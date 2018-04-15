Бистрович: «Во втором матче с «Арсеналом» мы были сильнее соперника. Лондонцы приехали отбыть номер»

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович прокомментировал игру команды в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы против «Арсенала» (2:2).

По сумме двух встреч (3:6) московский клуб вылетел из еврокубка.

«Во втором матче «Арсенал» играл не так хорошо, как в Лондоне. Тогда я смотрел на Озила и удивлялся, насколько легко он играет. В Москву они приехали отбыть номер и будто хотели поскорее вернуться домой. Хотя даже в таком состоянии Озил решал игру команды – это футболист топ-уровня. Но я считаю, что мы были сильнее «Арсенала» во второй игре», – сказал Бистрович.

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