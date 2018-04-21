Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • В заявке «Зенита» на матч с «Арсеналом» будет форвард молодежной команды Тарасов. Лунев в Тулу не полетел

В заявке «Зенита» на матч с «Арсеналом» будет форвард молодежной команды Тарасов. Лунев в Тулу не полетел

21 апреля 2018, 17:14
4

«Зенит» вылетел на гостевой поединок 27 тура РФПЛ с «Арсеналом». В заявку петербуржцев вошел 21 футболист. Кроме того, в Туле к сине-бело-голубым присоединится нападающий молодежной команды Иван Тарасов.

Вратари: Лодыгин, Бабурин, Гойло.

Защитники: Смольников, Кришито, Мевля, Набиуллин, Жирков, Иванович, Скроботов, Каккоев.

Полузащитники: Ерохин, Паредес, Краневиттер, Кузяев, Оздоев, Ригони, Плетнев.

Нападающие: Полоз, Заболотоный, Дриусси.

Матч «Арсенал» – «Зенит» состоится в воскресенье, 22 апреля. Начало – в 14:00 по московскому времени.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Арсенал Зенит Лунев Андрей Тарасов Иван
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
BarStep
1524320616
Заболотоный - описка по Фрейду?
Ответить
raritet
1524325125
что то состав все жиже и жиже. Сначала не стало кому забивать :Кокоша и Кузя, потом ближе к воротам ;Mammana,теперь Лунев... Еще немного и некому вобще из основы будет играть некому. Это к тому что пишут наши Друзья что у Зенита 3 состава. Ага!
Ответить
Главные новости
Пловчиха Чикунова назвала любимого игрока «Зенита»
14:46
1
Гинер зол на ЦСКА: «Я строил наш дом не для этого»
14:14
8
Глушенкова оценили на уровне «Барселоны»
14:00
6
Радимов – об 11-метровом в пользу «Зенита»: «Соболев дорисовал, но это действительно пенальти»
13:24
8
Бывшая жена Зобнина объяснила развод с игроком «Спартака»
13:15
15
«Локомотив» заинтересовался хавбеком «Балтики»
12:57
2
«Динамо» согласовало сумму трансфера игрока сборной Чили
12:46
4
ФотоКлуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
12:35
Моуринью – о срыве трансфера Родри в «Реал»: «Желаю ему удачи, но, конечно, не очень много»
12:24
ВидеоПрезидент албанского «Динамо» рассыпал в раздевалке деньги для игроков
12:13
5
Все новости
Все новости
«Проблема гораздо глубже»: Генич поразмышлял о ситуации в ЦСКА
14:27
Бубнов выявил команду РПЛ, где нет нападающих
14:23
«Локомотив» заинтересовался хавбеком «Балтики»
12:57
2
«Динамо» согласовало сумму трансфера игрока сборной Чили
12:46
4
Даку объяснил, почему «Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне
11:28
6
Игрок РПЛ похвалил российских судей
10:43
18
Черданцев скептически высказался о шансах «Динамо» на успех с Шварцем
10:28
9
Корнеев оценил перспективы Батракова перейти в более именитый клуб из «Галатасарая»
10:14
3
Клуб РПЛ понес «невосполнимую потерю»
09:55
1
Мнение Мостового о Батракове в «Галатасарае»
09:45
Слуцкому на спине нарисовали член
09:29
Батракова похвалили за прощание с фанатами «Локомотива»
09:05
3
Семин напутствовал Батракова в «Галатасарай»
08:41
2
Отец Тюкавина прокомментировал прозенитовский жест сына
08:34
7
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
08:23
5
Тренер ЦСКА поделился народной мудростью после поражения от «Акрона»
08:17
3
Почти все игроки клуба РПЛ получили от Бубнова единицы
08:13
6
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
01:39
3
Заявление Галактионова об уходе Батракова в «Галатасарай»
01:31
1
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
12
Выявлен клуб РПЛ, где «сливают» тренера
01:13
5
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
00:56
2
Жена Батракова оценила его прощание с фанатами «Локомотива»
00:29
3
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
7
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
8
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
3
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+