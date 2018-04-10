Шунин: «Интерес «Спартака» к Ташаеву? Саша и сейчас в топовом клубе»

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин прокомментировал информацию об интересе к полузащитнику бело-голубых Александру Ташаеву. Напомним, сегодня 23-летний россиянин оформил дубль в ворота ЦСКА (2:1).

Ранее сообщалось, что на хавбека претендует «Спартак».

«Интерес к Ташаеву? Саша и сейчас в топовом клубе. Очень надеюсь, что он продолжит выступать за «Динамо» и вместе с нами бороться за самые высокие позиции.

Интерес других команд — тоже хорошо. Это подстегнет его еще больше работать, тренироваться, выходить, забивать и играть в футбол. Но я очень хочу, что этот футболист и дальше играл за «Динамо», — сказал Шунин.