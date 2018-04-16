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    «Манчестер Юнайтед» хочет включить Погба в сделку по Бэйлу

    «Манчестер Юнайтед» попытается включить полузащитника Поля Погба в сделку по хавбеку «Реала» Гарету Бэйлу.

    Главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью предложит француза в обмен на валлийца, хотя предполагается, что президент мадридского клуба Флорентино Перес более заинтересован в сделке по обмену с «Ливерпулем», в которую войдет нападающий Мохамед Салах.

    В нынешнем сезоне Бэйл провел 32 матча, забил 14 голов и сделал восемь результативных передач. На счету Погба пять мячей и 10 передач в 30 встречах.

    Источник: Don Balon

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    16.04.2018 18:25
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -104

      Антибиотик111 16 апреля 2018, 22:11

      ***,ну и источник.Галимая утятина постоянно)))

      -1
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 16 апреля 2018, 18:55

      А по мне так Погда не нужен Реалу вообще. Играет не стабильно

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon 16 апреля 2018, 18:45

      Шта? Бейл сейчас не стоит и половины Погба каким бы он ни был...

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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 16 апреля 2018, 18:32

      Ни как не найдут куда этого Погба сбыхать.

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