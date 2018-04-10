Рейнгольд: «О «Зените» говорить не хочу. Правильно, что они отстают от лидеров»

Мастер спорта СССР и бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд уверен, что «Локомотив» сможет выдержать чемпионскую гонку в концовке текущего сезона.

«О «Зените» говорить не хочу, там ничего нет, и правильно, что они отстают от лидеров.

А в целом, думаю, «Локомотив» выдержит. Есть сомнения, у железнодорожников ведь впереди еще матчи с «Зенитом» и «Краснодаром»... Но сегодня они произвели хорошее впечатление, забили боевой мяч и выполнили цель на игру.

Не желаю этой команде ничего плохого, но хотелось бы интриги до последнего тура, и этого наверняка хочу не только я, но и миллионы болельщиков. Чтобы финал сезона был позитивным», – считает Рейнгольд.