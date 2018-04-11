Гончаренко не намерен убирать Мусу из состава ЦСКА из-за того, что форвард не пожал ему руку после замены в матче с «Динамо»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил, что пока окончательно не решил, кто выйдет в стартовом составе на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы с «Арсеналом». Также специалист подчеркнул, что нападающий Ахмед Муса примет участие в игре, если будет готов.

Напомним, после своей замены в поединке 25 тура РФПЛ с «Динамо» (1:2) нигериец, уходя с поля, не пожал руку тренеру. При этом Гончаренко шел за футболистом чуть ли не от самой кромки поля до скамейки запасных, но тот даже не обернулся.

«Сегодня оценим состояние игроков, после чего примем решение по составу. Понятно, в голове уже есть вариант состава, но еще надо пообщаться с врачами, подумать. Учитывая, что Федя Чалов забил гол, шансы, что он выйдет либо с первых минут, либо на замену, достаточно высоки.

Ситуация с Мусой в матче с «Динамо»? Футбол – это эмоции. Если их убрать, то это будет соревнование роботов. Мы вчера пообщались с Мусой. При выборе стартового состава эмоции никак не влияют. Если он будет готов завтра сыграть, он выйдет. Я не буду убирать его из состава из-за своих амбиций», – сказал Гончаренко.

Матч ЦСКА – «Арсенал» состоится в четверг, 12 апреля, в Москве и начнется в 22:05 по московскому времени. В первой встрече «канониры» одержали победу со счетом 4:1.