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«Манчестер Сити» – чемпион Англии сезона 2017/18

15 апреля 2018, 19:52
24

«Манчестер Юнайтед» в матче 34-го тура АПЛ проиграл «Вест Бромвичу» со счетом 0:1. «МЮ», который идет вторым, лишился математических шансов на чемпионство. Таким образом, «Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии.

Титул чемпионов АПЛ 2017/18 стал для «горожан» пятым в истории.

Сейчас команда Хосепа Гвардиолы занимает первую строчку в турнирной таблице с 87-ю очками. «Сити» набрал их в 33 матчах.

Гвардиола выиграл чемпионат в седьмой раз за девять лет тренерской карьеры

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити
Комментарии (24)
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OfaZavr
1523811399
ясно было уже достаточно давно что Сити своего не упустит, теперь просто официально чемпионы без всяких оговорок. молодцы, поздравляю!
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gigs84
1523811684
Молодцы, заслужили! Им и так не везло в последних матчах.
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Yurini
1523811988
но С ЛЧ Ливерпуль их вынес очень красиво!!! Всё равно Сити На один год Чемпион, не защитят они Чемпионство в следующем сезоне... и так же в ЛЧ просквозит их! Ливерпуль в этом году выглядит куда симпатичнее!!! А так с Чемпионством! МаНЧЕСТЕР Всё таки голубой!!!!
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Димон Лебяга
1523812669
Сити молодцы, надо признать это было мощно!
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Shogun
1523812842
Красава, где работает там победа в чемпионате и ждемс обещанное через годика 2-3 чемпионство в Италии
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zigbert
1523812882
Молодцы. Победили заслуженно.
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starche
1523813781
Заслуженная досрочная победа!!!
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starche
1523813823
Гвардиола - гениальный тренер!
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petrucho-spb
1523814816
Можно занести сезон в актив.В таком чемнионате выступить на высоком уровне.А с Ливером чуть не повезло.Засчитай мяч второй и не известно,как игра сложилась.МС с чемпионством!
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andrej-lucevich
1523815119
Категорически поздравляем МС с заслуженным ЧЕМПИОНСТВОМ!!!!!!!
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