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    Манчини назвал провальным первый тайм против «Анжи»

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал результат матча 26-го тура РФПЛ против «Анжи» (1:0).

    «Наша старая проблема – никак не можем забить. Первый тайм был провальный, только во втором тайме начали бить по воротам. На самом деле «Анжи» почти весь первый тайм защищался хорошо. И мы только в конце этого тайма начали навесами вскрывать оборону.

    Про Лунева точно сказать не могу, но надеюсь, что это только растяжение квадрицепса», – сказал Манчини.

    «Зенит» набрал 45 очков и поднялся на третью строчку в турнирной таблице.

    Источник: «Матч ТВ»

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    14.04.2018 19:02
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5882

      Павелий 15 апреля 2018, 00:06

      Главная проблема Зенита - это тренер, который не может сделать из неплохих футболистов команду.

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