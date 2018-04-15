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    Гончаренко: «Смолов? Лучше бы он сыграл против ЦСКА»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал слова нападающего «Краснодара» Федора Смолова.

    Напомним, ранее форвард заявил, что ему намеренно показали желтую карточку в игре с тульским «Арсеналом». Для Смолова это предупреждение стало четвертым в сезоне. Таким образом, россиянин не сыграет против армейцев в матче 27-го тура РФПЛ.

    «У нас сейчас такой тренд – обвинять, не имея для этого оснований. Если следовать пути Феди, то стоит еще двоих наших дисквалифицировать на следующую игру, тогда вообще идеально будет. Зная Федора, могу сказать, что лучше бы он играл, мы бы это приветствовали», – сказал Гончаренко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.04.2018 21:35
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 16 апреля 2018, 07:58

      Судья был совсем рядом и не мог не увидеть, тем боле Федя показал порваную бутсу. Судья явно и специально отстранил Смолова.. Тут в прокуратуру сразу писать надо и добиваться что бы такой судья ушол из профессии.. Чалова не удалили, а наказали желтой? наверно только у недалёких тут есть ещё какие то вопросы к адекватности судейства в пользу ЦСКА. Не поможет им толь это.. Играть ЦСКА в ЛЕ в этом году, что и правильно, когда клуб реально не может усилится и обороняется пенсионерами-делать в ЛЧ нечего..Удачи краснодару

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Рубинище 16 апреля 2018, 08:43

      Тянут никчемных...

      1
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      Рейтинг: +691

      retiremen 16 апреля 2018, 07:01

      Вы о чем???? Этот футболист заслужил карточку???? Этот эпизод с не назначением пенальти и предъявления карточки должен остаться без внимания и обрадовать болельщиков ЦСКА???? У нас теперь судья играет в футбол, а не констатирует нарушение???? Этот регламент позволяющий судье без наказано творить на поле то, что ему вздумается должен так и работать, или все таки надо что то думать????

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > retiremen 16 апреля 2018, 08:44

      Так оно и есть. Позор РФС!

      0
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 15 апреля 2018, 23:17

      ЦСКА Краснодар всё равно размажут, что со Смоловым, что без него.

      1
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      Рейтинг: +6

      чепушило 15 апреля 2018, 22:12

      Продажная лига все для Москвы или для москалей, какими их уже СЧИТАЕТ ВСЯ СТРАНА

      2
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 > чепушило 15 апреля 2018, 22:33

      Чепуха!

      1
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 > чепушило 15 апреля 2018, 22:45

      А ты что хохол, их лексикон.Карточки не было, но похоже её решили дать ещё до игры.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > чепушило 16 апреля 2018, 08:45

      В Москве играют команды 1-5, 1-4, и 0-7!

      0
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      Рейтинг: +6

      чепушило 15 апреля 2018, 22:09

      Вам на этом и помогли

      -1
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      Рейтинг: +63

      RBW_ 15 апреля 2018, 21:42

      !!!!!!!!!!!!!!!!!!

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