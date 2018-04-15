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  • Тарханов – о «Локомотиве»: «Рад, что русский тренер и более русская команда близки к чемпионству»

Тарханов – о «Локомотиве»: «Рад, что русский тренер и более русская команда близки к чемпионству»

15 апреля 2018, 17:07
38

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал победу в матче 26-го тура РФПЛ против «Спартака» (2:1).

«Мы выключили Зе Луиша из борьбы, сыграли хорошо, выиграли больше единоборств, порадовали болельщиков, пришедших на стадион. Жаль, получил травму Емельянов, у него сильное рассечение, он доставлен в больницу.

Мы изучили «Спартак», не дали им пространства и свободы действий, не давали шанса долго думать.

«Урал» сделал «Локомотив» чемпионом? Если бы мы стали чемпионами, это одно дело. Но так я рад, конечно, что русский тренер близок к чемпионству и более русская команда. Знаю Семина и с ним общаюсь. Звонил ли он до матча? Это секрет», – сказал Тарханов.

«Урал» открыл стадион и победил «Спартак»

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Урал Спартак Тарханов Александр
Комментарии (38)
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mdu86
1523801378
Александр Фёдорович сделал подарок своему другу Юрию Павловичу
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Федя Кабак
1523801378
Саня молодец) показал спартачку хорошую игру и заслуженно победили
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Munez89
1523801746
Урал! Красавцы! Спасибо мужикам от меня лично и думаю от болел Локомотива
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upiter622
1523801767
Конечно звонил,типа вы там боритесь,пивко с меня!)))
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Zeff
1523802538
Спасибо Уралу за игру.
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Dammit
1523803057
Спасибо Тарханову, всех болел Локо порадовали, молодцы уральцы)
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Геннадьич
1523805844
Пахнуло национализмом
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Ilya_1953
1523806243
О! - этот великорусский шовинизм...
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akku
1523808714
Тренер россиянин, да, но команда, как и все с легами.
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Loko_Roma
1523818304
Палыч полюбому пузырь самогона и сушеный рыбы обещал Тарханову за отбор очков
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