ФАН: ЦСКА может продать Головина, если за него предложат не менее 25 миллионов

Полузащитник ЦСКА Александр Головин может покинуть команду. Руководство клуба готово продать 21-летнего россиянина, если за него предложат не менее 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе к хавбеку со стороны «Арсенала», «Челси» и «Барселоны».

В нынешнем сезоне Головин провел в РФПЛ 21 матч, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.