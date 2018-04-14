Семин: «Нам будет не хватать Денисова и Рыбуса в следующем матче»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат матча 26-го тура РФПЛ против «Динамо» (4:0).

«Очень хороший матч. С обеих сторон матч получился мощным, боевым. Такие матчи должны болельщикам нравиться. Нам, наверное, больше повезло, потому что мы реализовали штрафные. Игроки показали большую самоотдачу, качественно играли. Двигаемся дальше.

Когда выигрываешь, значит, все получилось. Все сработали хорошо: игроки, тренеры, операторы даже. А когда проигрываешь, тренер виноват. Так что в этот раз все сложилось хорошо.На поле шла жесткая борьба, никто не хотел уступать.

Рыбус и Денисов получили желтые карточки. Нам их будет не хватать в следующем матче. Фолы не были грубыми, наверное, карточек можно было избежать, но ребята боролись жестко. Как их потеря скажется на следующем матче? Будем разбираться на следующих тренировках. А пока поздравьте нас, отпразднуем эту победу», – сказал Семин.

«Локомотив» занимает первую строчку в турнирной таблице, набрав 55 очков в 25 матчах.