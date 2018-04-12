Клопп был рад отпустить Коутиньо в «Барселону»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп был счастлив продаже полузащитника Филиппе Коутиньо в «Барселону» в зимнее трансферное окно.

У немецкого специалиста была определенная причина позволить 25-летнему футболисту покинуть клуб. Он считал, что красные с бразильцем в составе стали слишком предсказуемы.

При этом, как сообщает источник, руководство «Ливерпуля» старалось сохранить хавбека.

Напомним, Коутиньо перебрался из «Ливерпуля» в «Барселону» 6 января этого года. Цвета мерсисайдцев он защищал на протяжении пяти лет.