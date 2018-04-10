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  • Ловчев: «Дни Манчини в «Зените» сочтены, он разрушил команду»

Ловчев: «Дни Манчини в «Зените» сочтены, он разрушил команду»

10 апреля 2018, 06:52
13

Бывший футболист московского «Спартака» и известный футбольный эксперт Евгений Ловчев выступил с критикой в адрес главного тренера «Зенита» Роберто Манчини после проигранного матча «Краснодару» в 25-м туре РФПЛ.

«Не думаю, что победа в Санкт-Петербурге – это заслуга тренера Мусаева. Мы пока не знаем, что он из себя представляет. Но часто бывает, что после смены тренера команда побеждает. Возможно, это тот самый случай.

Главным героем матча стал Шатов. Он честно сказал: «Я люблю «Зенит», люблю Питер, но руководство клуба меня не поддержало». Шатов не стал сильно радоваться после забитого гола, не стал делать какие-то жесты в сторону Манчини. И за это заслуживает уважения. Не случайно питерские болельщики проводили Шатова аплодисментами.

Пару слов о Манчини. Когда мы приглашаем специалистов с именем, полагаем, что они нас чему-то научат. А они, зачастую, оставляют о себе дурную память. Все в России им не нравится: нет нормальных игроков, нормальных полей и хороших судей. И на сегодня все понимают, что дни Манчини в «Зените» сочтены, он разрушил команду», – считает Ловчев.

Матч 25-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Краснодар» завершился со счетом 1:2.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Шатов Олег Манчини Роберто Ловчев Евгений
Комментарии (13)
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Федя Кабак
1523334217
Постоянно ноет, после каждого матча. Говнотренер одним словом
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RedWhiteFans2
1523335845
Зачем брать иностранцев? Они же шпионы. Скоро после контрактов в Росси на родине будут ордена за вредительство получать.
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bolela_16
1523336848
разрушили Зенит бабки и его руководство (им футбол не нужен)...
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Диктор
1523337405
Сочтены-вот и хорошо лучше будет для команды и всего нашего футбола в целом.
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lloegr
1523338350
"Когда мы приглашаем специалистов с именем, полагаем, что они нас чему-то научат" Ваши ожидания - это только ваши проблемы.
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zigbert
1523343179
Теперь руководство Зенита будет более внимательно подходить к кандидатуре тренера. Угадать всегда трудно.Но все же брать лучше своего.
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OfaZavr
1523346474
до него итак было не все идеально а он окончательно превратил все в руины.
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ТИНКИ-ВИНКИ
1523352611
Вот почему все говорят по результату??????? Так и я могу, докопаться до тренера, который не дал результат. Даже могу книгу написать почему это случилось. Так любой может. Я понимаю, если бы нашелся человек, который в самом начале сказал бы : С ЭТИМ ТРЕНЕРОМ У НИХ НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧИТСЯ и расписал бы по пунктам, почему именно. Да и вообще эти критики уже достали, говорят очевидные вещи и бабло за это рубят, а порой такую xрень несут, что противно их слушать.
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portero
1523376948
за 11 туров Зенит набрал 27 очков. ушел Сарсания.. И за следующие 14 туров Зенит набрал 15 очков. может первые 11 туров Сарсания тренировал, а итальяшка был вывеской?????
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