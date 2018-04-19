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    Заболотный: «Дзюба готов заплатить деньги, чтобы сыграть с «Зенитом»? Надеюсь, не попаду в такую ситуацию»

    Нападающий «Зенита» Антон Заболотный поделился мнением о матче 23-го тура чемпионата России против «Динамо» (2:1), а также о ситуации с участием форварда «Арсенала» Артема Дзюбы в игре с санкт-петербуржцами.

    – Почему за «Зенит» сложнее забивать, чем за «Тосно»?

    – Всему свое время. Бывают черные полосы, бывают белые. Они когда-то проходят, просто надо работать и ждать.

    – «Зенит» наконец-то победил два раза подряд. Чем объясните это?

    – Мы усердно тренируемся. Спросите у тех, кто посещает базу и видит это. Мы хотим исправить ситуацию, хотим побеждать в каждом матче. Думаю, судьба нас вознаграждает.

    – Если говорить о матче с «Арсеналом», то Артем Дзюба говорил, что готов заплатить деньги за свое участие. На ваш взгляд, это того стоит?

    – Это личный момент, ему решать. Наша задача — готовиться к этому матчу, чтобы в как можно лучшей форме подойти к нему. Есть время восстановиться, поработать над ошибками.

    – Вы бы заплатили, чтобы сыграть против команды, которой вы принадлежите?

    – Надеюсь, я не попаду в такую ситуацию.

    Матч 27-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Арсеналом» пройдет 22 апреля.

    Источник: ФК «Зенит»

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    19.04.2018 13:23
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +3136

      m40 20 апреля 2018, 11:09

      Дзюбе респект, что не остался лавку полировать. Ради ЧМ пошел на понижение и потерю в деньгах

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 апреля 2018, 18:24

      как большие шансы что попадешь в подобную ситуацию, уже в следующем сезоне сможешь побывать на месте Дзюбы))

      3
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 19 апреля 2018, 16:25

      А болотному нужно заплатить вратарю, что бы гол забить)

      1
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      Рейтинг: +136

      Ray Coach 19 апреля 2018, 16:24

      Эх помню время,пару лет тому может чуть больше. Над Смоловым вся страна угорала. А он всем ,и все сейчас показал и доказал. Заболотный старается и не жалеет себя это видно. Если не остановится,то прогресс в его игре неминуемо придет！Удачи ему. И не сбавлять обороты！Голы будут.

      4
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 19 апреля 2018, 16:20

      да ты просто 0 жмот и трус чтобы сделать то что сделал Шатов говн....м вас размазал вот и Дзюба этого хочет 2 раза вас в толчёк окунуть

      2
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 19 апреля 2018, 15:49

      Да видно ,что парень трудяга.Но не прёт .И может его желание ломает холодный разум.У любого может быть такое,даже не публичного человека.Ответственность и желание закрепиться его сковывает.Удачи ни пуха ни пера тебе, Антон!

      0
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha 19 апреля 2018, 15:41

      По сравнению с прошлыми матчами Заболотный выглядел получше. Помобильнее и порезче.

      1
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      Рейтинг: +2075

      upiter622 19 апреля 2018, 15:03

      Да начни уже забивать!!!

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      Рейтинг: +451

      Illars 19 апреля 2018, 13:39

      еще как попадешь, если возьмут

      2
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      Рейтинг: +2509

      panmon 19 апреля 2018, 13:38

      Не попадёшь конечно. Тебя из РФПЛ в аренду не возьмёт никто такого

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