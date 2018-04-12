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    Клопп был рад отпустить Коутиньо в «Барселону»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп был счастлив продаже полузащитника Филиппе Коутиньо в «Барселону» в зимнее трансферное окно.

    У немецкого специалиста была определенная причина позволить 25-летнему футболисту покинуть клуб. Он считал, что красные с бразильцем в составе стали слишком предсказуемы.

    При этом, как сообщает источник, руководство «Ливерпуля» старалось сохранить хавбека.

    Напомним, Коутиньо перебрался из «Ливерпуля» в «Барселону» 6 января этого года. Цвета мерсисайдцев он защищал на протяжении пяти лет.

    Источник: Tribalfootball

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    12.04.2018 18:55
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +100703

      zigbert 13 апреля 2018, 12:30

      Игрок креативный и подошел бы любой команде.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 12 апреля 2018, 20:06

      Бред...игрок такого уровня не может быть лишним в любом клубе

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      Selecao1982 12 апреля 2018, 19:38

      Очередной фейк

      0
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