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    Гончаренко не намерен убирать Мусу из состава ЦСКА из-за того, что форвард не пожал ему руку после замены в матче с «Динамо»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил, что пока окончательно не решил, кто выйдет в стартовом составе на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы с «Арсеналом». Также специалист подчеркнул, что нападающий Ахмед Муса примет участие в игре, если будет готов.

    Напомним, после своей замены в поединке 25 тура РФПЛ с «Динамо» (1:2) нигериец, уходя с поля, не пожал руку тренеру. При этом Гончаренко шел за футболистом чуть ли не от самой кромки поля до скамейки запасных, но тот даже не обернулся.

    «Сегодня оценим состояние игроков, после чего примем решение по составу. Понятно, в голове уже есть вариант состава, но еще надо пообщаться с врачами, подумать. Учитывая, что Федя Чалов забил гол, шансы, что он выйдет либо с первых минут, либо на замену, достаточно высоки.

    Ситуация с Мусой в матче с «Динамо»? Футбол – это эмоции. Если их убрать, то это будет соревнование роботов. Мы вчера пообщались с Мусой. При выборе стартового состава эмоции никак не влияют. Если он будет готов завтра сыграть, он выйдет. Я не буду убирать его из состава из-за своих амбиций», – сказал Гончаренко.

    Матч ЦСКА – «Арсенал» состоится в четверг, 12 апреля, в Москве и начнется в 22:05 по московскому времени. В первой встрече «канониры» одержали победу со счетом 4:1.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    11.04.2018 14:38
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 11 апреля 2018, 23:40

      Главное,что наставник ЦСКА профессионально подходит к формированию состава на матч-должны играть наиболее подготовленные как физически так и психологически,а не оттого,кто с кем не рукоположился,не пообнимался,не поцеловался,не поругался-все таки это не женские команды!

      0
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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 11 апреля 2018, 19:32

      Ребят хватит обсерать тренера,это его выбор. Т.к ему заменить и не кем...

      1
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 11 апреля 2018, 19:16

      Походу как человек слюньтяй в юбке.Да и как тренер не ахти

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 апреля 2018, 18:54

      а вот Черчесов бы поступил иначе)

      2
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 11 апреля 2018, 18:29

      В следующий раз надо не руку ему подавать, а плеткой хлыстать, когда он играет так паршиво!

      0
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 11 апреля 2018, 17:14

      Просто самому не подавать руку этой обезьяне и все.

      2
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      Рейтинг: +365

      BykAs 11 апреля 2018, 17:13

      Ну вот , мы его пригрели, обогрели, а он нам вигвамы рисует.

      0
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 11 апреля 2018, 16:36

      А как насчёт убрать, тк толку от него нет? Чалов сыграл в три раза меньше, но при этом забил и имел два момента, где немного не хватило игрового тонуса и за мяч цеплялся значительно лучше. А Муса всё бегает, только пользы нет. Ничего он не может без Слуцкого, который на протяжении целых матчей ему кричал куда бежать и когда включаться.

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      Рейтинг: +304

      Victor.Vings 11 апреля 2018, 15:41

      Вот такого бы тренера в Сборную России. хоть один здравомыслящий человек.

      8
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      Рейтинг: +351

      simoron81 11 апреля 2018, 15:29

      кто потом будет играть если заменит он его

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