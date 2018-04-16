Студия Артемия Лебедева представила новый вариант логотипа РФПЛ

Новый вариант логотипа российской Премьер-лиги представила творческая студия Артемия Лебедева. В основу логотипа положен один из самых популярных символов России – медведь.

«Медведь вписан в пятиугольник классического футбольного мяча и выполнен в цветах российского флага – красном и синем – которые пересекаются и символизируют соревновательный дух, присутствующий в любом спорте, а особенно в футболе», – сказано на сайте студии Артемия Лебедева.