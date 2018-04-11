Прядкин – о показе матча «Анжи» – «Спартак» с конца первого тайма: «Такого происходить не должно»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что не должно возникать ситуации с запоздалым началом показа матчей турнира.

В воскресенье, 8 апреля, телеканал «Матч ТВ» транслировал хоккейный и футбольный поединки: шестую игру финала Западной конференции КХЛ ЦСКА – СКА (3:2 ОТ) и встречу 25 тура Премьер-лиги «Анжи» – «Спартак» (1:4). Из-за овертайма в хоккее трансляция футбольного матча началась с конца первого тайма.

«Такие прецеденты у нас были ранее, когда мы шли навстречу нашим коллегам и чуть-чуть затягивали начало матчей. Клубы высказывались по этому поводу. Не должно происходить такого. В переговорах мы эти вопросы отобразим», – сказал Прядкин.