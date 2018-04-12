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  • Уткин: «Хоть я и болею за «Реал», но хотел, чтобы Роналду промахнулся с пенальти в матче с «Ювентусом»

Уткин: «Хоть я и болею за «Реал», но хотел, чтобы Роналду промахнулся с пенальти в матче с «Ювентусом»

12 апреля 2018, 16:09
11

Комментатор и радиоведущий Василий Уткин заявил, что хотел промаха с пенальти нападающего «Реала» Криштиану Роналду в конце ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:3), несмотря на то, что мадридский клуб является его любимым. Также он считает, что арбитр поступил не совсем правильно, удалив голкипера «бьянконери» Джанлуиджи Буффона за споры.

Напомним, к 90-й минуте встречи «старая синьора» вела со счетом 3:0, что давало ей возможность перевести поединок в овертайм. Однако в компенсированное время защитник Медхи Бенатиа нарушил правила с своей штрафной площади, заработав 11-метровый удар. Буффон слишком эмоционально стал высказывать судье свое недовольство, за что тот показа ему красную карточку. В итоге пенальти реализовал Роналду и сливочные по сумме двух матчей вышли в полуфинал.

«Мы видели великий матч, который разрешился невиданно драматической развязкой; будь матч произведением искусства – на него ходили бы тысячу лет любоваться японские туристы, вооруженные тем, что сменит фотоаппараты к тому времени.

Буффона стоило простить и не выгонять с поля, потому что нам очень бы этого хотелось. Почти всем. Что бы он ни сказал – потому что он великий игрок, он грандиозный парень. Вы же видели home video, где он играет на пляжe в футбол с детьми, явно чужими? Вы же помните, как он привез «Ювентус» на панихиду по Давиде Астори во Флоренцию? Вы помните его слезы, когда Италия проиграла стыки шведам?

Моя любимая команда – «Реал», но я тоже хотел промаха Роналду в решающем пенальти. Тогда игра бы продолжилась. Это желание сильнее всех», – приводит слова Уткина Sport24.

Источник: Sport24
Лига чемпионов Реал Ювентус Роналду Криштиану Буффон Джанлуиджи Уткин Василий
Комментарии (11)
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Decorhome
1523539804
мазохист
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С-Пб on-line
1523541215
вась, на пенке проснулся?
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Garrincha58
1523542518
кто знает стоял бы в воротах Буффон как бы тогда пробил Криштиану может быть и дрогнул, а Оливер забодай его комар все испортил
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ArReal
1523543741
Всем плевать на то что ты хотел уткин
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Евгений П
1523546189
... Чтобы он промахнулся и мяч прилетел прямо в твоё жирное пузо...
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Superviser77
1523546722
У меня сейчас слёзки потекут... Ты что городишь, алкашка?!
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Fin035
1523547688
Хоть Вася и льстит, но Оливер все же бездарный и неблагодарный судья, который теперь никогда не заслужит уважения!
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Юрэс
1523550517
Золотые слова
Ответить
Psih86
1523552475
Все адекватные люди хотели,чтобы он промахнулся.
Ответить
zigbert
1523609713
Это было бы по честному.
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