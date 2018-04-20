Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Уткин: «Если Венгер уйдет из «Арсенала» в сборную Франции, она станет фаворитом всех турниров в ближайшие четыре года»

Уткин: «Если Венгер уйдет из «Арсенала» в сборную Франции, она станет фаворитом всех турниров в ближайшие четыре года»

20 апреля 2018, 16:25
13

Комментатор и радиоведущий Василий Уткин поделился мыслями по поводу ухода Арсена Венгера с поста главного тренера «Арсенала». Сегодня было официально объявлено о том, что французский специалист по завершении сезона покинет клуб, в котором проработал 22 года.

«Я надеюсь, Венгер уходит не просто из «Арсенала», а в сборную Франции. Тогда я буду уверен, что она фаворит всех турниров в ближайшие четыре года», – написал Уткин в своем-телеграм канале.

Напомним, действующим главным тренером французской национальной команды является Дидье Дешам. Его контракт рассчитан до июля 2020 года.

Источник: Telegram
Англия. Премьер-лига Арсенал Франция Венгер Арсен Уткин Василий
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Аскорбин
1524230980
Вася если не подтвердится тогда съешь свою пиццу,за базар отвечать надо.
Ответить
mihail200606
1524231645
да франция и так совсем не слаба... и без венгера в фаворитах будет
Ответить
vladimir-7
1524231847
А может быть он уйдет в сборную Италии? С А.Венгером вариант гораздо предпочтительней, чем с Р.Манчини. А.Венгер летом будет свободным тренером.
Ответить
Garrincha58
1524232547
Уткин дело говорит но кто его на Елисейских полях услышит
Ответить
Евгений Агеев
1524232951
Может это сарказм?
Ответить
bset
1524232959
Что-то в этой идеи есть. Плюс в сборной будет больше времени для отдыха. Все-таки игры намного реже. Ну и будет возможность поработать со звездами. Сейчас у французов по истине звездный состав.
Ответить
Чоткий
1524236221
Может и уйдёт, если не сдохнет скоро
Ответить
OfaZavr
1524239063
ну это спорное утверждение, Арсенал ведь не был фаворитом всех турниров в последние годы и то что в сборной получиться нет никаких гарантий.
Ответить
multiscan
1524241065
Венгеру почти 70! При всём к нему уважении - пора на покой после такой сложной и яркой карьеры. Но решать ему самому, а не на "Бомбардире" нам турусы на колёсах разводить.
Ответить
zigbert
1524303480
Было бы интересно посмотреть его работу в сборной Франции. Но вряд ли это назначение состоится.
Ответить
Главные новости
Гинер зол на ЦСКА: «Я строил наш дом не для этого»
14:14
3
Глушенкова оценили на уровне «Барселоны»
14:00
4
Радимов – об 11-метровом в пользу «Зенита»: «Соболев дорисовал, но это действительно пенальти»
13:24
6
Бывшая жена Зобнина объяснила развод с игроком «Спартака»
13:15
12
«Локомотив» заинтересовался хавбеком «Балтики»
12:57
2
«Динамо» согласовало сумму трансфера игрока сборной Чили
12:46
3
ФотоКлуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
12:35
Моуринью – о срыве трансфера Родри в «Реал»: «Желаю ему удачи, но, конечно, не очень много»
12:24
ВидеоПрезидент албанского «Динамо» рассыпал в раздевалке деньги для игроков
12:13
5
Сафонов вошел в топ-10 лучших вратарей мира по версии ESPN
11:55
6
Все новости
Все новости
ФотоКлуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
12:35
Моуринью – о срыве трансфера Родри в «Реал»: «Желаю ему удачи, но, конечно, не очень много»
12:24
Сафонов вошел в топ-10 лучших вратарей мира по версии ESPN
11:55
6
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 23:44
1
Родри и Канселу прошли медосмотр для «Барселоны»
Вчера, 15:10
ФотоКлуб АПЛ приобрел игрока сборной Боснии за 35 миллионов
Вчера, 14:33
В саудовском клубе хотят избавиться от Бензема
Вчера, 12:20
«Манчестер Сити» определился с заменой для Родри
Вчера, 00:30
«Это мечта»: лучший игрок ЧМ-2026 подтвердил переход в «Барселону»
17 августа
«Галатасарай» готовит предложение по атакующему полузащитнику – это не Батраков
17 августа
2
Совладельцы «Челси» решили продать акции
17 августа
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
17 августа
1
Стал известен новый клуб Родри
16 августа
2
Артета прокомментировал победу «Арсенала» над «Сити» в матче за Суперкубок Англии
16 августа
1
Суперкубок Англии. «Арсенал» не заметил «Манчестер Сити» в Кардиффе (3:0)
16 августа
3
Видео«Арсенал» забил «Манчестер Сити» на 23-й секунде
16 августа
Российский футболист сыграл против «Челси»
15 августа
2
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
15 августа
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
15 августа
1
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
15 августа
2
Фото«Челси» отправил казахстанца в Чемпионшип
14 августа
Клубу РПЛ предложили Мареза
14 августа
4
«Динамо» предложили Санчо
14 августа
1
ВидеоЧемпион мира и обладатель «Золотого мяча» летает обычным лоукостером
14 августа
ФотоХоланд получил четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса
14 августа
«Челси» поставил «Манчестер Сити» ультиматум
13 августа
«Манчестер Сити» продлил контракт с вингером сборной Бельгии
13 августа
«Атлетико» купит защитника сборной Аргентины за 40 миллионов
13 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+