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    Шунин: «Интерес «Спартака» к Ташаеву? Саша и сейчас в топовом клубе»

    Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин прокомментировал информацию об интересе к полузащитнику бело-голубых Александру Ташаеву. Напомним, сегодня 23-летний россиянин оформил дубль в ворота ЦСКА (2:1).

    Ранее сообщалось, что на хавбека претендует «Спартак».

    «Интерес к Ташаеву? Саша и сейчас в топовом клубе. Очень надеюсь, что он продолжит выступать за «Динамо» и вместе с нами бороться за самые высокие позиции.

    Интерес других команд — тоже хорошо. Это подстегнет его еще больше работать, тренироваться, выходить, забивать и играть в футбол. Но я очень хочу, что этот футболист и дальше играл за «Динамо», — сказал Шунин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.04.2018 01:50
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 10 апреля 2018, 19:20

      вот что делает мания величия с людьми! клуб ток из ФНЛ вылез - надо хоть побороться лет 5 - 7 за место в зоне ЛЕ - потом заявлять о топовости...а то у нас есть печальный опыт Алании...

      0
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      Рейтинг: +8026

      nik55 10 апреля 2018, 12:42

      в каком он клубе------Шунин ты что куришь ?

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 апреля 2018, 10:41

      вполне неплохой, перспективный игрок, если продолжит так же то Динамо будет сложно его удержать. ну а Динамо давно уже не топ-клуб осталось только громкое имя и восстанавливать былой статус придется долго и очень это будет непросто.

      4
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      Рейтинг: +307

      shpilman 10 апреля 2018, 09:54

      главное чтоб этот топ клуб по топовости до Торпедо не дошел)))

      1
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      Рейтинг: +100700

      zigbert 10 апреля 2018, 09:38

      Игрок не плохой, но в Спартаке сейчас в составе большая конкуренция.

      5
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 10 апреля 2018, 09:30

      у симулянта петардного, в следствии контузии, фантазия разыгралась,,,

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 10 апреля 2018, 09:09

      Ой да это уже регулярность, всегда с начало говорили ой да нах они нужны, а потом без них и клуб играть уже не может, и Смолов, и Кокорин, и Зобнин.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 10 апреля 2018, 09:04

      ну да вчера стали топ клубом в нижней таблице

      5
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      Рейтинг: +1847

      mahan 10 апреля 2018, 08:27

      Топ клуб, а точно сегодня же динамо в полуфинале лиги чемпионов играет с манчестер сити )))))))))))))))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 10 апреля 2018, 08:21

      Топ-клуб долго смеялся ,хоть бы немного скромности сынок.

      3
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