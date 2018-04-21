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    В заявке «Зенита» на матч с «Арсеналом» будет форвард молодежной команды Тарасов. Лунев в Тулу не полетел

    «Зенит» вылетел на гостевой поединок 27 тура РФПЛ с «Арсеналом». В заявку петербуржцев вошел 21 футболист. Кроме того, в Туле к сине-бело-голубым присоединится нападающий молодежной команды Иван Тарасов.

    Вратари: Лодыгин, Бабурин, Гойло.

    Защитники: Смольников, Кришито, Мевля, Набиуллин, Жирков, Иванович, Скроботов, Каккоев.

    Полузащитники: Ерохин, Паредес, Краневиттер, Кузяев, Оздоев, Ригони, Плетнев.

    Нападающие: Полоз, Заболотоный, Дриусси.

    Матч «Арсенал» – «Зенит» состоится в воскресенье, 22 апреля. Начало – в 14:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Зенит»

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    21.04.2018 17:14
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4025

      raritet 21 апреля 2018, 18:38

      что то состав все жиже и жиже. Сначала не стало кому забивать :Кокоша и Кузя, потом ближе к воротам ;Mammana,теперь Лунев... Еще немного и некому вобще из основы будет играть некому. Это к тому что пишут наши Друзья что у Зенита 3 состава. Ага!

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > raritet 22 апреля 2018, 10:57

      Костоломы нашего футбола выбили лучших игроков. Слава нашим судьям и РФС!

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      Рейтинг: +7816

      BarStep 21 апреля 2018, 17:23

      Заболотоный - описка по Фрейду?

      4
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      Рейтинг: +380

      Гуус > BarStep 21 апреля 2018, 18:33

      налдо было так написать Заболодонный

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