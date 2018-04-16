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«Интер» включился в борьбу за Паредеса

16 апреля 2018, 12:12
21

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес может продолжить карьеру в «Интере». В миланской команде аргентинца хочет видеть ее главный тренер Лучано Спаллетти, информирует 90min.com.

На днях СМИ сообщили об интересе к 23-летнему футболисту со стороны «Ювентуса», «Реала» и «Манчестер Юнайтед».

Паредес перешел в «Зенит» из «Ромы» в июле 2017 года. В текущем сезоне он принял участие в 32 матчах, записав на свой счет пять голов и семь результативных передач. По оценке портала Transfermarkt стоимость хавбека составляет 18 миллионов евро. ​

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Интер Зенит Паредес Леандро
Комментарии (21)
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Федя Кабак
1523870014
Что в нём особенного, не пойму
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neveldomha
1523870655
У меня такое ощущение, что наши взяли Паредеса только в спекулятивных целях.
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Zenmaster
1523871321
Накуй нам гастролёры -- своих питерских -- как можно больше в основе и на скамейке !!! Для гастриков Зенит -- рост карьеры и зарплаты !!! И тренера своего давно пора -- наш и с теми кто есть , и в аренде , за пол зарплаты Мудачини -- результат выдаст будьте - нате !!!
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DOCTOR PENALTY
1523871933
Хочется пожелать Интеру скорейшей удачи по этой сделке.
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Артурка32
1523873401
Почему не за Дзюбу?))
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iuda
1523880502
Но проиграет её Енисею
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OfaZavr
1523891113
ну да, источник жжет правдой как всегда))
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Мары
1523893158
Очередной прямой в голову Орлова. Смех ему боком выходит.
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XaXatyn
1523913370
Все интереснее и интереснее
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zigbert
1523952349
Игрок хороший ,но в Зените не дорабатывает.
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