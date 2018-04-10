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  • Черчесов: «Понятно, что есть критика, но это не персональная травля»

Черчесов: «Понятно, что есть критика, но это не персональная травля»

10 апреля 2018, 11:04
12

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, что не замечает персональной травли в свой адрес. Он также отметил, что в последнее время в российской прессе стали появляться аналитические статьи, которые ему очень нравятся.

– Нет ли у вас ощущения, что определенные силы или люди по какой-то причине начинают вас травить персонально?

– Честно говоря, нет. Или ты настроен на то, что на тебя устраивают травлю и критикуют, или, наоборот, спокойно работаешь. Понятно, что есть критика. Понятно, что есть разные взгляды. С одной трибуны смотришь – видишь одно, а с другой смотришь – уже видишь другую игру. Поэтому и тренерский штаб, и футболисты спокойно к этому относятся.

– Читаете ли вы спортивную прессу?

– Последнее время, хотя может я раньше не замечал, стало очень много аналитических статей. Там скриншоты, кто, куда, чего… Вот такие вещи мне нравятся. Они могут совпадать или не совпадать с твоим мнением. Там нет оценок, но есть анализ. Я часто с этими вещами соглашаюсь, ведь мы тоже часто анализ проводим. С удовольствием это делаем, и у нас нет ни одного черного списка. Люди разные, у всех свои взгляды. Кто-то, может, делает это специально и осознанно, случайно или так понимают футбол. Зачем на это реагировать негативно? Нужно спокойно воспринимать и все. У меня нет время что-то записать, а потом отдавать.

Источник: YouTube
Чемпионат мира Россия Черчесов Станислав
Комментарии (12)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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ZENIT84,
1523347560
когда же ты свалишь уже из сборной читатель
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Vickont
1523348534
Ему хоть ссы в глаза- все Божья роса
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Боцман59rus
1523348860
Там скриншоты кто, куда, чего... -это он про игру нашей сборной?,,, видимо предматчевую установку, он дает на таком же языке, так же эмоционально и "развернуто"
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вместе с ЦСКА
1523349604
Возьми Панченко или Ари вместо Заболотного придурок!
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Федя Кабак
1523350838
Полный неадекват. Бесит прям. Любитель красиво поговорить! **** где сборная к ЧМ?
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Чуни Муни
1523352039
Статьи со скринами это хорошо, это как книжки с картинками. Вот только ясной картинки в сборной пока что нет.
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zigbert
1523356980
Черчесов конечно не волшебник,но судьбу сборной волнует многомиллионную армию болельщиков. Удастся ли ему создать боевой коллектив? Если у него нет такой уверенности,он должен оставить свой пост.
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Urry
1523357039
Критика будет всегда
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Аэратор
1523367021
физрук наверное 1 тайм сидит на одной трибуне, второй на другой ему и кажется всё хорошо, а мы б.... как телек не повернем везде хреново.
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OfaZavr
1523372000
как у него все складненько и ладьненько прям диву даешься))
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