготовки нашей страны к чемпионату мира-2018. В мае состоится официальная передача объектов проводящей организации.

    «Наша задача – 24 мая всю инфраструктуру, стадионы, базы проживания команд, тренировочные площадки передать ФИФА и оргкомитету и начать операционную деятельность», – сказал политик.

    Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля.

    Источник: Р-Спорт

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    22.04.2018 08:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 апреля 2018, 10:58

      Хорошо бы Мутко в инфраструктуру включить, чтобы больше его не видеть!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 22 апреля 2018, 09:18

      И главное, что бы Виталика снова повысили))

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Федя Кабак 22 апреля 2018, 13:57

      Он очень старается, напоминая о себе, что это он основной
      исполнитель и руководитель всего футбола в России, без него
      ничего не смогли бы сделать.
      Вот и новое звание приклеили "политик", правда хренов, как и
      руководитель. Зато он застуженный мастер с понтом и доитель денег.

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