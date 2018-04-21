Канчельскис: «Отставка Венгера была ожидаема»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением об уходе Арсена Венгера с поста главного тренера «Арсенала». Напомним, что французский специалист, возглавляющий «канониров» с 1996 года, покинет лондонский клуб в конце сезона.

– Учитывая последние результаты «Арсенала», отставка Венгера была ожидаема?

– Думаю, да. Арсен проделал огромную работу в клубе, выигрывал чемпионат и кубки, практически все время держал команду в большой четверке Премьер-лиги, выводил ее в финал Лиги чемпионов. В последние годы с попаданием в этот турнир и результатами в АПЛ у «Арсенала» возникали проблемы, прессинг со стороны болельщиков и прессы нарастал, и Венгер, наверное, решил сменить обстановку, отдохнуть или вообще завершить карьеру тренера.

– Справедлива ли критика Венгера со стороны фанатов, учитывая, сколько он сделал для клуба за 22 года?

– Люди всегда хотят побед во всех турнирах, это их каприз. Я думаю, что все познается в сравнении. Сейчас посмотрим, кто придет на смену Венгеру, какие результаты будет давать этот человек. К будущему главному тренеру «Арсенала» будут очень высокие требования, если у него где-то не пойдет на старте, то фанаты заговорят: «А вот при Венгере было лучше!». Впрочем, не думаю, что абсолютно все поклонники «канониров» категорично за уход Венгера из команды.