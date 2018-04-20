Уткин: «Если Венгер уйдет из «Арсенала» в сборную Франции, она станет фаворитом всех турниров в ближайшие четыре года»

Комментатор и радиоведущий Василий Уткин поделился мыслями по поводу ухода Арсена Венгера с поста главного тренера «Арсенала». Сегодня было официально объявлено о том, что французский специалист по завершении сезона покинет клуб, в котором проработал 22 года.

«Я надеюсь, Венгер уходит не просто из «Арсенала», а в сборную Франции. Тогда я буду уверен, что она фаворит всех турниров в ближайшие четыре года», – написал Уткин в своем-телеграм канале.

Напомним, действующим главным тренером французской национальной команды является Дидье Дешам. Его контракт рассчитан до июля 2020 года.