Главные новости дня. «Спартак» проиграл в Екатеринбурге, «Манчестер Сити» оформил чемпионство в АПЛ

«МЮ» может заплатить за Неймара 400 миллионов евро.

ЦСКА хочет 25 миллионов за Головина.

«Рома» поздравила «Барселону» с рекордной беспроигрышной серией.

Роджерс является одним из кандидатов на пост тренера «Челси».

КДК не отменит желтую карточку Смолова.

«Спартак» проиграл на выезде «Уралу». Это первое поражение для красно-белых в РФПЛ с августа.

ЦСКА не смог одержать победу в Уфе.

«Ростов» выиграл первый матч при Карпине и впервые сыграл на новом стадионе.

«Манчестер Сити» выиграл чемпионат Англии из-за поражения «МЮ» от «Вест Бромвича».

«Шальке» победил в рурском дерби, решающий гол на счету Коноплянки.