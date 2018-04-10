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  • Джикия: «К деньгам хорошо отношусь. Очень их люблю, особенно чужие»

Джикия: «К деньгам хорошо отношусь. Очень их люблю, особенно чужие»

10 апреля 2018, 17:43
23

Защитник «Спартака» Георгий Джикия в интервью журналу «Большой спорт», заявил, что очень любит деньги. Также футболист рассказал, какие самые дорогие приобретения делал в своей жизни.

– Какое у вас отношение к деньгам?

– Хорошее. Я их очень люблю, особенно чужие. Расточителен ли я? То, что хотел купить в детстве, купил. Сейчас могу себе позволить. Понятное дело, голова должна быть на плечах. Все должно быть в меру. Что касается дома, семьи – пожалуйста, куплю все, что необходимо. В общем, мои деньги – это мои деньги.

– Лучший подарок, который вы кому-то дарили?

– Из последних – Mercedes-Benz E-Класса. Отцу.

– Самая дорогая вещь, которую вы когда-либо покупали?

– Квартира, машина.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий
Комментарии (23)
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oyabun
1523371918
Откровенно и нормально для любого человека сказал. Причем еще и постебался вначале. Тратит то что заработал, а не то что наворовано в отличие от многих в нашей стране.
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alex1951
1523372059
Джикия,слющай ,красыво гавариш! У грузын ,ест паговорка: Билло би здаровьэ - осталноэ ми все купим! А тебе ,как футболисту ,посоветовал - в заголовок ,вместо слово деньги , поставить слово футбол! Так правильнее...
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multiscan
1523372781
Начинающий вор в законе? Любит чужие деньги не заработав ни копейки производительным трудом.
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bset
1523374047
Скорее "когда чужие деньги становятся моими"))
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aam
1523374913
Наши футболисты любят халяву.
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OfaZavr
1523375441
с юморком ответил)
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Михас007
1523376106
истину глаголим
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Ауторитетный экспэрт мамо
1523376801
Э, крррассаучик, Жорик!!!!! ...деньги они всегда - чужие!...отцу классный подарок и на шампанское под гимн россии не тратится
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Viper for CSKA
1523382236
В странном мире мы живём. Вот чего футболисты делают полезного для общества, мира? Но при этом получают в тысячи раз больше тех, кто является производителем материальных благ. Естественно ни о какой справедливости я не говорю, её не существует в реальном мире. Просто как начнёшь об этом думать сразу вопрос повисает в воздухе: как так получилось, что огромные деньги получают люди, ничего не создающие и даже не продающие, ничем не управляющие? Насколько это неизбежно с экономической точки зрения?
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zigbert
1523383581
Обычная жизнь любого футболиста.
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