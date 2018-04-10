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  • Делегат УЕФА Калошин: «В игре с «Анжи» в пользу «Спартака» пенальти назначен неправомерно»

Делегат УЕФА Калошин: «В игре с «Анжи» в пользу «Спартака» пенальти назначен неправомерно»

10 апреля 2018, 20:07
19

Делегат УЕФА, сотрудник департамента судейства и инспектирования РФС Леонид Калошин прокомментировал эпизод из матча 25 тура РФПЛ между махачкалинским «Анжи» и московским «Спартаком» (1:4), когда в пользу гостей был назначен пенальти.

«На 26-й минуте Луис Адриано упал в чужой штрафной. Момент сложный. Но, на мой взгляд, в этой ситуации верным решением было продолжить игру и не назначать пенальти.

Произошeл достаточно естественный контакт ноги Адриано с коленом защитника. Это не зацеп, не подножка и не удар», – сказал эксперт в эфире телеканала «Наш футбол».

Встречу обслуживал Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Анжи Спартак
Комментарии (19)
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1523380895
ты откуда вылез калоша
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серега кашин
1523381809
уж больно много таких инспекторов развелось, а качество судейства не меняется
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Бакланы доедают крышу
1523381816
у этой калоши всего 25 матчей лайнсменом. что он может понимать в назначении пенальти?
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TY13R
1523382130
Даже не сомневался...
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Томик
1523382156
Идите в жопу с такими инспекторами.
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Мары
1523382296
А без пенальти итог матча был бы другим ?
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Dmitriy 71
1523388089
вот такие у нас делегаты уефа, о чем еще говорить. Слепой ослина.
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Боцман59rus
1523395252
у делегата в детстве произошел естественный контакт головы, с напольным покрытием в родильном отделении,,, не зацеп, не подножка, не удар, а просто охеренно естественный контакт
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OfaZavr
1523432919
смотрел эпизод а видел фигу видимо, раз очевидное так и не дошло))
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Д Альбертини
1523440282
Пусть лучше расскажет про пенальти в матче с тосно назначенный в ворота Спартака))
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