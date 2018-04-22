Диего Коста пропустит первую игру с «Арсеналом» в Лиге Европы

Нападающий «Атлетико» Диего Коста с большой долей вероятности пропустит первый полуфинальный матч Лиги Европы против «Арсенала». Об этом сообщил главный тренер мадридской команды Диего Коста.

Напомним, что испанский форвард травмировал подколенное сухожилие.

«Доктора проинформируют нас, но Диего ли будет готов принять участие в матче с «Арсеналом». Он сможет сыграть в ответном поединке. Думаю, нет никаких шансов, что Коста поможет нам в ближайший четверг», – приводит слова Симеоне SportsMole.