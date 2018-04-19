Заболотный: «Дзюба готов заплатить деньги, чтобы сыграть с «Зенитом»? Надеюсь, не попаду в такую ситуацию»

Нападающий «Зенита» Антон Заболотный поделился мнением о матче 23-го тура чемпионата России против «Динамо» (2:1), а также о ситуации с участием форварда «Арсенала» Артема Дзюбы в игре с санкт-петербуржцами.

– Почему за «Зенит» сложнее забивать, чем за «Тосно»?

– Всему свое время. Бывают черные полосы, бывают белые. Они когда-то проходят, просто надо работать и ждать.

– «Зенит» наконец-то победил два раза подряд. Чем объясните это?

– Мы усердно тренируемся. Спросите у тех, кто посещает базу и видит это. Мы хотим исправить ситуацию, хотим побеждать в каждом матче. Думаю, судьба нас вознаграждает.

– Если говорить о матче с «Арсеналом», то Артем Дзюба говорил, что готов заплатить деньги за свое участие. На ваш взгляд, это того стоит?

– Это личный момент, ему решать. Наша задача — готовиться к этому матчу, чтобы в как можно лучшей форме подойти к нему. Есть время восстановиться, поработать над ошибками.

– Вы бы заплатили, чтобы сыграть против команды, которой вы принадлежите?

– Надеюсь, я не попаду в такую ситуацию.

Матч 27-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Арсеналом» пройдет 22 апреля.