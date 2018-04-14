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    Жиру: «Камбэк в матче с «Саутгемптоном»? Главное – никогда не сдаваться и верить в себя»

    Нападающий «Челси» Оливье Жиру прокомментировал результат матча 34-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (3:2). Напомним, что лондонцы к 70-й минуте встречи проигрывали 0:2, но благодаря дублю Жиру и голу хавбека Эдена Азара сумели отыграться.

    «Начало матча было не таким, каким мы хотели бы. Но в футболе у тебя всегда есть шанс вернуться, побороться, мы показали характер и дух.

    Раньше я уже говорил, что футбол – это когда ты постоянно начинаешь снова. Всегда нужно задавать себе вопросы. У меня были трудности в карьере, и я пытаюсь стать сильнее. Это и произошло сегодня. Рад за себя и команду.

    Самое главное – никогда не сдаваться, верить в себя и показывать свою игру. Я горд тем, что мы сделали сегодня», – сказал Жиру.

    «Челси» набрал 60 очков и остался на пятой строчке в турнирной таблице.

    Источник: BBC

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    14.04.2018 16:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 15 апреля 2018, 09:20

      Красава! Морату в топку!!!!

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