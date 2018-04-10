Ловчев: «Дни Манчини в «Зените» сочтены, он разрушил команду»

Бывший футболист московского «Спартака» и известный футбольный эксперт Евгений Ловчев выступил с критикой в адрес главного тренера «Зенита» Роберто Манчини после проигранного матча «Краснодару» в 25-м туре РФПЛ.

«Не думаю, что победа в Санкт-Петербурге – это заслуга тренера Мусаева. Мы пока не знаем, что он из себя представляет. Но часто бывает, что после смены тренера команда побеждает. Возможно, это тот самый случай.

Главным героем матча стал Шатов. Он честно сказал: «Я люблю «Зенит», люблю Питер, но руководство клуба меня не поддержало». Шатов не стал сильно радоваться после забитого гола, не стал делать какие-то жесты в сторону Манчини. И за это заслуживает уважения. Не случайно питерские болельщики проводили Шатова аплодисментами.

Пару слов о Манчини. Когда мы приглашаем специалистов с именем, полагаем, что они нас чему-то научат. А они, зачастую, оставляют о себе дурную память. Все в России им не нравится: нет нормальных игроков, нормальных полей и хороших судей. И на сегодня все понимают, что дни Манчини в «Зените» сочтены, он разрушил команду», – считает Ловчев.

Матч 25-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Краснодар» завершился со счетом 1:2.