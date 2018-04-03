Дзюба: «Буду платить, чтобы сыграть с «Зенитом». Получится, что в Туле ничего не заработаю, но заплачу»

Нападающий «Арсенала» Артем Дзюба подтвердил, что готов заплатить штраф за то, чтобы сыграть против «Зенита» в матче 27-го тура РФПЛ. Права на футболиста принадлежат клубу из Санкт-Петербурга, а в Туле он находится в аренде.

«Я понимаю, что, сделав это, окончательно «в ноль» уйду. Получится, что я три-четыре месяца приехал бесплатно поиграть в футбол. Но все равно я согласен, не лукавлю.

Если никто не будет препятствовать этому, то я заплачу из своего кармана, чтобы сыграть. Если не сделаю этого, то буду крохобором на всю страну», – рассказал Дзюба телеканалу «Россия-24».

Напомним, Артему придется заплатить штраф за игру против владеющего правами на игрока клуба, который составляет 120 тысяч евро (около 8,5 миллиона рублей).

Матч 27-го тура РФПЛ «Арсенал» – «Зенит» состоится 22 апреля.