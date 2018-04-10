Черчесов: «Понятно, что есть критика, но это не персональная травля»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, что не замечает персональной травли в свой адрес. Он также отметил, что в последнее время в российской прессе стали появляться аналитические статьи, которые ему очень нравятся.

– Нет ли у вас ощущения, что определенные силы или люди по какой-то причине начинают вас травить персонально?

– Честно говоря, нет. Или ты настроен на то, что на тебя устраивают травлю и критикуют, или, наоборот, спокойно работаешь. Понятно, что есть критика. Понятно, что есть разные взгляды. С одной трибуны смотришь – видишь одно, а с другой смотришь – уже видишь другую игру. Поэтому и тренерский штаб, и футболисты спокойно к этому относятся.

– Читаете ли вы спортивную прессу?

– Последнее время, хотя может я раньше не замечал, стало очень много аналитических статей. Там скриншоты, кто, куда, чего… Вот такие вещи мне нравятся. Они могут совпадать или не совпадать с твоим мнением. Там нет оценок, но есть анализ. Я часто с этими вещами соглашаюсь, ведь мы тоже часто анализ проводим. С удовольствием это делаем, и у нас нет ни одного черного списка. Люди разные, у всех свои взгляды. Кто-то, может, делает это специально и осознанно, случайно или так понимают футбол. Зачем на это реагировать негативно? Нужно спокойно воспринимать и все. У меня нет время что-то записать, а потом отдавать.