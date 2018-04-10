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  • Черчесов определился с составом сборной России на ЧМ на 85-90 процентов

Черчесов определился с составом сборной России на ЧМ на 85-90 процентов

10 апреля 2018, 15:48
7

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не всегда получается приглашать в национальную команду тех игроков, которых хочешь. По его словам, состав на предстоящий летом домашний чемпионат мира уже почти определен.

«Сколько позиций на чемпионат мира в стартовом составе я уже вижу? Есть основные, не основные… Есть качества футболистов. Задача – чтобы этот футболист был не просто сам по себе хороший, а в данный момент хороший. Чемпионат мира уже сейчас, а не через какое-то время. Поэтому у нас есть определенный костяк.

Другое дело – в каком они состоянии. Иногда футболисты, которых ты хочешь видеть в составе, просто не готовы. Они не могут играть. Из того состава, что сейчас был… Было вызвано 24 игрока. 85-90 процентов должны быть на чемпионате мира», – сказал Черчесов в интервью журналисту Илье Казакову в проекте «Foot’Больные люди».

Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.

Источник: YouTube
Чемпионат мира Россия Черчесов Станислав
Комментарии (7)
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shinnik
1523364782
Foot’Больный Тренер...
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Обер-КанцлерЪ
1523366194
Бессвязный набор фраз какой-то. Этот шрек ещё более косноязычный, чем Мутко, хотя такое, казалось бы, не возможно!
Ответить
Федя Кабак
1523368189
Опять просто чушь бессвязная! Будет позор, если его не,уволят.
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ZENIT84,
1523368842
А МЫ БОЛЕЛЬЩИКИ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ НА 100 ПРОЦЕНТОВ ЧТОБ ТЫ СВАЛИЛ ИЗ СБОРНОЙ ДО ЧЕМПИОНАТА МИРА
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каа
1523371463
был вратарь -недоразумение...стал тренер - недоразумение ..
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Черкизовский Кот
1523423113
Надеюсь, на ЧМ не будет Нойштедтера, Кутепова, Заболотного... и Черчесова!!!
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