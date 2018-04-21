Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Спорт день за днем»: Дзюба на 97 процентов не сыграет против «Зенита»

    Автор издания «Спорт день за днем» Дмитрий Зимин рассказал о ситуации с возможным участием форварда тульского «Арсенала» Артема Дзюбы в матче 27 тура РФПЛ против санкт-петербургского «Зенита». Напомним, нападающий принадлежит сине-бело-голубым.

    «Дзюба не сыграет с «Зенитом». Вопрос решeн на 97 процентов. Дело даже не в деньгах, из Тулы мог прийти нужный перевод (не без участия Дзюбы).

    «Зениту» крайне важно зацепиться за ЛЧ, а «Арсенал» не будет портить отношение с Питером. История с Олегом Шатовым мало кому понравилась», – написал Зимин.

    Ранее Дзюба давал понять, что готов из своего кармана оплатить участие в игре с «Зенитом».

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.04.2018 07:43
    Рекомендуем
    Комментарии28
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 21 апреля 2018, 15:07

      Зенит трус получается)))Бугага

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100711

      zigbert 21 апреля 2018, 13:51

      Да а понтов было много.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +422

      TRELL 21 апреля 2018, 13:21

      Ребята,Шатов и Дзюба вернутся при новом тренере. На землю всех надо опускать. А я бы хотел,чтобы Дзюба сыграл против Зенита! Он очень мотивирован на БОЙ со своей командой.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 21 апреля 2018, 12:39

      Хочешь играть в Питере, сиди на лавке. Иначе Тула или Тосно твоя команда. Не шибко ценный игрочишко, таким можно и броситься. Шатов все понял и ревел как молокосос.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3197

      Опорник84 21 апреля 2018, 11:42

      Ну конечно, кто будет с Зиной портить отношение! Вот такой у нас футбол, за бабки все готовы продаться!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 21 апреля 2018, 11:38

      Чем то попахивает не приятным.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 апреля 2018, 11:32

      эх жаль, а так хотелось посмотреть что Дзюба будет против Зенита вытворять)

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 21 апреля 2018, 11:27

      Кто такой Зимин ???

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 21 апреля 2018, 11:23

      тут за слив оба клуба наказывать надо

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > СашкаГуров 21 апреля 2018, 12:40

      Это свин за слив Тосне нужно на конюшне выпороть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +440

      Аэратор 21 апреля 2018, 11:14

      короче арсенал сливает игру, бомжам нужно в еврокубки.

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11