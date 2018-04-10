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  • Шунин: «Интерес «Спартака» к Ташаеву? Саша и сейчас в топовом клубе»

Шунин: «Интерес «Спартака» к Ташаеву? Саша и сейчас в топовом клубе»

10 апреля 2018, 01:50
22

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин прокомментировал информацию об интересе к полузащитнику бело-голубых Александру Ташаеву. Напомним, сегодня 23-летний россиянин оформил дубль в ворота ЦСКА (2:1).

Ранее сообщалось, что на хавбека претендует «Спартак».

«Интерес к Ташаеву? Саша и сейчас в топовом клубе. Очень надеюсь, что он продолжит выступать за «Динамо» и вместе с нами бороться за самые высокие позиции.

Интерес других команд — тоже хорошо. Это подстегнет его еще больше работать, тренироваться, выходить, забивать и играть в футбол. Но я очень хочу, что этот футболист и дальше играл за «Динамо», — сказал Шунин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Шунин Антон Ташаев Александр
Комментарии (22)
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Spartak Piter
1523314481
Шунин бухает?
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GermanVo
1523317989
Топовый клуб - это он про команду из ФНЛ)) Это, конечно, шутка. В своё время Динамо был хорош. Но сейчас не вижу за счёт чего они смогут в топ попасть. Нынешний состав не потянет. А на усиление вряд ли будут выделены большие средства, если вообще будут выделены. У футболистов век короткий, так что если интересуется Спартак, то надо соглашаться без раздумий.
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Geffon
1523318554
Какой интерес спартака... Надоели эти журналюги слухи распускать. Ни в какой спартак он не перейдёт, даже за большие деньги. Клеймо позора одевать на себя?!... Я думаю у Ташаева здравый смысл и трезвый ум, не обращать внимание на всякую ересь.
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oyabun
1523334822
Господин Шунин живет в каком то параллельном мире? Сплошную фантастику вещает. Ну насчет "ТОП" клуба всем понятно. А по поводу возможной покупки Ташаева.. Зачем? У Спартака очень сбалансированная, насыщенная и средняя линия и линия атаки. У нас даже очень неплохой игрок Ханни не всегда может выйти на поле - места нет. А в запасе еще и Мельгарехо, Тимофеев и Бакаев, Джано, когда поправится. Так что обойдемся как нибудь.
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Диктор
1523337680
Топ-клуб долго смеялся ,хоть бы немного скромности сынок.
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Полная Канистра
1523340260
ну да вчера стали топ клубом в нижней таблице
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Боцман59rus
1523341819
у симулянта петардного, в следствии контузии, фантазия разыгралась,,,
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zigbert
1523342326
Игрок не плохой, но в Спартаке сейчас в составе большая конкуренция.
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OfaZavr
1523346076
вполне неплохой, перспективный игрок, если продолжит так же то Динамо будет сложно его удержать. ну а Динамо давно уже не топ-клуб осталось только громкое имя и восстанавливать былой статус придется долго и очень это будет непросто.
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nik55
1523353339
в каком он клубе------Шунин ты что куришь ?
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