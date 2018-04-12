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    Уткин: «Хоть я и болею за «Реал», но хотел, чтобы Роналду промахнулся с пенальти в матче с «Ювентусом»

    Комментатор и радиоведущий Василий Уткин заявил, что хотел промаха с пенальти нападающего «Реала» Криштиану Роналду в конце ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:3), несмотря на то, что мадридский клуб является его любимым. Также он считает, что арбитр поступил не совсем правильно, удалив голкипера «бьянконери» Джанлуиджи Буффона за споры.

    Напомним, к 90-й минуте встречи «старая синьора» вела со счетом 3:0, что давало ей возможность перевести поединок в овертайм. Однако в компенсированное время защитник Медхи Бенатиа нарушил правила с своей штрафной площади, заработав 11-метровый удар. Буффон слишком эмоционально стал высказывать судье свое недовольство, за что тот показа ему красную карточку. В итоге пенальти реализовал Роналду и сливочные по сумме двух матчей вышли в полуфинал.

    «Мы видели великий матч, который разрешился невиданно драматической развязкой; будь матч произведением искусства – на него ходили бы тысячу лет любоваться японские туристы, вооруженные тем, что сменит фотоаппараты к тому времени.

    Буффона стоило простить и не выгонять с поля, потому что нам очень бы этого хотелось. Почти всем. Что бы он ни сказал – потому что он великий игрок, он грандиозный парень. Вы же видели home video, где он играет на пляжe в футбол с детьми, явно чужими? Вы же помните, как он привез «Ювентус» на панихиду по Давиде Астори во Флоренцию? Вы помните его слезы, когда Италия проиграла стыки шведам?

    Моя любимая команда – «Реал», но я тоже хотел промаха Роналду в решающем пенальти. Тогда игра бы продолжилась. Это желание сильнее всех», – приводит слова Уткина Sport24.

    Источник: Sport24

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    12.04.2018 16:09
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    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100703

      zigbert 13 апреля 2018, 11:55

      Это было бы по честному.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1639

      Psih86 12 апреля 2018, 20:01

      Все адекватные люди хотели,чтобы он промахнулся.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +953

      Юрэс 12 апреля 2018, 19:28

      Золотые слова

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1382

      Fin035 12 апреля 2018, 18:41

      Хоть Вася и льстит, но Оливер все же бездарный и неблагодарный судья, который теперь никогда не заслужит уважения!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 12 апреля 2018, 18:25

      У меня сейчас слёзки потекут... Ты что городишь, алкашка?!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +502

      Евгений П 12 апреля 2018, 18:16

      ... Чтобы он промахнулся и мяч прилетел прямо в твоё жирное пузо...

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +953

      Юрэс > Евгений П 12 апреля 2018, 19:28

      Ты чё такой злой?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch 12 апреля 2018, 17:35

      Всем плевать на то что ты хотел уткин

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 апреля 2018, 17:15

      кто знает стоял бы в воротах Буффон как бы тогда пробил Криштиану может быть и дрогнул, а Оливер забодай его комар все испортил

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 12 апреля 2018, 16:53

      вась, на пенке проснулся?

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1564

      Decorhome 12 апреля 2018, 16:30

      мазохист

      -3
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