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    РФПЛ. «Ростов» одержал первую победу в чемпионате при Карпине 

    В матче 26-го тура РФПЛ «Ростов» обыграл «СКА-Хабаровск» со счетом 2:0. Голы в составе ростовчан забили форвард Бьорн Сигурдарсон и полузащитник Хорен Байрамян.

    «Ростов» набрал 30 очков и поднялся на 12-ю строчку в таблице. «СКА-Хабаровск» с 13-ю очками идет на последней строчке в таблице.

    Чемпионат России. РФПЛ. 26-й тур

    Ростов – СКА-Хабаровск – 2:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Сигурдарсон, 40; 2:0 – Байрамян, 89.

    «Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Вилюш, Бобен, Гацкан, Калачев, Ионов (Зуев, 87), Юсупов, Скопинцев (Байрамян, 74), Сигурдарсон (Шомуродов, 77).

    «СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Черевко (Никифоров, 46), Димидко, Пуцко, Наваловский, Самсонов, Карасев, Федотов (Баляйкин, 78), Канунников, Секульски (Казанков, 60).

    Предупреждения: Калачев, 85 – Казанков, 60; Эдиев, 88.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.04.2018 20:54
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 16 апреля 2018, 15:18

      С почином Георгич!Главное теперь не упустить победный настрой и взять по максимуму очки в оставшихся матчах!

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 16 апреля 2018, 03:29

      Очень нужная победа!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1941

      Таганский 16 апреля 2018, 00:23

      Так держать!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +339

      babenko1977 15 апреля 2018, 22:00

      Наконец то валера

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1297

      compka 15 апреля 2018, 21:34

      жаль что тертый калач с Рубином не сыграет, как и Азмун

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6916

      sochi-2013 15 апреля 2018, 21:31

      Лиха бѣда начало!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +102

      Shogun 15 апреля 2018, 21:27

      Ну самую мощную команду обыграли, с победой Ростов, а не Карпин

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев 15 апреля 2018, 21:23

      давай Ростов, выруливай!!!!!!

      5
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    • ...
      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 15 апреля 2018, 21:19

      Ростовчан с победой !

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 15 апреля 2018, 21:18

      Ска просто обречённый какой то!

      1
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