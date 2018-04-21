В заявке «Зенита» на матч с «Арсеналом» будет форвард молодежной команды Тарасов. Лунев в Тулу не полетел

«Зенит» вылетел на гостевой поединок 27 тура РФПЛ с «Арсеналом». В заявку петербуржцев вошел 21 футболист. Кроме того, в Туле к сине-бело-голубым присоединится нападающий молодежной команды Иван Тарасов.
Вратари: Лодыгин, Бабурин, Гойло.
Защитники: Смольников, Кришито, Мевля, Набиуллин, Жирков, Иванович, Скроботов, Каккоев.
Полузащитники: Ерохин, Паредес, Краневиттер, Кузяев, Оздоев, Ригони, Плетнев.
Нападающие: Полоз, Заболотоный, Дриусси.
Матч «Арсенал» – «Зенит» состоится в воскресенье, 22 апреля. Начало – в 14:00 по московскому времени.
Источник: ФК «Зенит»