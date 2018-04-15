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    Тарханов – о «Локомотиве»: «Рад, что русский тренер и более русская команда близки к чемпионству»

    Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал победу в матче 26-го тура РФПЛ против «Спартака» (2:1).

    «Мы выключили Зе Луиша из борьбы, сыграли хорошо, выиграли больше единоборств, порадовали болельщиков, пришедших на стадион. Жаль, получил травму Емельянов, у него сильное рассечение, он доставлен в больницу.

    Мы изучили «Спартак», не дали им пространства и свободы действий, не давали шанса долго думать.

    «Урал» сделал «Локомотив» чемпионом? Если бы мы стали чемпионами, это одно дело. Но так я рад, конечно, что русский тренер близок к чемпионству и более русская команда. Знаю Семина и с ним общаюсь. Звонил ли он до матча? Это секрет», – сказал Тарханов.

    «Урал» открыл стадион и победил «Спартак»

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.04.2018 17:07
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 15 апреля 2018, 21:56

      Вчера Хохлов не стал обижать своего бывшего наставника, а Тарханов столько лет отработал вторым в Спартаке обидел! Так чисто юмор, без всякого намека!

      0
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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 15 апреля 2018, 21:51

      Палыч полюбому пузырь самогона и сушеный рыбы обещал Тарханову за отбор очков

      1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 15 апреля 2018, 19:42

      более русская команда,лол

      0
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      Рейтинг: +295

      akku 15 апреля 2018, 19:11

      Тренер россиянин, да, но команда, как и все с легами.

      -2
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 15 апреля 2018, 18:54

      Вот это троллинг спартака)

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 15 апреля 2018, 18:38

      По сути Спартачи играли плохо и подарили чемпионство Локо....а Урал с важной победой))

      0
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      Рейтинг: +55

      Ilya_1953 15 апреля 2018, 18:30

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      О! - этот великорусский шовинизм...

      -5
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      Рейтинг: +304

      Антисемит > Ilya_1953 15 апреля 2018, 18:46

      моё сообщение ниже - это тебе и предыдущему оратору))

      1
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      Рейтинг: +157

      Геннадьич 15 апреля 2018, 18:24

      Пахнуло национализмом

      -1
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      Рейтинг: +304

      Антисемит > Геннадьич 15 апреля 2018, 18:45

      европейские "ценности", которые активно пытаются нам "втюхать" многим до того засрали голову, что русские начинают стесняться помогать русским, говорить что то хорошее про русских да даже просто уже говорить и писать "Русский" считают оскорблением чьих то чувств. В кричалке "Русские вперёд" видят расизм!
      Когда итальянец, например, говорит, что он рад за своего коллегу соотечественника итальянца, это все воспринимают нормально. Когда русский говорит, что рад успехам русского - это уже плохо))) Бред и глубочайшее лицемерие современности, на которое очень многие повелись.
      Вообще в наше время любят везде насаживать толерастию, а судя по поведению тех, кто её насаживает, толерантность это требование относиться с терпением и пониманием ко всем, кроме русских.

      8
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      Рейтинг: +55

      Ilya_1953 > Антисемит 15 апреля 2018, 20:09

      Теперь ответь себе сам - почему это так? Я, думаю, что итальянец именно так и скажет: я рад за своего коллегу.

      -1
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      Рейтинг: +55

      Ilya_1953 > Антисемит 15 апреля 2018, 20:12

      Знаешь, что писать - плюсики зарабатываешь, здесь это легко.

      -2
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      Рейтинг: +304

      Антисемит > Ilya_1953 15 апреля 2018, 20:30

      вот ты, судя по фамилии, татарин. Скажи мне: тебе бывает стыдно, когда ты говоришь, что татары - прекрасные люди, а Казань невероятно красива?

      1
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      Рейтинг: +304

      Антисемит > Ilya_1953 15 апреля 2018, 20:30

      и если бы я плюсики зарабатывал, то у меня их было бы гораздо больше))

      0
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      Рейтинг: +55

      Ilya_1953 > Антисемит 15 апреля 2018, 20:50

      Да, я татарин, супруга у меня русская, а сватья казахи и оцениваю людей по общечеловеческим ценностям и мне стыдно, что в современной России культивируют и насаждают культ национализма и неприятия других культур. Телевизор как мясорубка перемалывает ваше сознание.

      0
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      Рейтинг: +304

      Антисемит > Ilya_1953 15 апреля 2018, 21:41

      ты не ответил на мой вопрос, а продолжил что-то своё глаголить. В современной России культивируют и насаждают комплекс неполноценности среди русского населения, а проявления шовинизма - это уже просто ответная реакция. Люди разделились на тех, кто верит русофобам и тех, кто им противостоит. И то, и другое крайности. Одни боятся слово "Русский" использовать, чтобы не дай Бог никого не обидеть, а вторые наоборот на каждом углу кричат - "Я Русский" и стараются обидеть как можно больше других людей, причем без привязки к национальностям))
      Крайности - это всегда перебор, мир не делится на черное и белое. И если русский радуется тому, что именно соотечественник в чем то выигрывает, то он тем самым никого не оскорбляет и никакого шовинизма тут нет. Если ты увидел в этих словах шовинизм, то это уже как раз в твоем мировосприятии проблемы.

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      Рейтинг: +55

      Ilya_1953 > Антисемит 15 апреля 2018, 22:09

      Теперь ответь себе сам - почему это так?

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      Рейтинг: +304

      Антисемит > Ilya_1953 15 апреля 2018, 23:37

      Отвечу. И себе, и тебе. Территория у нас большая и ресурсов много, европа с давних времен на это всё облизывается. Силой взять не получается (пробовали много раз), зато очень хорошо получается лапшу на уши вешать. И вот они вешают, а мы верим. И ты себя не отделяй, судя по тому, что ты пишешь - ты такой же русофоб)) А если начнёшь рассказывать про то, что национальность для тебя ВООБЩЕ никакой роли не играет, то позволю себе не поверить. Гордиться своей страной и своими соотечественниками - это нормально. А тебя корёжит от того, что русский поддержал русского.

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      Рейтинг: +55

      Ilya_1953 > Антисемит 16 апреля 2018, 08:32

      https://www.youtube.com/watch?v=x_tEKlbY8ms. Пошло - поехало - сел на любимого конька. Единственная просьба - прослушай до конца. Первым делом после того, как власть у вас переменится, надо будет забросить в страну большую армию психологов и психиатров, хотя, нет на свете такого количества здоровых умом психиатров и психологов с русским языком. Немцам для выздоровления общества понадобилось более 40 лет плюс смены поколений...

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      Рейтинг: +304

      Антисемит > Ilya_1953 16 апреля 2018, 12:09

      всё, ты мне стал не интересен. Живешь с нами в одной стране и отделяешься (как власть У ВАС переменится). А у вас не переменится? По поводу малого количества здоровых умов с русским языком - этим ты окончательно выдал свою русофобскую сущность. Живешь в том же искаженном мире, про который я писал выше. На себя и на то, что ты говоришь и пишешь посмотри беспрестрастно. Ты и есть самый настоящий шовинист, и это тебя надо с немцами времен гитлера сравнивать.
      За сим заканчиваю разговор. Всего доброго.

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      Рейтинг: +55

      Ilya_1953 > Антисемит 16 апреля 2018, 14:10

      Мне жаль Вас...

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      Рейтинг: +1431

      anjaneri 15 апреля 2018, 17:48

      Дядюшка Сем конечно позвонил , пожелал успехов, комуж ему ещё желать побед???

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      Рейтинг: +1053

      Munez89 15 апреля 2018, 17:42

      Товарищи, со всей страны! Предлагаю вам обсудить стадион в ЕКБ! Как вам он?

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      Рейтинг: +487

      Иванов Иван Иванович > Munez89 15 апреля 2018, 17:48

      Норм! После ЧМ уберут доп трибуны и станет еще лучше

      1
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 > soccerfanivan 15 апреля 2018, 17:55

      Ну нет, я ж паровозный уже 20 лет..
      А вот стадион! Мне интересен.Тень мешала игру смотреть, газон норм, но вот трибуны за стадионом..это как?)

      1
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 > Иванов Иван Иванович 15 апреля 2018, 17:56

      А что за дела с трибунами?

      0
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 > Munez89 15 апреля 2018, 18:15

      Класс.

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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 > Munez89 15 апреля 2018, 18:17

      трибуны за стадионом..это как?

      Это ужас.

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      Рейтинг: +1053

      Munez89 > Ljungberg9 15 апреля 2018, 18:37

      Ну их Типо уберут)) мы же обсуждаем

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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 > Munez89 15 апреля 2018, 21:54

      Стадион может и хорош, но кто его будет заполнять при средней посещаемости 5000 человек?

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