Джикия: «К деньгам хорошо отношусь. Очень их люблю, особенно чужие»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия в интервью журналу «Большой спорт», заявил, что очень любит деньги. Также футболист рассказал, какие самые дорогие приобретения делал в своей жизни.

– Какое у вас отношение к деньгам?

– Хорошее. Я их очень люблю, особенно чужие. Расточителен ли я? То, что хотел купить в детстве, купил. Сейчас могу себе позволить. Понятное дело, голова должна быть на плечах. Все должно быть в меру. Что касается дома, семьи – пожалуйста, куплю все, что необходимо. В общем, мои деньги – это мои деньги.

– Лучший подарок, который вы кому-то дарили?

– Из последних – Mercedes-Benz E-Класса. Отцу.

– Самая дорогая вещь, которую вы когда-либо покупали?

– Квартира, машина.