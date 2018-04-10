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    Ловчев: «Дни Манчини в «Зените» сочтены, он разрушил команду»

    Бывший футболист московского «Спартака» и известный футбольный эксперт Евгений Ловчев выступил с критикой в адрес главного тренера «Зенита» Роберто Манчини после проигранного матча «Краснодару» в 25-м туре РФПЛ.

    «Не думаю, что победа в Санкт-Петербурге – это заслуга тренера Мусаева. Мы пока не знаем, что он из себя представляет. Но часто бывает, что после смены тренера команда побеждает. Возможно, это тот самый случай.

    Главным героем матча стал Шатов. Он честно сказал: «Я люблю «Зенит», люблю Питер, но руководство клуба меня не поддержало». Шатов не стал сильно радоваться после забитого гола, не стал делать какие-то жесты в сторону Манчини. И за это заслуживает уважения. Не случайно питерские болельщики проводили Шатова аплодисментами.

    Пару слов о Манчини. Когда мы приглашаем специалистов с именем, полагаем, что они нас чему-то научат. А они, зачастую, оставляют о себе дурную память. Все в России им не нравится: нет нормальных игроков, нормальных полей и хороших судей. И на сегодня все понимают, что дни Манчини в «Зените» сочтены, он разрушил команду», – считает Ловчев.

    Матч 25-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Краснодар» завершился со счетом 1:2.

    Источник: «Советский спорт»

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    10.04.2018 06:52
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +67306

      portero 10 апреля 2018, 19:15

      за 11 туров Зенит набрал 27 очков.
      ушел Сарсания.. И за следующие 14 туров Зенит набрал 15 очков.
      может первые 11 туров Сарсания тренировал, а итальяшка был вывеской?????

      -1
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      Рейтинг: +155

      ТИНКИ-ВИНКИ 10 апреля 2018, 12:30

      Вот почему все говорят по результату??????? Так и я могу, докопаться до тренера, который не дал результат. Даже могу книгу написать почему это случилось. Так любой может. Я понимаю, если бы нашелся человек, который в самом начале сказал бы : С ЭТИМ ТРЕНЕРОМ У НИХ НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧИТСЯ и расписал бы по пунктам, почему именно. Да и вообще эти критики уже достали, говорят очевидные вещи и бабло за это рубят, а порой такую xрень несут, что противно их слушать.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 апреля 2018, 10:47

      до него итак было не все идеально а он окончательно превратил все в руины.

      5
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      Рейтинг: +100700

      zigbert 10 апреля 2018, 09:52

      Теперь руководство Зенита будет более внимательно подходить к кандидатуре тренера. Угадать всегда трудно.Но все же брать лучше своего.

      4
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      Рейтинг: +4934

      polt > zigbert 10 апреля 2018, 12:46

      Прежде всего в этом самом руководстве Зенита надо убрать Фурсенко и ему подобных прихлебателей от футбола.

      1
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      Рейтинг: +19

      lloegr 10 апреля 2018, 08:32

      "Когда мы приглашаем специалистов с именем, полагаем, что они нас чему-то научат"
      Ваши ожидания - это только ваши проблемы.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +28706

      silver29 10 апреля 2018, 08:28

      сенит растлили халявные деньги Газпрома, поммотрите как они с легкостью базарят народные деньги скупая игроков у соперников, покупают себе самых дорогих тренеров, заносят судьям, платят огромные отступные при увольнении................ закрыть эту черную дыру воровского проекта.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 10 апреля 2018, 08:16

      Сочтены-вот и хорошо лучше будет для команды и всего нашего футбола в целом.

      1
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 10 апреля 2018, 08:07

      разрушили Зенит бабки и его руководство (им футбол не нужен)...

      1
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 10 апреля 2018, 07:50

      Зачем брать иностранцев? Они же шпионы. Скоро после контрактов в Росси на родине будут ордена за вредительство получать.

      1
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 > RedWhiteFans2 10 апреля 2018, 08:03

      Что у тебя в башке уважаемый?????

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4847

      neveldomha > RedWhiteFans2 10 апреля 2018, 08:09

      А Карера я так понимаю, русский чеченец.

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      Рейтинг: +155

      ТИНКИ-ВИНКИ > neveldomha 10 апреля 2018, 12:32

      Как сказали в фильме "Любовь и голуби" - люди с гор, одним словом горняки ))))))

      0
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 10 апреля 2018, 07:23

      Постоянно ноет, после каждого матча. Говнотренер одним словом

      4
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