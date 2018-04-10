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    Черчесов: «Понятно, что есть критика, но это не персональная травля»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, что не замечает персональной травли в свой адрес. Он также отметил, что в последнее время в российской прессе стали появляться аналитические статьи, которые ему очень нравятся.

    – Нет ли у вас ощущения, что определенные силы или люди по какой-то причине начинают вас травить персонально?

    – Честно говоря, нет. Или ты настроен на то, что на тебя устраивают травлю и критикуют, или, наоборот, спокойно работаешь. Понятно, что есть критика. Понятно, что есть разные взгляды. С одной трибуны смотришь – видишь одно, а с другой смотришь – уже видишь другую игру. Поэтому и тренерский штаб, и футболисты спокойно к этому относятся.

    – Читаете ли вы спортивную прессу?

    – Последнее время, хотя может я раньше не замечал, стало очень много аналитических статей. Там скриншоты, кто, куда, чего… Вот такие вещи мне нравятся. Они могут совпадать или не совпадать с твоим мнением. Там нет оценок, но есть анализ. Я часто с этими вещами соглашаюсь, ведь мы тоже часто анализ проводим. С удовольствием это делаем, и у нас нет ни одного черного списка. Люди разные, у всех свои взгляды. Кто-то, может, делает это специально и осознанно, случайно или так понимают футбол. Зачем на это реагировать негативно? Нужно спокойно воспринимать и все. У меня нет время что-то записать, а потом отдавать.

    Источник: YouTube

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    10.04.2018 11:04
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 апреля 2018, 17:53

      как у него все складненько и ладьненько прям диву даешься))

      2
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      Рейтинг: +440

      Аэратор 10 апреля 2018, 16:30

      физрук наверное 1 тайм сидит на одной трибуне, второй на другой ему и кажется всё хорошо, а мы б.... как телек не повернем везде хреново.

      0
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      Рейтинг: +722

      Urry 10 апреля 2018, 13:43

      Критика будет всегда

      0
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      Рейтинг: +100701

      zigbert 10 апреля 2018, 13:43

      Черчесов конечно не волшебник,но судьбу сборной волнует многомиллионную армию болельщиков. Удастся ли ему создать боевой коллектив? Если у него нет такой уверенности,он должен оставить свой пост.

      4
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 10 апреля 2018, 12:20

      Статьи со скринами это хорошо, это как книжки с картинками. Вот только ясной картинки в сборной пока что нет.

      3
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 10 апреля 2018, 12:00

      Полный неадекват. Бесит прям. Любитель красиво поговорить! **** где сборная к ЧМ?

      1
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 10 апреля 2018, 11:40

      Возьми Панченко или Ари вместо Заболотного придурок!

      1
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel > вместе с ЦСКА 10 апреля 2018, 11:53

      С Ари, скорее всего, будут такие же проблемы как и с Фернандесом...пока ФИФА согласует, уже чемпионат мира начнется...

      1
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА > ProstoPolzovatel 10 апреля 2018, 14:40

      но согласись , даже тот же Дзюба выше классом Заболотного... хотя что один дуб , что второй осина

      2
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 10 апреля 2018, 11:27

      Там скриншоты кто, куда, чего... -это он про игру нашей сборной?,,, видимо предматчевую установку, он дает на таком же языке, так же эмоционально и "развернуто"

      3
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 10 апреля 2018, 11:22

      Ему хоть ссы в глаза- все Божья роса

      3
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      Рейтинг: +984

      ZENIT84, 10 апреля 2018, 11:06

      когда же ты свалишь уже из сборной читатель

      2
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