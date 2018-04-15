Гончаренко: «Смолов? Лучше бы он сыграл против ЦСКА»

Судья был совсем рядом и не мог не увидеть, тем боле Федя показал порваную бутсу. Судья явно и специально отстранил Смолова.. Тут в прокуратуру сразу писать надо и добиваться что бы такой судья ушол из профессии.. Чалова не удалили, а наказали желтой? наверно только у недалёких тут есть ещё какие то вопросы к адекватности судейства в пользу ЦСКА. Не поможет им толь это.. Играть ЦСКА в ЛЕ в этом году, что и правильно, когда клуб реально не может усилится и обороняется пенсионерами-делать в ЛЧ нечего..Удачи краснодару
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал слова нападающего «Краснодара» Федора Смолова.
Напомним, ранее форвард заявил, что ему намеренно показали желтую карточку в игре с тульским «Арсеналом». Для Смолова это предупреждение стало четвертым в сезоне. Таким образом, россиянин не сыграет против армейцев в матче 27-го тура РФПЛ.
«У нас сейчас такой тренд – обвинять, не имея для этого оснований. Если следовать пути Феди, то стоит еще двоих наших дисквалифицировать на следующую игру, тогда вообще идеально будет. Зная Федора, могу сказать, что лучше бы он играл, мы бы это приветствовали», – сказал Гончаренко.