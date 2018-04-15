Гончаренко: «Смолов? Лучше бы он сыграл против ЦСКА»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал слова нападающего «Краснодара» Федора Смолова.

Напомним, ранее форвард заявил, что ему намеренно показали желтую карточку в игре с тульским «Арсеналом». Для Смолова это предупреждение стало четвертым в сезоне. Таким образом, россиянин не сыграет против армейцев в матче 27-го тура РФПЛ.

«У нас сейчас такой тренд – обвинять, не имея для этого оснований. Если следовать пути Феди, то стоит еще двоих наших дисквалифицировать на следующую игру, тогда вообще идеально будет. Зная Федора, могу сказать, что лучше бы он играл, мы бы это приветствовали», – сказал Гончаренко.