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  • РФПЛ. «Ростов» одержал первую победу в чемпионате при Карпине 

РФПЛ. «Ростов» одержал первую победу в чемпионате при Карпине 

15 апреля 2018, 20:54
20

В матче 26-го тура РФПЛ «Ростов» обыграл «СКА-Хабаровск» со счетом 2:0. Голы в составе ростовчан забили форвард Бьорн Сигурдарсон и полузащитник Хорен Байрамян.

«Ростов» набрал 30 очков и поднялся на 12-ю строчку в таблице. «СКА-Хабаровск» с 13-ю очками идет на последней строчке в таблице.

Чемпионат России. РФПЛ. 26-й тур

Ростов – СКА-Хабаровск – 2:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Сигурдарсон, 40; 2:0 – Байрамян, 89.

«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Вилюш, Бобен, Гацкан, Калачев, Ионов (Зуев, 87), Юсупов, Скопинцев (Байрамян, 74), Сигурдарсон (Шомуродов, 77).

«СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Черевко (Никифоров, 46), Димидко, Пуцко, Наваловский, Самсонов, Карасев, Федотов (Баляйкин, 78), Канунников, Секульски (Казанков, 60).

Предупреждения: Калачев, 85 – Казанков, 60; Эдиев, 88.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов СКА-Хабаровск
Комментарии (20)
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alex1951
1523815067
Да.Одержал.Но это ,всего лишь СКА ,а не ЦСКА. Вот и посмотрим ,что к чему в матче Рубин -Ростов... Очень занимательная игра...сспицифи-ская.....
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Даникс-72
1523815086
Калачёв раньше об Дзюбу и Бухарова голы забивал, теперь через штангу голевые передачи на Байрамяна раздаёт. Красава!!!
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андрей андреев
1523815553
А что,одному мне было противно смотреть этот договорняк?
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spartakuz
1523815666
Очень рад за Ростов и Карпина! Поздравляю!
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VVM1964
1523815910
Валера верим !!! Поздравляю !
Ответить
anatolich72
1523815978
Успехов,ждём возрождения команды из футбольного региона.
Ответить
Catastrofa
1523816371
Ростовчан с победой !
Ответить
семёнычев
1523816601
давай Ростов, выруливай!!!!!!
Ответить
Shogun
1523816844
Ну самую мощную команду обыграли, с победой Ростов, а не Карпин
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babenko1977
1523818810
Наконец то валера
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