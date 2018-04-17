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    Рэшфорд отказался продлевать контракт с «МЮ»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд отказывается начинать переговоры о продлении своего действующего контракта с клубом. Он рассчитан еще на два ближайших года.

    Связано это с тем, что 20-летнего футболиста не устраивает то количество игрового времени, которое он получал на протяжении текущего сезона. Он провел лишь 20 матчей в Премьер-лиге, забив в них шесть голов и пять раз отдав результативные передачи.

    Сам футболист рассчитывает дождаться лета, чтобы дождаться возможных приобретений «МЮ» в атакующей линии. От этого будет зависеть его дальнейшее решение.

    Источник: The Sun

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    17.04.2018 10:54
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +267

      Dos_Santos 17 апреля 2018, 17:43

      The Sun... Ребята, че вы тут развели вонь, как бабки на лавочке? Посмотрели источник, пошли дальше читать.. Как первый день на сайте, ей Богу..

      0
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      Рейтинг: +100709

      zigbert 17 апреля 2018, 13:28

      Кому интересно сидеть в запасе.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +965

      arok 17 апреля 2018, 11:59

      Ждём в Краснодаре, проблем с игровым временем точно не будет!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2509

      panmon 17 апреля 2018, 11:45

      что-то все-таки Маур делает не то...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +205

      chegevaro 17 апреля 2018, 11:44

      В Спартаке бы раскрылся ))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash > chegevaro 17 апреля 2018, 21:39

      Не потерялся бы точно. Но,увы,не для нашего чемпа игрок

      0
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      Рейтинг: +475

      sandutzu 17 апреля 2018, 11:33

      умное решение. Если Маур сделает как сказал (никого не подпишет в линию атаки, а кого-то продаст), то с продлением контракта к концу лета или осенью проблем не будет

      1
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 17 апреля 2018, 11:14

      Выгнать Маура, продлить Маркуса!!!

      3
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 17 апреля 2018, 11:06

      Правильно сделал, из того времени, что ему выделяют, смотрелся хорошо и забивал

      5
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