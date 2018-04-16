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  • Diario Gol: Коутиньо сообщил Месси, что Салах уже ищет жилье в Мадриде

Diario Gol: Коутиньо сообщил Месси, что Салах уже ищет жилье в Мадриде

16 апреля 2018, 15:32
12

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах близок к переходу в «Реал».

По информации Diario Gol, экс-партнер египтянина по английскому клубу, а ныне полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо сообщил лидеру каталонцев Лионелю Месси, что Салах уже занялся поиском жилья в Мадриде.

Сообщается, что бразилец поддерживает связи в АПЛ и поэтому был осведомлен о намерениях 25-летнего форварда.

В нынешнем сезоне Салах провел 45 матчей, забил 40 голов и сделал 13 результативных передач. Ранее стало известно, что «Ливерпуль» намерен увеличить сумму отступных за нападающего до 200 миллионов евро, чтобы оградить его от интереса «Реала».

Источник: Diario Gol
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Ливерпуль Реал Барселона Месси Лионель Коутиньо Филиппе Салах Мохамед
Комментарии (12)
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Killer_18
1523882005
Круто что
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Nimnul
1523891130
Вот это утка!!!! Просто летающий бронтозавр.
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Viper for CSKA
1523891983
А Лионель риелтором что ли подрабатывает? Зачем ему эта информация?
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zabvo9406
1523893694
клянусь своей треуголкой - Салах в Реале не потянет,это не Уго Санчес и не Хорхе Вальдано и не Иван Саморано, просто Салах нашел свою команду (Ливерпуль). Был такой Виорел Молдован играл за Нант изумительно, дважды уходил, ничего не показывал приходил обратно и забивал, как будто и не уходил
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raritet
1523894503
САлах не формат Реала. В самом деле, есть такие игроки, как Салах. Они не в каждой команде способны выдавать такие вот 100% своих возможностей.
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САНЁК17
1523895682
Коут как Вератти,всё знает. Сообщник барселоны
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CSKA471
1523895746
После этого Дон Мессионе приговорил его!
Ответить
Ф.К БАРСЕЛОНА
1523901180
Ахахахах ору не могу, а причем тут Месси и трансфер Салаха в Реал, этим журналистам реально уже печатать нечего.
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vick-north-west
1523905692
Жареная утятина - кушать подано. Запить можно бульоном из грибов и закусить бабкиными семечками
Ответить
zigbert
1523954257
Скорей всего это слухи.
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