Рауш ждал больше проблем в игре с ЦСКА

Полузащитник «Динамо» Константин Рауш рассказал о причинах, по которым он провел матч против ЦСКА на левом фланге полузащиты, а не в обороне.

Матч 25-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Динамо» завершился со счетом 1:2.

— Константин, даже наставник армейцев Виктор Гончаренко отметил, что в первом тайме «Динамо» выглядело свежее его подопечных. Согласны?

— Действительно, нам хорошо удалось войти в игру. Хотя, если честно, предполагал, что матч будет складываться несколько иначе. Думал, что если мы будем играть в своей манере, то на второй тайм у нас останется больше сил, чем у соперника. Но получилось по-другому — нам довольно много времени после перерыва пришлось провести в обороне. Временами у наших ворот было очень опасно, но мы очень рады, что удалось добиться победы.

— В последних матчах тренерский штаб использует вас на левом фланге не в защите, а в средней линии. Насколько комфортно чувствуете себя на этой позиции, ближе к атаке?

— Вообще-то я по амплуа — левый защитник, но у нас приболел Федя Черных. Нужен был другой тактический вариант, и тренеры сказали, что необходимо сыграть в полузащите. Для меня это не составило никаких проблем, я и раньше не раз играл на этой позиции. Надеюсь, получилось хорошо.

— Вы зачастую оказывались не только на своем «родном» левом фланге, но и на правом, и в центре...

— Я действовал в зависимости от ситуации. Например, если исполнял штрафной с правого фланга, то мы менялись местами с Александром Ташаевым и при необходимости отходили в оборону по «чужим» бровкам. Для меня это было даже интересно.