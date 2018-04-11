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    Прядкин – о показе матча «Анжи» – «Спартак» с конца первого тайма: «Такого происходить не должно»

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что не должно возникать ситуации с запоздалым началом показа матчей турнира.

    В воскресенье, 8 апреля, телеканал «Матч ТВ» транслировал хоккейный и футбольный поединки: шестую игру финала Западной конференции КХЛ ЦСКА – СКА (3:2 ОТ) и встречу 25 тура Премьер-лиги «Анжи»«Спартак» (1:4). Из-за овертайма в хоккее трансляция футбольного матча началась с конца первого тайма.

    «Такие прецеденты у нас были ранее, когда мы шли навстречу нашим коллегам и чуть-чуть затягивали начало матчей. Клубы высказывались по этому поводу. Не должно происходить такого. В переговорах мы эти вопросы отобразим», – сказал Прядкин.

    Источник: Р-Спорт

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    11.04.2018 17:17
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +971

      г.Онега 11 апреля 2018, 23:31

      Есть же не платный канал КХЛ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 апреля 2018, 19:19

      да и тьфу на них, можно ведь найти где посмотреть.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 11 апреля 2018, 19:17

      - я уже давно "забил"на телевизионные трансляции , и на Матч ТВ в частности....спорт смотрю через интернет!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 11 апреля 2018, 19:13

      Этот футбол вообще нельзя показывать.Помойка

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +543

      vsolon 11 апреля 2018, 19:04

      отстой канал...худший из хреновых

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 11 апреля 2018, 19:01

      матч тв самый гнилой канал в мире

      7
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    • ...
      Рейтинг: +957

      Куртуазные манеры 11 апреля 2018, 18:51

      Канал-анал, Тина-скотина.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 11 апреля 2018, 18:49

      Матч ТВ -дерьмоканал, пытающийся всунуть рекламу в любую щель, апогеем футбольного слабоумия и меркантильности руководства, стала оставшаяся за бортом трансляции, перепалка Гвардиолы, с гл. судьей , в перерыве матча ЛЧ, между ман. сити и ливерпулем, с первыми шагами пепа по футбольному полю, испанца с первой космической, накрыл кадр рекламного ролика, я вообще удивляюсь, как ув. редакция дотерпела до перерыва, в итоге зритель упустил из виду ключевой момент матча, вообще отключился от событийного восприятия и понятия, происходящего на поле - огромное спасибо, за качественные трансляции футбольных матчей, а так же за предоставленную возможность, слышать звуки гимна ЛЧ перед матчем, ну в тех случаях когда их не перекрывает ваша н.а.с.т.о.е.б.а.в.ш.а.я. реклама,,,

      13
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > 11 апреля 2018, 19:01

      +))

      1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Боцман59rus 11 апреля 2018, 22:54

      Всё чётко,верняк!

      1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 11 апреля 2018, 18:38

      а чего они хотят матч тв?они там не профессионалы и дилетанты,им не в первой такое

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 11 апреля 2018, 18:27

      не удивительно не в первый раз за 2 зайцами гонятня

      2
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