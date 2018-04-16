Главные новости дня. Головин может перейти в «Витесс» из «Челси», в РФПЛ представлен новый логотип

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    Источник: Бомбардир.ру

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    16.04.2018 20:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha 17 апреля 2018, 08:04

      А че сразу в Витесс не отдать? К чему эти чукотские посредники?

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      Рейтинг: +36

      AEerr 17 апреля 2018, 02:12

      интересно!

      0
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      Рейтинг: +1220

      Chaborz.1990 17 апреля 2018, 01:40

      Головин может перейти куда угодно,хороший игрок,лучший среди российских.

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