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    Студия Артемия Лебедева представила новый вариант логотипа РФПЛ

    Новый вариант логотипа российской Премьер-лиги представила творческая студия Артемия Лебедева. В основу логотипа положен один из самых популярных символов России – медведь.

    «Медведь вписан в пятиугольник классического футбольного мяча и выполнен в цветах российского флага – красном и синем – которые пересекаются и символизируют соревновательный дух, присутствующий в любом спорте, а особенно в футболе», – сказано на сайте студии Артемия Лебедева.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.04.2018 11:20
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    Комментарии65
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      Рейтинг: +100708

      zigbert 17 апреля 2018, 10:56

      Вариант конечно не "ахти" ,все в мрачных тонах.Черной краски не пожалели.

      3
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 17 апреля 2018, 10:35

      Тысяча ружий в зомби-медведя! Молодцом!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 17 апреля 2018, 01:20

      Да, для РФПЛ новый логотип - главная проблема! Плевать на низкий уровень игры, засилье легионеров-баблососов, которые не дают развиваться нашей футбольной молодёжи, на необходимость омолаживания составов и смену тренеров хотя бы в топ-клубах(Манчини уходит,а сезон "Зенита" провален."Локо", скорее всего, чемпион, но Сёмину уже за 70.Гончаренко явно не тянет в ЦСКА на должном уровне."Динамо" мечтает сохранить прописку в РФПЛ. Каррера явно не справился в этом сезоне со "Спартаком"). И ещё куча проблем! Но, зато, дАрАгие тАварисчи, у РФПЛ появился новый логотип! С ним и победим на чемпионате мира, а потом на первенстве галактики Млечный путь! УРЯ-А-А!!!

      -1
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      Рейтинг: +84

      kolbaser105 17 апреля 2018, 00:32

      Хрень прлная(((

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +880

      mishavandit 16 апреля 2018, 23:40

      нарисуйте нормального мишку....че за херь? какие пятиугольники?...у нас че 80-е годы прошлого столетия?

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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 16 апреля 2018, 23:03

      А где кривоногие футболисты,квадратный мяч,куча бабла и снег???Что то фиговый какой то лоХотип!Не отражающий колорит нашего чемпионата.

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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 > SapogSpb 17 апреля 2018, 00:06

      Sony.А у тебя???

      1
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      Рейтинг: +5873

      maygli 16 апреля 2018, 23:02

      Это символ РФПЛ и играть они будут новым нанопятиугольным мячом будущего.

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      Рейтинг: +3559

      Axe111 16 апреля 2018, 21:59

      Что за чушь

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      Рейтинг: +112

      Hren 16 апреля 2018, 21:51

      Медведь ведь КОСОЛАПЫЙ?

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      Рейтинг: +2726

      a_who 16 апреля 2018, 19:01

      Говнолейбл ! и где варианты ?

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