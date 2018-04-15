РФПЛ. «Ростов» одержал первую победу в чемпионате при Карпине 

В матче 26-го тура РФПЛ «Ростов» обыграл «СКА-Хабаровск» со счетом 2:0. Голы в составе ростовчан забили форвард Бьорн Сигурдарсон и полузащитник Хорен Байрамян.

«Ростов» набрал 30 очков и поднялся на 12-ю строчку в таблице. «СКА-Хабаровск» с 13-ю очками идет на последней строчке в таблице.

Чемпионат России. РФПЛ. 26-й тур

Ростов – СКА-Хабаровск – 2:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Сигурдарсон, 40; 2:0 – Байрамян, 89.

«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Вилюш, Бобен, Гацкан, Калачев, Ионов (Зуев, 87), Юсупов, Скопинцев (Байрамян, 74), Сигурдарсон (Шомуродов, 77).

«СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Черевко (Никифоров, 46), Димидко, Пуцко, Наваловский, Самсонов, Карасев, Федотов (Баляйкин, 78), Канунников, Секульски (Казанков, 60).

Предупреждения: Калачев, 85 – Казанков, 60; Эдиев, 88.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ