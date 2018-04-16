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    «Интер» включился в борьбу за Паредеса

    Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес может продолжить карьеру в «Интере». В миланской команде аргентинца хочет видеть ее главный тренер Лучано Спаллетти, информирует 90min.com.

    На днях СМИ сообщили об интересе к 23-летнему футболисту со стороны «Ювентуса», «Реала» и «Манчестер Юнайтед».

    Паредес перешел в «Зенит» из «Ромы» в июле 2017 года. В текущем сезоне он принял участие в 32 матчах, записав на свой счет пять голов и семь результативных передач. По оценке портала Transfermarkt стоимость хавбека составляет 18 миллионов евро. ​

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.04.2018 12:12
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    Комментарии20
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    • ...
      Рейтинг: +100708

      zigbert 17 апреля 2018, 11:05

      Игрок хороший ,но в Зените не дорабатывает.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 17 апреля 2018, 00:16

      Все интереснее и интереснее

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 16 апреля 2018, 18:50

      50 лямов и точка!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1311

      Taps 16 апреля 2018, 18:47

      А зачем за него бороться ?
      Это продажный игрок.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 16 апреля 2018, 18:39

      Очередной прямой в голову Орлова.
      Смех ему боком выходит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 апреля 2018, 18:05

      ну да, источник жжет правдой как всегда))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +215

      iuda 16 апреля 2018, 15:08

      Но проиграет её Енисею

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +184

      Sergei26 16 апреля 2018, 14:11

      А зенит не спрашивают

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1168

      Argon 16 апреля 2018, 13:53

      За сколько его купили?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > Argon 16 апреля 2018, 16:11

      23 или 24 официально. не официально?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1168

      Argon > Отчаянный Пердун 18 апреля 2018, 15:19

      Экономика по русски! Купили за 23 продают за 18. При этом спонсор команды, Российская компания которой мы все платим деньги.


      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3282

      woyser 16 апреля 2018, 13:36

      Как раз его и Мамману надо оставлять в Зените.

      1
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