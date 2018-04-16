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    «Краснодар» надеется добиться отмены дисквалификации Смолова

    «Краснодар» постарается добиться отмены желтой карточки нападающего Федора Смолова, полученной им в поединке 26 тура РФПЛ с «Арсеналом».

    Футболист получил предупреждение за якобы симуляцию в штрафной площади соперника. Оно стало для него четвертым, и теперь игрок будет вынужден пропустить поединок с ЦСКА. После матча многие эксперты, в том числе глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский, заявили, что арбитр Артем Чистяков должен был назначить пенальти, а не наказывать форварда.

    В итоге «быки» обратились в РФПЛ с просьбой дать оценку эпизоду. Далее письмо будет направлено в РФС в контрольно-квалификационную комиссию, которая признает, что рефери ошибся. Далее дело, возможно, будет направлено в КДК.

    Напомним, согласно дисциплинарному регламенту РФС отмена ошибочно показанной желтой карточки невозможна. Но «Краснодар» судя по всему все же рассчитывает на то, что возможность на участие Смолова во встрече с армейцами есть.

    После 26 туров «Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 47 очков. ЦСКА располагается на пятой строчке. В активе красно-синих, которые провели на один матч меньше, 45 очков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.04.2018 12:52
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100708

      zigbert 17 апреля 2018, 11:15

      Трудно будет пробить "бетонную стену" нашего футбольного,чиновничьего аппарата.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 апреля 2018, 18:12

      если по справедливости рассудят то должны отменить карточку и неважно есть такой пункт в регламенте или нет

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 16 апреля 2018, 17:44

      Можно подумать, что Краснодар со Смоловым никогда не проигрывал.

      0
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      Рейтинг: +47

      Ильин 16 апреля 2018, 14:02

      Главное физрука из Краснодара убрали! А с ЦСКА поборемся при любом раскладе!

      0
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      Рейтинг: +47

      Ильин 16 апреля 2018, 13:55

      А как же быть с прецедентами по отмене желтых карточек? Ведь Акинфееву отменяли. Халку отменяли. Широкову (в Зените) отменяли. Если Смолову не отменят, то, как сам Федот сказал: с нашим судейством все ясно!

      0
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      Рейтинг: +777

      belarus-gomel 16 апреля 2018, 13:49

      интересно, а по регламенту это возможно???

      было бы СПРАВЕДЛИВО!!!

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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 16 апреля 2018, 13:41

      Всё правильно, моразм какой-то все специалисты признали, что судья не прав, а отменить не могут

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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 16 апреля 2018, 13:06

      ...гранквист забьет, уася!!!!

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      Рейтинг: +1212

      fanchik 16 апреля 2018, 13:04

      Справедливо будет если ж. карточку отменят,а в устаревшем регламенте сделать оперативно поправку об отмене ж.карточек на такие несправедливые решения судей,как в случае со Смоловым

      1
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 16 апреля 2018, 13:03

      "В итоге "быки" обратился в РФПЛ...." Уася, базарамана фильтруууй!!!!....че пишешь то, сам читал???....а федя пусть отдохнет один матч...быки и без него выиграют!

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