«Спорт день за днем»: Дзюба на 97 процентов не сыграет против «Зенита»

Автор издания «Спорт день за днем» Дмитрий Зимин рассказал о ситуации с возможным участием форварда тульского «Арсенала» Артема Дзюбы в матче 27 тура РФПЛ против санкт-петербургского «Зенита». Напомним, нападающий принадлежит сине-бело-голубым.

«Дзюба не сыграет с «Зенитом». Вопрос решeн на 97 процентов. Дело даже не в деньгах, из Тулы мог прийти нужный перевод (не без участия Дзюбы).

«Зениту» крайне важно зацепиться за ЛЧ, а «Арсенал» не будет портить отношение с Питером. История с Олегом Шатовым мало кому понравилась», – написал Зимин.

Ранее Дзюба давал понять, что готов из своего кармана оплатить участие в игре с «Зенитом».