Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал победу в матче 26-го тура РФПЛ против «Спартака» (2:1).

«Мы выключили Зе Луиша из борьбы, сыграли хорошо, выиграли больше единоборств, порадовали болельщиков, пришедших на стадион. Жаль, получил травму Емельянов, у него сильное рассечение, он доставлен в больницу.

Мы изучили «Спартак», не дали им пространства и свободы действий, не давали шанса долго думать.

«Урал» сделал «Локомотив» чемпионом? Если бы мы стали чемпионами, это одно дело. Но так я рад, конечно, что русский тренер близок к чемпионству и более русская команда. Знаю Семина и с ним общаюсь. Звонил ли он до матча? Это секрет», – сказал Тарханов.

«Урал» открыл стадион и победил «Спартак»