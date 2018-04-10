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    Делегат УЕФА Калошин: «В игре с «Анжи» в пользу «Спартака» пенальти назначен неправомерно»

    Делегат УЕФА, сотрудник департамента судейства и инспектирования РФС Леонид Калошин прокомментировал эпизод из матча 25 тура РФПЛ между махачкалинским «Анжи» и московским «Спартаком» (1:4), когда в пользу гостей был назначен пенальти.

    «На 26-й минуте Луис Адриано упал в чужой штрафной. Момент сложный. Но, на мой взгляд, в этой ситуации верным решением было продолжить игру и не назначать пенальти.

    Произошeл достаточно естественный контакт ноги Адриано с коленом защитника. Это не зацеп, не подножка и не удар», – сказал эксперт в эфире телеканала «Наш футбол».

    Встречу обслуживал Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.04.2018 20:07
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 11 апреля 2018, 12:51

      Пусть лучше расскажет про пенальти в матче с тосно назначенный в ворота Спартака))

      3
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      Рейтинг: +5873

      maygli 11 апреля 2018, 11:56

      Не зацеп, не подножка, но когда человек в движении, сзади достаточно лёгкого касания по ноге чтоб человек споткнулся о свою собственную ногу, что в данном случае и произошло.
      Мы частенько так в школе подшучивали друг над другом, так что если Калошин этого не знает могу лично продемонстрировать это на нём, когда он будет просто спокойно идти.
      Касание будет лёгким, он его еле почувствует, но за травмы полученные им при падении ответственности не несу.
      Если это не считается нарушением, тогда пенальти нет. Значит сзади можно всех так останавливать.
      :-)))

      2
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 11 апреля 2018, 11:03

      А на мой взгляд, в футболе должны быть бутсы, а не калоши )))

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 апреля 2018, 10:48

      смотрел эпизод а видел фигу видимо, раз очевидное так и не дошло))

      3
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      Рейтинг: +523

      Грыззь 11 апреля 2018, 10:26

      Ох уж эти Калошины! Спартак с заслуженной победой!!!

      2
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 11 апреля 2018, 09:57

      "Калошиных" - как плесени...хорошо ещё , что он - не гос. обвинитель!, а то - "засадил" бы Фернандеса..., не в тему - а вы заметили, что Селихов не в первый раз распологается за ленточкой внутри площади ворот!?, нехорошая тенденция...от Крыльев пропустил, от Анжи...Саша! - ВНИМАТЕЛЬНО!!!

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      Рейтинг: +100701

      zigbert 11 апреля 2018, 08:08

      Видимо Калошин выполняет чей то заказ.

      4
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      Рейтинг: +297

      АРИЕЦ2008 11 апреля 2018, 06:15

      и это судья ???!!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 11 апреля 2018, 00:20

      у делегата в детстве произошел естественный контакт головы, с напольным покрытием в родильном отделении,,, не зацеп, не подножка, не удар, а просто охеренно естественный контакт

      8
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      Рейтинг: +1722

      GermanVo 10 апреля 2018, 22:55

      Ну если он даже на повторе не увидел пенальти, то здесь надо не зрение, а голову лечить.

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