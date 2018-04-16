Diario Gol: Коутиньо сообщил Месси, что Салах уже ищет жилье в Мадриде

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах близок к переходу в «Реал».

По информации Diario Gol, экс-партнер египтянина по английскому клубу, а ныне полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо сообщил лидеру каталонцев Лионелю Месси, что Салах уже занялся поиском жилья в Мадриде.

Сообщается, что бразилец поддерживает связи в АПЛ и поэтому был осведомлен о намерениях 25-летнего форварда.

В нынешнем сезоне Салах провел 45 матчей, забил 40 голов и сделал 13 результативных передач. Ранее стало известно, что «Ливерпуль» намерен увеличить сумму отступных за нападающего до 200 миллионов евро, чтобы оградить его от интереса «Реала».