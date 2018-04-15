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Гончаренко: «Смолов? Лучше бы он сыграл против ЦСКА»

15 апреля 2018, 21:35
13

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал слова нападающего «Краснодара» Федора Смолова.

Напомним, ранее форвард заявил, что ему намеренно показали желтую карточку в игре с тульским «Арсеналом». Для Смолова это предупреждение стало четвертым в сезоне. Таким образом, россиянин не сыграет против армейцев в матче 27-го тура РФПЛ.

«У нас сейчас такой тренд – обвинять, не имея для этого оснований. Если следовать пути Феди, то стоит еще двоих наших дисквалифицировать на следующую игру, тогда вообще идеально будет. Зная Федора, могу сказать, что лучше бы он играл, мы бы это приветствовали», – сказал Гончаренко.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Краснодар Смолов Федор Гончаренко Виктор
Комментарии (13)
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RBW_
1523817770
!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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чепушило
1523819373
Вам на этом и помогли
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чепушило
1523819543
Продажная лига все для Москвы или для москалей, какими их уже СЧИТАЕТ ВСЯ СТРАНА
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BRO_football
1523823469
ЦСКА Краснодар всё равно размажут, что со Смоловым, что без него.
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retiremen
1523851315
Вы о чем???? Этот футболист заслужил карточку???? Этот эпизод с не назначением пенальти и предъявления карточки должен остаться без внимания и обрадовать болельщиков ЦСКА???? У нас теперь судья играет в футбол, а не констатирует нарушение???? Этот регламент позволяющий судье без наказано творить на поле то, что ему вздумается должен так и работать, или все таки надо что то думать????
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Рубинище
1523854718
Судья был совсем рядом и не мог не увидеть, тем боле Федя показал порваную бутсу. Судья явно и специально отстранил Смолова.. Тут в прокуратуру сразу писать надо и добиваться что бы такой судья ушол из профессии.. Чалова не удалили, а наказали желтой? наверно только у недалёких тут есть ещё какие то вопросы к адекватности судейства в пользу ЦСКА. Не поможет им толь это.. Играть ЦСКА в ЛЕ в этом году, что и правильно, когда клуб реально не может усилится и обороняется пенсионерами-делать в ЛЧ нечего..Удачи краснодару
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