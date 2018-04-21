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  • «Спорт день за днем»: Дзюба на 97 процентов не сыграет против «Зенита»

«Спорт день за днем»: Дзюба на 97 процентов не сыграет против «Зенита»

21 апреля 2018, 07:43
30

Автор издания «Спорт день за днем» Дмитрий Зимин рассказал о ситуации с возможным участием форварда тульского «Арсенала» Артема Дзюбы в матче 27 тура РФПЛ против санкт-петербургского «Зенита». Напомним, нападающий принадлежит сине-бело-голубым.

«Дзюба не сыграет с «Зенитом». Вопрос решeн на 97 процентов. Дело даже не в деньгах, из Тулы мог прийти нужный перевод (не без участия Дзюбы).

«Зениту» крайне важно зацепиться за ЛЧ, а «Арсенал» не будет портить отношение с Питером. История с Олегом Шатовым мало кому понравилась», – написал Зимин.

Ранее Дзюба давал понять, что готов из своего кармана оплатить участие в игре с «Зенитом».

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Зенит Арсенал Дзюба Артем
Комментарии (30)
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Обер-КанцлерЪ
1524293039
"«Зениту» крайне важно зацепиться за ЛЧ, а «Арсенал» не будет портить отношение с Питером." Тоесть Арсенал сливать будет открыто?? Ничего себе заявления.
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barca9651
1524297473
прогнулись под бомжей
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Аэратор
1524298488
короче арсенал сливает игру, бомжам нужно в еврокубки.
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СашкаГуров
1524299032
тут за слив оба клуба наказывать надо
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OfaZavr
1524299554
эх жаль, а так хотелось посмотреть что Дзюба будет против Зенита вытворять)
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polt
1524299936
Чем то попахивает не приятным.
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Опорник84
1524300169
Ну конечно, кто будет с Зиной портить отношение! Вот такой у нас футбол, за бабки все готовы продаться!
Ответить
prezent2017
1524303557
Хочешь играть в Питере, сиди на лавке. Иначе Тула или Тосно твоя команда. Не шибко ценный игрочишко, таким можно и броситься. Шатов все понял и ревел как молокосос.
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zigbert
1524307873
Да а понтов было много.
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Татарин за ЦСКА
1524312475
Зенит трус получается)))Бугага
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