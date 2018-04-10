Делегат УЕФА Калошин: «В игре с «Анжи» в пользу «Спартака» пенальти назначен неправомерно»

Делегат УЕФА, сотрудник департамента судейства и инспектирования РФС Леонид Калошин прокомментировал эпизод из матча 25 тура РФПЛ между махачкалинским «Анжи» и московским «Спартаком» (1:4), когда в пользу гостей был назначен пенальти.

«На 26-й минуте Луис Адриано упал в чужой штрафной. Момент сложный. Но, на мой взгляд, в этой ситуации верным решением было продолжить игру и не назначать пенальти.

Произошeл достаточно естественный контакт ноги Адриано с коленом защитника. Это не зацеп, не подножка и не удар», – сказал эксперт в эфире телеканала «Наш футбол».

Встречу обслуживал Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга.