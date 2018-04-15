Главные новости дня. «Спартак» проиграл в Екатеринбурге, «Манчестер Сити» оформил чемпионство в АПЛ

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    Источник: Бомбардир.ру

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    15.04.2018 23:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 16 апреля 2018, 07:54

      Налицо прогресс.Чемп России выравнивается.В классе.
      Вчерашние аутсайдеры на равных бьются с признанными лидерами росфутбола.
      Не за горами тот день,когда отчаявшийся СКА ХА надетет на себя чемпионские медали....
      А мэнэджэру сборной Черчесу Великому будет из кого выбирать ,для Чудо-сборной или Чудной-сборной (это кому как)...
      А то нет-нет ,порой да слышим - страна большая 160-200мильёнов ,а 11 игруль не найти!
      Пора кончать с этим,кончим это,закончим на этом.)))

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