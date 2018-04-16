Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Краснодар» надеется добиться отмены дисквалификации Смолова

«Краснодар» надеется добиться отмены дисквалификации Смолова

16 апреля 2018, 12:52
10

«Краснодар» постарается добиться отмены желтой карточки нападающего Федора Смолова, полученной им в поединке 26 тура РФПЛ с «Арсеналом».

Футболист получил предупреждение за якобы симуляцию в штрафной площади соперника. Оно стало для него четвертым, и теперь игрок будет вынужден пропустить поединок с ЦСКА. После матча многие эксперты, в том числе глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский, заявили, что арбитр Артем Чистяков должен был назначить пенальти, а не наказывать форварда.

В итоге «быки» обратились в РФПЛ с просьбой дать оценку эпизоду. Далее письмо будет направлено в РФС в контрольно-квалификационную комиссию, которая признает, что рефери ошибся. Далее дело, возможно, будет направлено в КДК.

Напомним, согласно дисциплинарному регламенту РФС отмена ошибочно показанной желтой карточки невозможна. Но «Краснодар» судя по всему все же рассчитывает на то, что возможность на участие Смолова во встрече с армейцами есть.

После 26 туров «Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 47 очков. ЦСКА располагается на пятой строчке. В активе красно-синих, которые провели на один матч меньше, 45 очков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Арсенал ЦСКА Смолов Федор
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Ауторитетный экспэрт мамо
1523873007
"В итоге "быки" обратился в РФПЛ...." Уася, базарамана фильтруууй!!!!....че пишешь то, сам читал???....а федя пусть отдохнет один матч...быки и без него выиграют!
Ответить
fanchik
1523873080
Справедливо будет если ж. карточку отменят,а в устаревшем регламенте сделать оперативно поправку об отмене ж.карточек на такие несправедливые решения судей,как в случае со Смоловым
Ответить
Ауторитетный экспэрт мамо
1523873167
...гранквист забьет, уася!!!!
Ответить
Рубинище
1523875291
Всё правильно, моразм какой-то все специалисты признали, что судья не прав, а отменить не могут
Ответить
belarus-gomel
1523875756
интересно, а по регламенту это возможно??? было бы СПРАВЕДЛИВО!!!
Ответить
Ильин
1523876120
А как же быть с прецедентами по отмене желтых карточек? Ведь Акинфееву отменяли. Халку отменяли. Широкову (в Зените) отменяли. Если Смолову не отменят, то, как сам Федот сказал: с нашим судейством все ясно!
Ответить
Ильин
1523876537
Главное физрука из Краснодара убрали! А с ЦСКА поборемся при любом раскладе!
Ответить
vladimir-7
1523889879
Можно подумать, что Краснодар со Смоловым никогда не проигрывал.
Ответить
OfaZavr
1523891530
если по справедливости рассудят то должны отменить карточку и неважно есть такой пункт в регламенте или нет
Ответить
zigbert
1523952939
Трудно будет пробить "бетонную стену" нашего футбольного,чиновничьего аппарата.
Ответить
Главные новости
«Динамо» согласовало сумму трансфера игрока сборной Чили
12:46
1
ФотоКлуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
12:35
Моуринью – о срыве трансфера Родри в «Реал»: «Желаю ему удачи, но, конечно, не очень много»
12:24
ВидеоПрезидент албанского «Динамо» рассыпал в раздевалке деньги для игроков
12:13
4
Сафонов вошел в топ-10 лучших вратарей мира по версии ESPN
11:55
6
Фото«Монако» расторг контракт с чемпионом мира-2018
11:42
2
Даку объяснил, почему «Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне
11:28
5
Российский экс-игрок ЦСКА возглавил список бомбардиров чемпионата Румынии
11:12
2
Малком готов расторгнуть контракт с «Аль-Хилялем»
10:55
6
Игрок РПЛ похвалил российских судей
10:43
16
Все новости
Все новости
Даку объяснил, почему «Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне
11:28
5
Игрок РПЛ похвалил российских судей
10:43
15
Черданцев скептически высказался о шансах «Динамо» на успех с Шварцем
10:28
8
Корнеев оценил перспективы Батракова перейти в более именитый клуб из «Галатасарая»
10:14
3
Клуб РПЛ понес «невосполнимую потерю»
09:55
1
Мнение Мостового о Батракове в «Галатасарае»
09:45
Слуцкому на спине нарисовали член
09:29
Батракова похвалили за прощание с фанатами «Локомотива»
09:05
3
Семин напутствовал Батракова в «Галатасарай»
08:41
2
Отец Тюкавина прокомментировал прозенитовский жест сына
08:34
7
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
08:23
5
Тренер ЦСКА поделился народной мудростью после поражения от «Акрона»
08:17
3
Почти все игроки клуба РПЛ получили от Бубнова единицы
08:13
6
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
01:39
3
Заявление Галактионова об уходе Батракова в «Галатасарай»
01:31
1
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
12
Выявлен клуб РПЛ, где «сливают» тренера
01:13
5
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
00:56
2
Жена Батракова оценила его прощание с фанатами «Локомотива»
00:29
3
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
7
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
7
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
3
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
12
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
12
Галактионов объяснил, почему Батраков не играет с «Ростовом»
Вчера, 22:19
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
12
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+