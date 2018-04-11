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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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  • Прядкин – о показе матча «Анжи» – «Спартак» с конца первого тайма: «Такого происходить не должно»

Прядкин – о показе матча «Анжи» – «Спартак» с конца первого тайма: «Такого происходить не должно»

11 апреля 2018, 17:17
16

Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что не должно возникать ситуации с запоздалым началом показа матчей турнира.

В воскресенье, 8 апреля, телеканал «Матч ТВ» транслировал хоккейный и футбольный поединки: шестую игру финала Западной конференции КХЛ ЦСКА – СКА (3:2 ОТ) и встречу 25 тура Премьер-лиги «Анжи»«Спартак» (1:4). Из-за овертайма в хоккее трансляция футбольного матча началась с конца первого тайма.

«Такие прецеденты у нас были ранее, когда мы шли навстречу нашим коллегам и чуть-чуть затягивали начало матчей. Клубы высказывались по этому поводу. Не должно происходить такого. В переговорах мы эти вопросы отобразим», – сказал Прядкин.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Анжи Спартак Прядкин Сергей
Комментарии (16)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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multiscan
1523457623
Надо учитывать значимость матчей в такой ситуации.В хоккее эта игра была во многом решающей в плане определения победителя сезона. Футбольный же "Спартак" просто был обязан по своему статусу и положению выигрывать, что он и сделал.Проиграй москвичи и на них бы посыпались все шишки и негодование фанатов, виноват был бы сам "Спартак". Конечно, был выходной и по времени игры могли существенно развести.
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Полная Канистра
1523458998
матч ТВ в своём стиле как хочу так и ворочу
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Artemka69
1523460020
Ну на Матч ТВ все как всегда!!
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Одинокий волк Маквейд
1523460258
На этой помойке такое в порядке вещей.
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Боцман59rus
1523461744
Матч ТВ -дерьмоканал, пытающийся всунуть рекламу в любую щель, апогеем футбольного слабоумия и меркантильности руководства, стала оставшаяся за бортом трансляции, перепалка Гвардиолы, с гл. судьей , в перерыве матча ЛЧ, между ман. сити и ливерпулем, с первыми шагами пепа по футбольному полю, испанца с первой космической, накрыл кадр рекламного ролика, я вообще удивляюсь, как ув. редакция дотерпела до перерыва, в итоге зритель упустил из виду ключевой момент матча, вообще отключился от событийного восприятия и понятия, происходящего на поле - огромное спасибо, за качественные трансляции футбольных матчей, а так же за предоставленную возможность, слышать звуки гимна ЛЧ перед матчем, ну в тех случаях когда их не перекрывает ваша н.а.с.т.о.е.б.а.в.ш.а.я. реклама,,,
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Куртуазные манеры
1523461905
Канал-анал, Тина-скотина.
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серега кашин
1523462510
матч тв самый гнилой канал в мире
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vsolon
1523462693
отстой канал...худший из хреновых
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Axe111
1523463185
Этот футбол вообще нельзя показывать.Помойка
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OfaZavr
1523463583
да и тьфу на них, можно ведь найти где посмотреть.
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