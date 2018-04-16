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    Diario Gol: Коутиньо сообщил Месси, что Салах уже ищет жилье в Мадриде

    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах близок к переходу в «Реал».

    По информации Diario Gol, экс-партнер египтянина по английскому клубу, а ныне полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо сообщил лидеру каталонцев Лионелю Месси, что Салах уже занялся поиском жилья в Мадриде.

    Сообщается, что бразилец поддерживает связи в АПЛ и поэтому был осведомлен о намерениях 25-летнего форварда.

    В нынешнем сезоне Салах провел 45 матчей, забил 40 голов и сделал 13 результативных передач. Ранее стало известно, что «Ливерпуль» намерен увеличить сумму отступных за нападающего до 200 миллионов евро, чтобы оградить его от интереса «Реала».

    Источник: Diario Gol

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    16.04.2018 15:32
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +100708

      zigbert 17 апреля 2018, 11:37

      Скорей всего это слухи.

      0
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      Рейтинг: +3437

      FRZZ 16 апреля 2018, 22:25

      Будем рады видеть Салах в Реале.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 16 апреля 2018, 22:08

      Жареная утятина - кушать подано. Запить можно бульоном из грибов и закусить бабкиными семечками

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА 16 апреля 2018, 20:53

      Ахахахах ору не могу, а причем тут Месси и трансфер Салаха в Реал, этим журналистам реально уже печатать нечего.

      1
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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 16 апреля 2018, 19:22

      После этого Дон Мессионе приговорил его!

      1
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 16 апреля 2018, 19:21

      Коут как Вератти,всё знает. Сообщник барселоны

      0
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      Рейтинг: +4025

      raritet 16 апреля 2018, 19:01

      САлах не формат Реала. В самом деле, есть такие игроки, как Салах. Они не в каждой команде способны выдавать такие вот 100% своих возможностей.

      1
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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER > raritet 17 апреля 2018, 07:03

      Это точно , сразу вспомнил переход Шевченко из Милана в Челси !

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      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 16 апреля 2018, 18:48

      клянусь своей треуголкой - Салах в Реале не потянет,это не Уго Санчес и не Хорхе Вальдано и не Иван Саморано, просто Салах нашел свою команду (Ливерпуль). Был такой Виорел Молдован играл за Нант изумительно, дважды уходил, ничего не показывал приходил обратно и забивал, как будто и не уходил

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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 16 апреля 2018, 18:19

      А Лионель риелтором что ли подрабатывает? Зачем ему эта информация?

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      Рейтинг: +163

      Nimnul 16 апреля 2018, 18:05

      Вот это утка!!!! Просто летающий бронтозавр.

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