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  • Ерохин: «Слухи об уходе Манчини? Они не должны нас волновать»

Ерохин: «Слухи об уходе Манчини? Они не должны нас волновать»

13 апреля 2018, 20:22
3

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился мнением о возможном уходе главного тренера Роберто Манчини с поста главного тренера команды.

– Поражение от «Краснодара» уже пережили?

– Во-первых, матч был проанализирован. Во-вторых, мы понимаем, что в ближайшую субботу нужно обязательно побеждать. И не допускать таких ошибок, как неделю назад.

– В чем, на ваш взгляд, причина того, что «Зенит», владея преимуществом, часто не может конвертировать его в победные голы?

– На невезение точно ссылаться не стоит. Может, дело в том, что все очень хотят добиться результата, и из-за этого появляется какая-то скованность на завершающей стадии атаки. Не исключаю, что к собственным моментам стоит подходить с более холодной головой.

– Как команда относится к слухам о возможном уходе летом Роберто Манчини?

– Как я уже сказал, сейчас в первую очередь важен результат. В этой ситуации слухи никак не должны нас волновать. Команде очень нужна поддержка болельщиков. Момент такой, что всем надо сплотиться. А мы будем выкладываться на поле больше чем на сто процентов. Мне кажется, это тот посыл, который может помочь «Зениту» выиграть оставшиеся матчи.

Ранее сообщалось, что Манчини является главным претендентом на пост главного тренера сборной Италии.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Ерохин Александр Манчини Роберто
Комментарии (3)
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Garrincha58
1523653560
еще один всех порвать захотел
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Бухбух
1523668576
Манчини: "Слухи об уходе Ерохина ? А это кто ?"
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Zenmaster
1523697638
Похвальное стремление !!!
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