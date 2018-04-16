Главные новости дня. Головин может перейти в «Витесс» из «Челси», в РФПЛ представлен новый логотип

Будогосского обвинили в «протаскивании учеников».

В РФПЛ появился новый логотип.

«Челси» может купить Головина и отдать его «Витессу» на правах аренды.

«Интер» претендует на Паредеса.

«Монако» вернет деньги своим болельщикам, которые посетили проигранный 1:7 матч с «ПСЖ».

Коутиньо сообщил, что Салах подыскивает жилье в Мадриде.

Роналду проиграл Салаху в споре за самый красивый гол в ЛЧ.

ФИФА открыла дело о расизме после матча Россия – Франция.

В Британии считают, что Россия подошлет в сборную Англии девушек для соблазнения.

«МЮ» планирует сменить Погбу на Бэйла.