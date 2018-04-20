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    Уткин: «Если Венгер уйдет из «Арсенала» в сборную Франции, она станет фаворитом всех турниров в ближайшие четыре года»

    Комментатор и радиоведущий Василий Уткин поделился мыслями по поводу ухода Арсена Венгера с поста главного тренера «Арсенала». Сегодня было официально объявлено о том, что французский специалист по завершении сезона покинет клуб, в котором проработал 22 года.

    «Я надеюсь, Венгер уходит не просто из «Арсенала», а в сборную Франции. Тогда я буду уверен, что она фаворит всех турниров в ближайшие четыре года», – написал Уткин в своем-телеграм канале.

    Напомним, действующим главным тренером французской национальной команды является Дидье Дешам. Его контракт рассчитан до июля 2020 года.

    Источник: Telegram

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    20.04.2018 16:25
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +100711

      zigbert 21 апреля 2018, 12:38

      Было бы интересно посмотреть его работу в сборной Франции. Но вряд ли это назначение состоится.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan 20 апреля 2018, 19:17

      Венгеру почти 70! При всём к нему уважении - пора на покой после такой сложной и яркой карьеры. Но решать ему самому, а не на "Бомбардире" нам турусы на колёсах разводить.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 апреля 2018, 18:44

      ну это спорное утверждение, Арсенал ведь не был фаворитом всех турниров в последние годы и то что в сборной получиться нет никаких гарантий.

      1
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      ...
      Рейтинг: +324

      hellkid > OfaZavr 21 апреля 2018, 07:30

      мне кажется, это сарказм, про 4 года..

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > hellkid 21 апреля 2018, 10:38

      может и так)

      1
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      Рейтинг: -366

      Чоткий 20 апреля 2018, 17:57

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Может и уйдёт, если не сдохнет скоро

      -8
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      Рейтинг: +24996

      bset 20 апреля 2018, 17:02

      Что-то в этой идеи есть. Плюс в сборной будет больше времени для отдыха. Все-таки игры намного реже. Ну и будет возможность поработать со звездами. Сейчас у французов по истине звездный состав.

      2
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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев 20 апреля 2018, 17:02

      Может это сарказм?

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 20 апреля 2018, 16:55

      Уткин дело говорит но кто его на Елисейских полях услышит

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 20 апреля 2018, 16:44

      А может быть он уйдет в сборную Италии? С А.Венгером вариант гораздо предпочтительней, чем с Р.Манчини. А.Венгер летом будет свободным тренером.

      0
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      Рейтинг: +7718

      mihail200606 20 апреля 2018, 16:40

      да франция и так совсем не слаба... и без венгера в фаворитах будет

      3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > mihail200606 20 апреля 2018, 16:55

      у Франции тренер слабоват

      0
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 20 апреля 2018, 16:29

      Вася если не подтвердится тогда съешь свою пиццу,за базар отвечать надо.

      -1
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