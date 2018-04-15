ФАН: ЦСКА может продать Головина, если за него предложат не менее 25 миллионов

Ранее сообщалось) Кто сообщал то, наши СМИ, так они всегда что-то сообщают, но воз и ныне там. Никто не заплатит за Головина такие деньги в Европе, так как таких игроков там, полным-полно. Головин выделяется на фоне наших "умельцев", только и всего.
Полузащитник ЦСКА Александр Головин может покинуть команду. Руководство клуба готово продать 21-летнего россиянина, если за него предложат не менее 25 миллионов евро.
Ранее сообщалось об интересе к хавбеку со стороны «Арсенала», «Челси» и «Барселоны».
В нынешнем сезоне Головин провел в РФПЛ 21 матч, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.