Манчини назвал провальным первый тайм против «Анжи»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал результат матча 26-го тура РФПЛ против «Анжи» (1:0).

«Наша старая проблема – никак не можем забить. Первый тайм был провальный, только во втором тайме начали бить по воротам. На самом деле «Анжи» почти весь первый тайм защищался хорошо. И мы только в конце этого тайма начали навесами вскрывать оборону.

Про Лунева точно сказать не могу, но надеюсь, что это только растяжение квадрицепса», – сказал Манчини.

«Зенит» набрал 45 очков и поднялся на третью строчку в турнирной таблице.