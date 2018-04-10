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    Черчесов определился с составом сборной России на ЧМ на 85-90 процентов

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не всегда получается приглашать в национальную команду тех игроков, которых хочешь. По его словам, состав на предстоящий летом домашний чемпионат мира уже почти определен.

    «Сколько позиций на чемпионат мира в стартовом составе я уже вижу? Есть основные, не основные… Есть качества футболистов. Задача – чтобы этот футболист был не просто сам по себе хороший, а в данный момент хороший. Чемпионат мира уже сейчас, а не через какое-то время. Поэтому у нас есть определенный костяк.

    Другое дело – в каком они состоянии. Иногда футболисты, которых ты хочешь видеть в составе, просто не готовы. Они не могут играть. Из того состава, что сейчас был… Было вызвано 24 игрока. 85-90 процентов должны быть на чемпионате мира», – сказал Черчесов в интервью журналисту Илье Казакову в проекте «Foot’Больные люди».

    Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.

    Источник: YouTube

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    10.04.2018 15:48
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 11 апреля 2018, 08:05

      Надеюсь, на ЧМ не будет Нойштедтера, Кутепова, Заболотного... и Черчесова!!!

      2
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      Рейтинг: +984

      ZENIT84, > Черкизовский Кот 11 апреля 2018, 18:06

      И МУТКО))))))

      1
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      Рейтинг: +1289

      каа 10 апреля 2018, 17:44

      был вратарь -недоразумение...стал тренер - недоразумение ..

      -1
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      Рейтинг: +984

      ZENIT84, 10 апреля 2018, 17:00

      А МЫ БОЛЕЛЬЩИКИ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ НА 100 ПРОЦЕНТОВ ЧТОБ ТЫ СВАЛИЛ ИЗ СБОРНОЙ ДО ЧЕМПИОНАТА МИРА

      3
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 10 апреля 2018, 16:49

      Опять просто чушь бессвязная! Будет позор, если его не,уволят.

      2
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 10 апреля 2018, 16:16

      Бессвязный набор фраз какой-то. Этот шрек ещё более косноязычный, чем Мутко, хотя такое, казалось бы, не возможно!

      3
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 10 апреля 2018, 15:53

      Foot’Больный Тренер...

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