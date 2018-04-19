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  • Заболотный: «Дзюба готов заплатить деньги, чтобы сыграть с «Зенитом»? Надеюсь, не попаду в такую ситуацию»

Заболотный: «Дзюба готов заплатить деньги, чтобы сыграть с «Зенитом»? Надеюсь, не попаду в такую ситуацию»

19 апреля 2018, 13:23
11

Нападающий «Зенита» Антон Заболотный поделился мнением о матче 23-го тура чемпионата России против «Динамо» (2:1), а также о ситуации с участием форварда «Арсенала» Артема Дзюбы в игре с санкт-петербуржцами.

– Почему за «Зенит» сложнее забивать, чем за «Тосно»?

– Всему свое время. Бывают черные полосы, бывают белые. Они когда-то проходят, просто надо работать и ждать.

– «Зенит» наконец-то победил два раза подряд. Чем объясните это?

– Мы усердно тренируемся. Спросите у тех, кто посещает базу и видит это. Мы хотим исправить ситуацию, хотим побеждать в каждом матче. Думаю, судьба нас вознаграждает.

– Если говорить о матче с «Арсеналом», то Артем Дзюба говорил, что готов заплатить деньги за свое участие. На ваш взгляд, это того стоит?

– Это личный момент, ему решать. Наша задача — готовиться к этому матчу, чтобы в как можно лучшей форме подойти к нему. Есть время восстановиться, поработать над ошибками.

– Вы бы заплатили, чтобы сыграть против команды, которой вы принадлежите?

– Надеюсь, я не попаду в такую ситуацию.

Матч 27-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Арсеналом» пройдет 22 апреля.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Арсенал Дзюба Артем Заболотный Антон
Комментарии (11)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Чикомас
1524133725
Будет он играть -не будет. Толку нет все равно. Кому он нужен кроме Саламыча и Манчини ?
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panmon
1524134293
Не попадёшь конечно. Тебя из РФПЛ в аренду не возьмёт никто такого
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Illars
1524134360
еще как попадешь, если возьмут
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upiter622
1524139430
Да начни уже забивать!!!
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neveldomha
1524141705
По сравнению с прошлыми матчами Заболотный выглядел получше. Помобильнее и порезче.
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petrucho-spb
1524142179
Да видно ,что парень трудяга.Но не прёт .И может его желание ломает холодный разум.У любого может быть такое,даже не публичного человека.Ответственность и желание закрепиться его сковывает.Удачи ни пуха ни пера тебе, Антон!
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Полная Канистра
1524144030
да ты просто 0 жмот и трус чтобы сделать то что сделал Шатов говн....м вас размазал вот и Дзюба этого хочет 2 раза вас в толчёк окунуть
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Ray Coach
1524144289
Эх помню время,пару лет тому может чуть больше. Над Смоловым вся страна угорала. А он всем ,и все сейчас показал и доказал. Заболотный старается и не жалеет себя это видно. Если не остановится,то прогресс в его игре неминуемо придет！Удачи ему. И не сбавлять обороты！Голы будут.
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Федя Кабак
1524144309
А болотному нужно заплатить вратарю, что бы гол забить)
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OfaZavr
1524151449
как большие шансы что попадешь в подобную ситуацию, уже в следующем сезоне сможешь побывать на месте Дзюбы))
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