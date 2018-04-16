«Манчестер Юнайтед» хочет включить Погба в сделку по Бэйлу

«Манчестер Юнайтед» попытается включить полузащитника Поля Погба в сделку по хавбеку «Реала» Гарету Бэйлу.

Главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью предложит француза в обмен на валлийца, хотя предполагается, что президент мадридского клуба Флорентино Перес более заинтересован в сделке по обмену с «Ливерпулем», в которую войдет нападающий Мохамед Салах.

В нынешнем сезоне Бэйл провел 32 матча, забил 14 голов и сделал восемь результативных передач. На счету Погба пять мячей и 10 передач в 30 встречах.