Монтелла: «Севилья» вполне может забить «Баварии» пару голов во втором тайме»

Главный тренер испанской «Севильи» Винченцо Монтелла поговорил о стратегии на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против немецкой «Баварии». Итальянец считает, что забивать быстро необязательно.

«Матч продолжается 90 минут. Важно, чтобы интрига сохранялась на протяжении всего этого времени.

Мы должны найти верный баланс. Не нужно забивать как можно быстрее.

Надо как можно дольше оставаться в деле. Знаем, что можем забить пару мячей во втором тайме, но нужно не пропустить, особенно после перерыва», – сказал тренер.

Игра в Мюнхене состоится 11 апреля в 21:45 по Москве.