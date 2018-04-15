«Манчестер Сити» – чемпион Англии сезона 2017/18

«Манчестер Юнайтед» в матче 34-го тура АПЛ проиграл «Вест Бромвичу» со счетом 0:1. «МЮ», который идет вторым, лишился математических шансов на чемпионство. Таким образом, «Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии.

Титул чемпионов АПЛ 2017/18 стал для «горожан» пятым в истории.

Сейчас команда Хосепа Гвардиолы занимает первую строчку в турнирной таблице с 87-ю очками. «Сити» набрал их в 33 матчах.

Гвардиола выиграл чемпионат в седьмой раз за девять лет тренерской карьеры