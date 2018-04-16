«Краснодар» надеется добиться отмены дисквалификации Смолова

«Краснодар» постарается добиться отмены желтой карточки нападающего Федора Смолова, полученной им в поединке 26 тура РФПЛ с «Арсеналом».

Футболист получил предупреждение за якобы симуляцию в штрафной площади соперника. Оно стало для него четвертым, и теперь игрок будет вынужден пропустить поединок с ЦСКА. После матча многие эксперты, в том числе глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский, заявили, что арбитр Артем Чистяков должен был назначить пенальти, а не наказывать форварда.

В итоге «быки» обратились в РФПЛ с просьбой дать оценку эпизоду. Далее письмо будет направлено в РФС в контрольно-квалификационную комиссию, которая признает, что рефери ошибся. Далее дело, возможно, будет направлено в КДК.

Напомним, согласно дисциплинарному регламенту РФС отмена ошибочно показанной желтой карточки невозможна. Но «Краснодар» судя по всему все же рассчитывает на то, что возможность на участие Смолова во встрече с армейцами есть.

После 26 туров «Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 47 очков. ЦСКА располагается на пятой строчке. В активе красно-синих, которые провели на один матч меньше, 45 очков.