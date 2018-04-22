Мутко: «24 мая вся инфраструктура ЧМ-2018 должны быть передана ФИФА»

Хорошо бы Мутко в инфраструктуру включить, чтобы больше его не видеть!
Вице-премьер России, бывший президент РФС Виталий Мутко рассказал о ближайшей важной дате внутри подготовки нашей страны к чемпионату мира-2018. В мае состоится официальная передача объектов проводящей организации.
«Наша задача – 24 мая всю инфраструктуру, стадионы, базы проживания команд, тренировочные площадки передать ФИФА и оргкомитету и начать операционную деятельность», – сказал политик.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля.