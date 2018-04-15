Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бистрович: «Во втором матче с «Арсеналом» мы были сильнее соперника. Лондонцы приехали отбыть номер»

    Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович прокомментировал игру команды в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы против «Арсенала» (2:2).

    По сумме двух встреч (3:6) московский клуб вылетел из еврокубка.

    «Во втором матче «Арсенал» играл не так хорошо, как в Лондоне. Тогда я смотрел на Озила и удивлялся, насколько легко он играет. В Москву они приехали отбыть номер и будто хотели поскорее вернуться домой. Хотя даже в таком состоянии Озил решал игру команды – это футболист топ-уровня. Но я считаю, что мы были сильнее «Арсенала» во второй игре», – сказал Бистрович.

    ЦСКА почти обыграл «Арсенал». Я поверил в чудеса!

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.04.2018 11:11
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100708

      zigbert 15 апреля 2018, 13:38

      ЦСКА играл конечно не плохо ,но в конце матча им просто не хватило сил.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 15 апреля 2018, 11:54

      арсенал имел полное право действовать как действовал, основываясь на результат первого матча, в этом и есть основной принцип двухраундового противостояния... в чем претензия?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA > Боцман59rus 15 апреля 2018, 13:16

      Претензия в том, что профессионал не имеет права отбывать номер. Люди пришли посмотреть на их игру, заплатили солидные деньги. Болельщики Арсенала вообще через всю Европу летели, каково им после увиденного ( особенно 75 минут), как думаешь? Игроки обязаны выкладываться на 100 во всех матчах, тем более на этом уровне, вне зависимости от результатов. Каталонцы за это поплатились, кастильцы почти, да и у ЦСКА шанс наказать их за неуважение к игре, зрителям и сопернику был. И чисто беспристрастно если взглянуть, жаль, что не получилось. Арсенал не первый раз так делает. Достаточно вспомнить игру с Эстерсундом.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 15 апреля 2018, 11:16

      Да, ответная игра показала, что игровой потенциал армейцев на хорошем уровне. Еще раз спасибо!

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11