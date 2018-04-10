Черчесов определился с составом сборной России на ЧМ на 85-90 процентов

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не всегда получается приглашать в национальную команду тех игроков, которых хочешь. По его словам, состав на предстоящий летом домашний чемпионат мира уже почти определен.

«Сколько позиций на чемпионат мира в стартовом составе я уже вижу? Есть основные, не основные… Есть качества футболистов. Задача – чтобы этот футболист был не просто сам по себе хороший, а в данный момент хороший. Чемпионат мира уже сейчас, а не через какое-то время. Поэтому у нас есть определенный костяк.

Другое дело – в каком они состоянии. Иногда футболисты, которых ты хочешь видеть в составе, просто не готовы. Они не могут играть. Из того состава, что сейчас был… Было вызвано 24 игрока. 85-90 процентов должны быть на чемпионате мира», – сказал Черчесов в интервью журналисту Илье Казакову в проекте «Foot’Больные люди».

Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.