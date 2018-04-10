Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Рауш ждал больше проблем в игре с ЦСКА

10 апреля 2018, 06:31
1

Полузащитник «Динамо» Константин Рауш рассказал о причинах, по которым он провел матч против ЦСКА на левом фланге полузащиты, а не в обороне.

Матч 25-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Динамо» завершился со счетом 1:2.

— Константин, даже наставник армейцев Виктор Гончаренко отметил, что в первом тайме «Динамо» выглядело свежее его подопечных. Согласны?

— Действительно, нам хорошо удалось войти в игру. Хотя, если честно, предполагал, что матч будет складываться несколько иначе. Думал, что если мы будем играть в своей манере, то на второй тайм у нас останется больше сил, чем у соперника. Но получилось по-другому — нам довольно много времени после перерыва пришлось провести в обороне. Временами у наших ворот было очень опасно, но мы очень рады, что удалось добиться победы.

— В последних матчах тренерский штаб использует вас на левом фланге не в защите, а в средней линии. Насколько комфортно чувствуете себя на этой позиции, ближе к атаке?

— Вообще-то я по амплуа — левый защитник, но у нас приболел Федя Черных. Нужен был другой тактический вариант, и тренеры сказали, что необходимо сыграть в полузащите. Для меня это не составило никаких проблем, я и раньше не раз играл на этой позиции. Надеюсь, получилось хорошо.

— Вы зачастую оказывались не только на своем «родном» левом фланге, но и на правом, и в центре...

— Я действовал в зависимости от ситуации. Например, если исполнял штрафной с правого фланга, то мы менялись местами с Александром Ташаевым и при необходимости отходили в оборону по «чужим» бровкам. Для меня это было даже интересно.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Динамо Рауш Константин
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
prezent2017
1523366287
Оборона у коней совсем провальная.
Ответить
Главные новости
Экс-форвард ЦСКА, родившийся в России, возглавил гонку бомбардиров чемпионата Румынии
11:12
Малком готов расторгнуть контракт с «Аль-Хилялем»
10:55
3
Игрок РПЛ похвалил российских судей
10:43
5
Черданцев скептически высказался о шансах «Динамо» на успех с Шварцем
10:28
4
Корнеев оценил перспективы Батракова перейти из «Галатасарая» в более именитый клуб
10:14
2
«Реал» презентовал нового главного тренера
09:50
1
Батракова похвалили за прощание с фанатами «Локомотива»
09:05
2
Семин напутствовал Батракова в «Галатасарай»
08:41
2
Отец Тюкавина прокомментировал прозенитовский жест сына
08:34
5
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
08:23
4
Все новости
Все новости
Клуб РПЛ понес «невосполнимую потерю»
09:55
Мнение Мостового о Батракове в «Галатасарае»
09:45
Слуцкому на спине нарисовали член
09:29
Батракова похвалили за прощание с фанатами «Локомотива»
09:05
2
Семин напутствовал Батракова в «Галатасарай»
08:41
2
Отец Тюкавина прокомментировал прозенитовский жест сына
08:34
4
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
08:23
4
Тренер ЦСКА поделился народной мудростью после поражения от «Акрона»
08:17
2
Почти все игроки клуба РПЛ получили от Бубнова единицы
08:13
4
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
01:39
3
Заявление Галактионова об уходе Батракова в «Галатасарай»
01:31
1
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
10
Выявлен клуб РПЛ, где «сливают» тренера
01:13
5
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
00:56
2
Жена Батракова оценила его прощание с фанатами «Локомотива»
00:29
3
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
7
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
6
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
3
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
11
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
12
Галактионов объяснил, почему Батраков не играет с «Ростовом»
Вчера, 22:19
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
12
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
11
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
Вчера, 21:57
5
«Ни стыда ни совести»: Бубнов – об игроке «Зенита»
Вчера, 21:15
22
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Мойзеса
Вчера, 20:59
3
Кубок России. «Оренбург» разгромил в Химках «Родину» (4:1), у Пуэблы дубль
Вчера, 20:40
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+