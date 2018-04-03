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    Дзюба: «Буду платить, чтобы сыграть с «Зенитом». Получится, что в Туле ничего не заработаю, но заплачу»

    Нападающий «Арсенала» Артем Дзюба подтвердил, что готов заплатить штраф за то, чтобы сыграть против «Зенита» в матче 27-го тура РФПЛ. Права на футболиста принадлежат клубу из Санкт-Петербурга, а в Туле он находится в аренде.

    «Я понимаю, что, сделав это, окончательно «в ноль» уйду. Получится, что я три-четыре месяца приехал бесплатно поиграть в футбол. Но все равно я согласен, не лукавлю.

    Если никто не будет препятствовать этому, то я заплачу из своего кармана, чтобы сыграть. Если не сделаю этого, то буду крохобором на всю страну», – рассказал Дзюба телеканалу «Россия-24».

    Напомним, Артему придется заплатить штраф за игру против владеющего правами на игрока клуба, который составляет 120 тысяч евро (около 8,5 миллиона рублей).

    Матч 27-го тура РФПЛ «Арсенал» – «Зенит» состоится 22 апреля.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.04.2018 10:06
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    Комментарии59
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 4 апреля 2018, 06:26

      В Зените надо было себя показывать.

      -1
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      Рейтинг: +172

      BigFanFCRV 3 апреля 2018, 22:06

      Артем красава! Сильный духом игрок.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +452

      Мультибановый хрякозавр 3 апреля 2018, 19:14

      Фраер жеваный

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 3 апреля 2018, 17:36

      лучше бы перевёл эти деньги на 3-4 наших больных детей которых оперировали за границей Почёт и уважение бы себе вернул

      3
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      Рейтинг: +2773

      волчарик 3 апреля 2018, 15:37

      Странное желание.За свои деньги попытаться нагадить работодателю,что бы при удачном исходе остаться без медалей.Лучше бы Черчесову доказывал,что нужен сборной.

      0
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      Рейтинг: +6914

      sochi-2013 > волчарик 3 апреля 2018, 18:39

      Лучше, чем в этой игре, он Черчесову нигде не докажет.

      0
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 3 апреля 2018, 15:29

      Опять понты!

      0
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      Рейтинг: +1435

      moskowcity-petrv 3 апреля 2018, 14:46

      Мужской поступок,редкость для него)

      0
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      Рейтинг: +2251

      kvm 3 апреля 2018, 14:19

      за него заплатит Герпес

      0
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 3 апреля 2018, 14:07

      Правильно у Высоцкого: "Здесь зуб на зуб не попадал, не грела телогреечка, здесь я доподлинно узнал, почем она, копеечка". А эта дубина стоеросовая истинную цену заработанных денег не знает. На буровую "Газпрома" в Уренгой его бы на месяцок. На 40 тысяч русских рублей. Ничего... Жизнь длинная...

      0
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      Рейтинг: +160

      Старина Хэнк 3 апреля 2018, 14:01

      Артем !!! Слова не мальчика, но мужа !!!

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