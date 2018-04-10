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    Джикия: «К деньгам хорошо отношусь. Очень их люблю, особенно чужие»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия в интервью журналу «Большой спорт», заявил, что очень любит деньги. Также футболист рассказал, какие самые дорогие приобретения делал в своей жизни.

    – Какое у вас отношение к деньгам?

    – Хорошее. Я их очень люблю, особенно чужие. Расточителен ли я? То, что хотел купить в детстве, купил. Сейчас могу себе позволить. Понятное дело, голова должна быть на плечах. Все должно быть в меру. Что касается дома, семьи – пожалуйста, куплю все, что необходимо. В общем, мои деньги – это мои деньги.

    – Лучший подарок, который вы кому-то дарили?

    – Из последних – Mercedes-Benz E-Класса. Отцу.

    – Самая дорогая вещь, которую вы когда-либо покупали?

    – Квартира, машина.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.04.2018 17:43
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 10 апреля 2018, 22:47

      А играть ты нормально любишь??уровень его игры тысяч 50 в месяц

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +100701

      zigbert 10 апреля 2018, 21:06

      Обычная жизнь любого футболиста.

      3
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 10 апреля 2018, 20:43

      В странном мире мы живём. Вот чего футболисты делают полезного для общества, мира? Но при этом получают в тысячи раз больше тех, кто является производителем материальных благ. Естественно ни о какой справедливости я не говорю, её не существует в реальном мире. Просто как начнёшь об этом думать сразу вопрос повисает в воздухе: как так получилось, что огромные деньги получают люди, ничего не создающие и даже не продающие, ничем не управляющие? Насколько это неизбежно с экономической точки зрения?

      3
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      Рейтинг: +6941

      mamba9090909 10 апреля 2018, 19:55

      Чужие?!!! Карманник, что ли?

      -1
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 10 апреля 2018, 19:52

      Все таки нету фантазии у наших людей. Все совковскими стереотипами живут - квартира да машина. Нет бы инвестировать - в коммерческую недвижимость или в акции какой-нибудь крупной корпорации. Живут одним днем, а не смотрят в будущее

      0
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 > Lester84 11 апреля 2018, 00:33

      ....вот сволочи....живут блин один день....тьфу...

      0
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 10 апреля 2018, 19:13

      Э, крррассаучик, Жорик!!!!! ...деньги они всегда - чужие!...отцу классный подарок и на шампанское под гимн россии не тратится

      2
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    • ...
      Рейтинг: +239

      Михас007 10 апреля 2018, 19:01

      истину глаголим

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 апреля 2018, 18:50

      с юморком ответил)

      6
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      Рейтинг: +961

      Mr Green > OfaZavr 10 апреля 2018, 23:54

      а у большинства тут он напрочь отсутствует. хороший он человек, встретили его как то в Пушкино, общается совершенно просто

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Mr Green 11 апреля 2018, 10:36

      да уж многие воспринимают все слишком серьезно и гадости всякие пишут, а Георгий сразу произвел хорошее впечатление еще когда только перешел.

      0
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      Рейтинг: +411

      aam 10 апреля 2018, 18:41

      Наши футболисты любят халяву.

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      Рейтинг: +178

      spamo77 > aam 10 апреля 2018, 19:36

      а не наши думаешь не любят, им просто никто не предлагал))

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 10 апреля 2018, 18:27

      Скорее "когда чужие деньги становятся моими"))

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