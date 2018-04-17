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Рэшфорд отказался продлевать контракт с «МЮ»

17 апреля 2018, 10:54
9

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд отказывается начинать переговоры о продлении своего действующего контракта с клубом. Он рассчитан еще на два ближайших года.

Связано это с тем, что 20-летнего футболиста не устраивает то количество игрового времени, которое он получал на протяжении текущего сезона. Он провел лишь 20 матчей в Премьер-лиге, забив в них шесть голов и пять раз отдав результативные передачи.

Сам футболист рассчитывает дождаться лета, чтобы дождаться возможных приобретений «МЮ» в атакующей линии. От этого будет зависеть его дальнейшее решение.

Источник: The Sun
Англия. Премьер-лига Трансферы Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус
Комментарии (9)
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Федя Кабак
1523952375
Правильно сделал, из того времени, что ему выделяют, смотрелся хорошо и забивал
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I_R_O_N_M_A_N
1523952895
Выгнать Маура, продлить Маркуса!!!
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sandutzu
1523954015
умное решение. Если Маур сделает как сказал (никого не подпишет в линию атаки, а кого-то продаст), то с продлением контракта к концу лета или осенью проблем не будет
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chegevaro
1523954669
В Спартаке бы раскрылся ))
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panmon
1523954711
что-то все-таки Маур делает не то...
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arok
1523955561
Ждём в Краснодаре, проблем с игровым временем точно не будет!
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zigbert
1523960936
Кому интересно сидеть в запасе.
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Dos_Santos
1523976220
The Sun... Ребята, че вы тут развели вонь, как бабки на лавочке? Посмотрели источник, пошли дальше читать.. Как первый день на сайте, ей Богу..
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