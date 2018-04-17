Рэшфорд отказался продлевать контракт с «МЮ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд отказывается начинать переговоры о продлении своего действующего контракта с клубом. Он рассчитан еще на два ближайших года.

Связано это с тем, что 20-летнего футболиста не устраивает то количество игрового времени, которое он получал на протяжении текущего сезона. Он провел лишь 20 матчей в Премьер-лиге, забив в них шесть голов и пять раз отдав результативные передачи.

Сам футболист рассчитывает дождаться лета, чтобы дождаться возможных приобретений «МЮ» в атакующей линии. От этого будет зависеть его дальнейшее решение.