«Интер» включился в борьбу за Паредеса

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес может продолжить карьеру в «Интере». В миланской команде аргентинца хочет видеть ее главный тренер Лучано Спаллетти, информирует 90min.com.

На днях СМИ сообщили об интересе к 23-летнему футболисту со стороны «Ювентуса», «Реала» и «Манчестер Юнайтед».

Паредес перешел в «Зенит» из «Ромы» в июле 2017 года. В текущем сезоне он принял участие в 32 матчах, записав на свой счет пять голов и семь результативных передач. По оценке портала Transfermarkt стоимость хавбека составляет 18 миллионов евро. ​