Клуб РПЛ расторг контракт с травмированным легионером

«Динамо Мх» расторгло контракт с защитником Яном Джапо по обоюдному согласию сторон.

«В апреле 2025 года Джапо в матче чемпионата получил травму крестообразных связок колена и вынужден был пройти длительную, многомесячную, реабилитацию.

В матче FONBET Кубка России с «Крыльями Советов» 4 августа нынешнего года Ян повторно получил тяжелую травму – разрыв передней крестообразной связки колена и выбыл на срок более шести месяцев.

Клуб и Джапо с учетом срока действия контракта игрока пришли к взаимному соглашению о его расторжении» – говорится в сообщении махачкалинцев.

Генеральный директор «Динамо Мх» Шамиль Газизов сообщил, что оплатил оперцию игрока и выплатил ему компенсацию.

«С учетом всех обстоятельств пришли к обоюдному решению завершить сотрудничество с Джапо. Мы оплатили операцию Яна и выплатили достойную компенсацию за расторжение контракта. Такой выход из ситуации устроил и клуб, и, что для нас было важно, самого игрока. Ни у клуба к игроку, ни у самого Яна к нам никаких вопросов не осталось по итогам соглашения.

Могу смело сказать, что у каждого в клубе о Яне только положительное мнение. Он всегда был честен и профессионален. Быстро освоил русский язык, быстро адаптировался, был любимцем раздевалки. И очень жаль, что травмы не позволили ему проявить себя в полной мере. Не исключаю, что футбол снова сведет нас. Будем следить за его карьерой, переживать за него», – сказал Газизов.