Жиру: «Камбэк в матче с «Саутгемптоном»? Главное – никогда не сдаваться и верить в себя»

Нападающий «Челси» Оливье Жиру прокомментировал результат матча 34-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (3:2). Напомним, что лондонцы к 70-й минуте встречи проигрывали 0:2, но благодаря дублю Жиру и голу хавбека Эдена Азара сумели отыграться.

«Начало матча было не таким, каким мы хотели бы. Но в футболе у тебя всегда есть шанс вернуться, побороться, мы показали характер и дух.

Раньше я уже говорил, что футбол – это когда ты постоянно начинаешь снова. Всегда нужно задавать себе вопросы. У меня были трудности в карьере, и я пытаюсь стать сильнее. Это и произошло сегодня. Рад за себя и команду.

Самое главное – никогда не сдаваться, верить в себя и показывать свою игру. Я горд тем, что мы сделали сегодня», – сказал Жиру.

«Челси» набрал 60 очков и остался на пятой строчке в турнирной таблице.