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  • Гончаренко не намерен убирать Мусу из состава ЦСКА из-за того, что форвард не пожал ему руку после замены в матче с «Динамо»

Гончаренко не намерен убирать Мусу из состава ЦСКА из-за того, что форвард не пожал ему руку после замены в матче с «Динамо»

11 апреля 2018, 14:38
14

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил, что пока окончательно не решил, кто выйдет в стартовом составе на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы с «Арсеналом». Также специалист подчеркнул, что нападающий Ахмед Муса примет участие в игре, если будет готов.

Напомним, после своей замены в поединке 25 тура РФПЛ с «Динамо» (1:2) нигериец, уходя с поля, не пожал руку тренеру. При этом Гончаренко шел за футболистом чуть ли не от самой кромки поля до скамейки запасных, но тот даже не обернулся.

«Сегодня оценим состояние игроков, после чего примем решение по составу. Понятно, в голове уже есть вариант состава, но еще надо пообщаться с врачами, подумать. Учитывая, что Федя Чалов забил гол, шансы, что он выйдет либо с первых минут, либо на замену, достаточно высоки.

Ситуация с Мусой в матче с «Динамо»? Футбол – это эмоции. Если их убрать, то это будет соревнование роботов. Мы вчера пообщались с Мусой. При выборе стартового состава эмоции никак не влияют. Если он будет готов завтра сыграть, он выйдет. Я не буду убирать его из состава из-за своих амбиций», – сказал Гончаренко.

Матч ЦСКА – «Арсенал» состоится в четверг, 12 апреля, в Москве и начнется в 22:05 по московскому времени. В первой встрече «канониры» одержали победу со счетом 4:1.

Источник: ПФК ЦСКА
Лига Европы Арсенал ЦСКА Муса Ахмед Гончаренко Виктор
Комментарии (14)
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bset
1523447109
Значит разобрались в ситуации. Ситуация-то, по сути, дежурная. Просто она на камеры попала, вот и все. Мусе надо доказывать, что он в состоянии еще играть на высоком уровне. Арсенал - дополнительный мотиватор для него и, по сути, последний шанс проявить себя. На результаты в чемпионате вряд ли будут англичане смотреть.
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Мары
1523447148
Его не стоит убирать хотя бы для сохранения нормального микроклимата в команде.Иначе может начаться раздрай.
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Татарин за ЦСКА
1523447343
сказал бы Черчесов такое про Денисова,
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Victor.Vings
1523450514
Вот такого бы тренера в Сборную России. хоть один здравомыслящий человек.
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Viper for CSKA
1523453785
А как насчёт убрать, тк толку от него нет? Чалов сыграл в три раза меньше, но при этом забил и имел два момента, где немного не хватило игрового тонуса и за мяч цеплялся значительно лучше. А Муса всё бегает, только пользы нет. Ничего он не может без Слуцкого, который на протяжении целых матчей ему кричал куда бежать и когда включаться.
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Чикомас
1523456068
Просто самому не подавать руку этой обезьяне и все.
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OfaZavr
1523462059
а вот Черчесов бы поступил иначе)
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Axe111
1523463412
Походу как человек слюньтяй в юбке.Да и как тренер не ахти
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sobaka120982
1523464360
Ребят хватит обсерать тренера,это его выбор. Т.к ему заменить и не кем...
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nemolod
1523479233
Главное,что наставник ЦСКА профессионально подходит к формированию состава на матч-должны играть наиболее подготовленные как физически так и психологически,а не оттого,кто с кем не рукоположился,не пообнимался,не поцеловался,не поругался-все таки это не женские команды!
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