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  • Рейнгольд: «О «Зените» говорить не хочу. Правильно, что они отстают от лидеров»

Рейнгольд: «О «Зените» говорить не хочу. Правильно, что они отстают от лидеров»

10 апреля 2018, 07:42
19

Мастер спорта СССР и бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд уверен, что «Локомотив» сможет выдержать чемпионскую гонку в концовке текущего сезона.

«О «Зените» говорить не хочу, там ничего нет, и правильно, что они отстают от лидеров.

А в целом, думаю, «Локомотив» выдержит. Есть сомнения, у железнодорожников ведь впереди еще матчи с «Зенитом» и «Краснодаром»... Но сегодня они произвели хорошее впечатление, забили боевой мяч и выполнили цель на игру.

Не желаю этой команде ничего плохого, но хотелось бы интриги до последнего тура, и этого наверняка хочу не только я, но и миллионы болельщиков. Чтобы финал сезона был позитивным», – считает Рейнгольд.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Рейнгольд Валерий
Комментарии (19)
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Диктор
1523336972
Чтобы финал был бы позитивным и Спартак стал бы чемпионом.
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Karpathian
1523337111
Мда уж
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аоександр
1523337512
к сожалению для локомотива прогноз не радужный: динамо-локомотив 1-0 локомотив-ахмат 2-0 локомотив-Уфа 2-1 Краснодар -локомотив 2-0 локомотив-зенит 1-1 арсенал-локомотив 0-0 итого 60 очков 2 место прогноз на спартак: урал-спартак 1-3 Спартак-Ахмат 2-0 амкар-спартак 1-1 Спартак-ростов 2-0 Спартак-дирамо 2-1 итого 63 очка 1место
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Полная Канистра
1523341849
дед ты адекватен Но Спартак СВОЁ ВОЗЬМЕТ
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shinnik
1523343145
Воспрявший Рейн! с тобою я согласен.. вкое
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zigbert
1523343888
Все правильно сказал Влерий:"интрига должна быть до последнего тура".
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OfaZavr
1523346862
интрига это всегда хорошо. надеюсь что Спартак догонит и перегонит Локо!
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prezent2017
1523366058
Не хочешь говорить, помалкивай в тряпочку.
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