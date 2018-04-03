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  • Дзюба: «Буду платить, чтобы сыграть с «Зенитом». Получится, что в Туле ничего не заработаю, но заплачу»

Дзюба: «Буду платить, чтобы сыграть с «Зенитом». Получится, что в Туле ничего не заработаю, но заплачу»

3 апреля 2018, 10:06
59

Нападающий «Арсенала» Артем Дзюба подтвердил, что готов заплатить штраф за то, чтобы сыграть против «Зенита» в матче 27-го тура РФПЛ. Права на футболиста принадлежат клубу из Санкт-Петербурга, а в Туле он находится в аренде.

«Я понимаю, что, сделав это, окончательно «в ноль» уйду. Получится, что я три-четыре месяца приехал бесплатно поиграть в футбол. Но все равно я согласен, не лукавлю.

Если никто не будет препятствовать этому, то я заплачу из своего кармана, чтобы сыграть. Если не сделаю этого, то буду крохобором на всю страну», – рассказал Дзюба телеканалу «Россия-24».

Напомним, Артему придется заплатить штраф за игру против владеющего правами на игрока клуба, который составляет 120 тысяч евро (около 8,5 миллиона рублей).

Матч 27-го тура РФПЛ «Арсенал» – «Зенит» состоится 22 апреля.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Арсенал Зенит Дзюба Артем
Комментарии (59)
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insider_retro
1522739825
Попахивает серьёзным поступком! Выйти, забить и доказать, прежде всего, самому себе!.. Да и публика подобному раскладу будет с настроением рукоплескать! Интрига!:))
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almanev
1522742563
Переведи 8,5 лямов в детский дом, толковей будет.
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zigbert
1522743117
Не жалеет средств в своем стремлении доказать свою состоятельность.Хотя возможно в этом плане у него есть "доброжелатели",которые подогревают этот процесс.
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Черкизовский Кот
1522744545
Каким бы гнилым человеком не был Дзюба, на этот раз он поступает красиво! Даёшь хет-трик в матче с Зенитом!
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_Marqella_
1522744844
Если учитывать, что зарплата Артёма 3.5 ляма, то для него это копейки...Простому же человеку с зарплатой 30к рублей, очень сложно понять такую расточительность.
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Ауторитетный экспэрт мамо
1522744874
эээ, ачеридной хайп от деревяшки!...для него это легкое бабло...как пришло, так ушло
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OfaZavr
1522747347
очень уж видимо хочет доказать Зениту как они были неправы)
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С-Пб on-line
1522749069
А ты блеать в Тулу на заработки поехал?ахахаха))))
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raritet
1522749191
Эти деньги не заработанные трудом в том его понимании , в каком его понимает основная часть населения. Если бы человек , получал бы столько же сколько и Дзюба , но прикладывая титанические усилия( хотя что это я говорю о каких-то титанических усилиях, ни при каких усилиях такие деньги не заработать, есть только несколько путей или воровать, или находиться близко к кормушке) этот человек никогда бы в жизни не стал бы ставить такие деньги на кон.Потому , что это выстраданное. И когда говорят, что вот он какой человек, пожертвовал своей зарплатой становиться так грустно. Очередной фарс и ничего более. Нужно было приложить усилия для того чтобы тебя ценили, когда ты находился в клубе. А представить себе человек не может , какое будет к нему отношение со стороны виража когда он забьет гол своему клубу.....
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Мультибановый хрякозавр
1522772061
Фраер жеваный
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