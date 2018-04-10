Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Рейнгольд: «О «Зените» говорить не хочу. Правильно, что они отстают от лидеров»

    Мастер спорта СССР и бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд уверен, что «Локомотив» сможет выдержать чемпионскую гонку в концовке текущего сезона.

    «О «Зените» говорить не хочу, там ничего нет, и правильно, что они отстают от лидеров.

    А в целом, думаю, «Локомотив» выдержит. Есть сомнения, у железнодорожников ведь впереди еще матчи с «Зенитом» и «Краснодаром»... Но сегодня они произвели хорошее впечатление, забили боевой мяч и выполнили цель на игру.

    Не желаю этой команде ничего плохого, но хотелось бы интриги до последнего тура, и этого наверняка хочу не только я, но и миллионы болельщиков. Чтобы финал сезона был позитивным», – считает Рейнгольд.

    Источник: Rusfootball.info

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.04.2018 07:42
    Рекомендуем
    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 10 апреля 2018, 16:14

      Не хочешь говорить, помалкивай в тряпочку.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 апреля 2018, 10:54

      интрига это всегда хорошо. надеюсь что Спартак догонит и перегонит Локо!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +103

      zenitovec2007 > OfaZavr 10 апреля 2018, 14:19

      Увы но это маловероятно, Локо не проиграет 2 раза !

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +43

      Costazzz > zenitovec2007 10 апреля 2018, 16:06

      Такое уже было в сезоне 13-14.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > zenitovec2007 10 апреля 2018, 17:44

      всякое может случиться, поэтому надежда умирает последней)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +103

      zenitovec2007 > OfaZavr 10 апреля 2018, 23:48

      согласен, главное чтоб каждый поддерживал свою команду!А то я читаю группы ЦСКА и Зенита и вижу что глоры отвернулись от команд в самый нужный момент!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > zenitovec2007 11 апреля 2018, 10:38

      это верно, но настоящий болельщик никогда не отвернется от любимой команды какие бы времена не были, ведь не только в радости нужно быть едиными!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +103

      zenitovec2007 > OfaZavr 12 апреля 2018, 00:14

      Извини мне тут 2 клоуна рейтинг испортили, так бы поставил бы тебе лайк! правду говоришь! и не фиг розы бросать на поле и уходить со стадиона !

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > zenitovec2007 12 апреля 2018, 09:48

      да все нормально, мы же здесь ради общения а лайки это дело второе)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100700

      zigbert 10 апреля 2018, 10:04

      Все правильно сказал Влерий:"интрига должна быть до последнего тура".

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 10 апреля 2018, 09:52

      Воспрявший Рейн!

      с тобою я согласен.. вкое

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 10 апреля 2018, 09:30

      дед ты адекватен Но Спартак СВОЁ ВОЗЬМЕТ

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4

      аоександр 10 апреля 2018, 08:18

      к сожалению для локомотива прогноз не радужный:
      динамо-локомотив 1-0
      локомотив-ахмат 2-0
      локомотив-Уфа 2-1
      Краснодар -локомотив 2-0
      локомотив-зенит 1-1
      арсенал-локомотив 0-0 итого 60 очков 2 место
      прогноз на спартак:
      урал-спартак 1-3
      Спартак-Ахмат 2-0
      амкар-спартак 1-1
      Спартак-ростов 2-0
      Спартак-дирамо 2-1 итого 63 очка 1место

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак > аоександр 10 апреля 2018, 08:48

      Ахах точно)прям букмекерская контора)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4

      аоександр > 10 апреля 2018, 11:10

      не пророк но 13 мая 2018 будем посмотреть

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4

      аоександр > Федя Кабак 10 апреля 2018, 11:43

      контора не контора но 13 мая посмотришь и скажешь ахах Шпалыч как же так?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian 10 апреля 2018, 08:11

      Мда уж

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 10 апреля 2018, 08:09

      Чтобы финал был бы позитивным и Спартак стал бы чемпионом.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4

      аоександр > Диктор 10 апреля 2018, 11:39

      будет позитивным и захватывающим в последнем туре где Спартак одолеет динамо а локо не сумеет выиграть у арсенала

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11