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    ФАН: ЦСКА может продать Головина, если за него предложат не менее 25 миллионов

    Полузащитник ЦСКА Александр Головин может покинуть команду. Руководство клуба готово продать 21-летнего россиянина, если за него предложат не менее 25 миллионов евро.

    Ранее сообщалось об интересе к хавбеку со стороны «Арсенала», «Челси» и «Барселоны».

    В нынешнем сезоне Головин провел в РФПЛ 21 матч, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

    Источник: ФАН

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    15.04.2018 10:01
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +1

      vbn123 15 апреля 2018, 15:45

      Ранее сообщалось) Кто сообщал то, наши СМИ, так они всегда что-то сообщают, но воз и ныне там. Никто не заплатит за Головина такие деньги в Европе, так как таких игроков там, полным-полно. Головин выделяется на фоне наших "умельцев", только и всего.

      -1
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      Рейтинг: +532

      Бан 15 апреля 2018, 15:07

      Если учесть, что Динамо, в свое время, покупало у Анжи: Кокошу за 19 млн, Денисова за 20, а Жиркова за 12 ...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +385

      VOLK83 15 апреля 2018, 13:45

      Красная цена лям, он что английский фрвард? Как только играть за страну сразу все кривоногими становятся, думаю и он не исключение.

      -2
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 15 апреля 2018, 13:44

      сашка молодец

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 15 апреля 2018, 13:32

      Чересчур переоценили.

      1
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 15 апреля 2018, 13:26

      - ЦСКА хочет сказать, что Головин - уровня Лаллана, Баркли, Хендерсона, Заха, Жиру, Сиссоко....В ЦСКА что там?, все "тяжёлую" выкурили"...или унюхались...

      0
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      Рейтинг: +100708

      zigbert 15 апреля 2018, 13:24

      Если это так, то пожалуй многовато просят.

      1
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 15 апреля 2018, 12:24

      вот и останется играть в россии до конца карьеры, т.к ни кто его не купит за такие деньги ни когда

      1
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      Рейтинг: +165

      JackBruce 15 апреля 2018, 11:26

      Он хороший игрок. Зачем продавать хорошего игрока? Деньги потратят, а игрока уже не будет.

      2
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 15 апреля 2018, 11:23

      Ну удачи ему гнить в разваливающейся конюшне

      0
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