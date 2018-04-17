Рэшфорд отказался продлевать контракт с «МЮ»

The Sun... Ребята, че вы тут развели вонь, как бабки на лавочке? Посмотрели источник, пошли дальше читать.. Как первый день на сайте, ей Богу..
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд отказывается начинать переговоры о продлении своего действующего контракта с клубом. Он рассчитан еще на два ближайших года.
Связано это с тем, что 20-летнего футболиста не устраивает то количество игрового времени, которое он получал на протяжении текущего сезона. Он провел лишь 20 матчей в Премьер-лиге, забив в них шесть голов и пять раз отдав результативные передачи.
Сам футболист рассчитывает дождаться лета, чтобы дождаться возможных приобретений «МЮ» в атакующей линии. От этого будет зависеть его дальнейшее решение.