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    «Манчестер Сити» – чемпион Англии сезона 2017/18

    «Манчестер Юнайтед» в матче 34-го тура АПЛ проиграл «Вест Бромвичу» со счетом 0:1. «МЮ», который идет вторым, лишился математических шансов на чемпионство. Таким образом, «Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии.

    Титул чемпионов АПЛ 2017/18 стал для «горожан» пятым в истории.

    Сейчас команда Хосепа Гвардиолы занимает первую строчку в турнирной таблице с 87-ю очками. «Сити» набрал их в 33 матчах.

    Гвардиола выиграл чемпионат в седьмой раз за девять лет тренерской карьеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.04.2018 19:52
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +439

      сасас 16 апреля 2018, 14:52

      А в ЛЧ Ман Сити- отсосите!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 16 апреля 2018, 06:37

      Молодцы! только больше не позорьтесь так в ЛЧ (ХОРОШО)

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +979

      directorpg 16 апреля 2018, 06:33

      Поздравляем!

      -1
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      Рейтинг: +32

      milanium 16 апреля 2018, 03:48

      Поздравляем ман сити. Молодцы. Пеп лучший

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 16 апреля 2018, 00:54

      Молодцы!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +93

      ПИКЕ БАРСЕЛОНА 15 апреля 2018, 22:47

      Ливерпуль сильнее чемпиона,отправил накаут подряд дважды-Чемпион Ливерпуль

      2
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      Рейтинг: +239

      Михас007 15 апреля 2018, 21:07

      мои поздравления!!!!!!!!!!!!!

      2
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      Рейтинг: +2556

      andrej-lucevich 15 апреля 2018, 20:58

      Категорически поздравляем МС с заслуженным ЧЕМПИОНСТВОМ!!!!!!!

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      Рейтинг: +104

      RUPRICHT 15 апреля 2018, 20:55

      ОТЛИЧНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ ЭТО УТЕШЕНИЕ ПОСЛЕ ПРОИГРЫША ЛИВЕРПУЛЮ В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ!!!!

      1
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 15 апреля 2018, 20:53

      Можно занести сезон в актив.В таком чемнионате выступить на высоком уровне.А с Ливером чуть не повезло.Засчитай мяч второй и не известно,как игра сложилась.МС с чемпионством!

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