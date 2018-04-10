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Самедов рассказал, почему «Анжи» проиграл «Спартаку»

10 апреля 2018, 00:51
4

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился впечатлениями от победы над «Анжи» (4:1) в гостевом матче 25-го тура чемпионата России. Хавбек подчеркнул, что его команда наказала махачкалинцев за игру в открытый футбол.

– Матч с «Анжи» показал, что «Спартак» в полном порядке, сумасшедшей форме или все-таки нужно делать скидку на соперника?

– Нужно быть сдержаннее. Ни в какой мы не в сумасшедшей форме. Нормально сыграли. Здорово, что все так сложилось – победили. Не стоит забывать и о том, какое значение в футболе имеют быстрые голы. Думаю, «Анжи» просто не ожидал такого начала, оказался не готов к развитию событий.

– Соперник – не из другой лиги?

– Мне кажется, просто махачкалинцы решили сыграть с нами в слишком открытый футбол. Мы сумели их за это наказать.

– Массимо Каррера похвалил команду. Но в то же время пожурил за один пропущенный гол…

– Мы не должны были пропускать этот гол. В принципе, игра нам давалась, но допустили ошибку. Не обязательный мяч. Он, конечно, не порадовал ни нас, ни главного тренера.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Анжи Самедов Александр
Комментарии (4)
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серега кашин
1523331185
объективно саша все объяснил и без понтов
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Полная Канистра
1523341172
будьте внимательны в других оставшихся матчах такие пропуски могут боком нам встать
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OfaZavr
1523345765
все по делу сказал, но нужно улучшать игру в обороне, а то редкий матч обходиться без этой ложки дегтя.
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кеша_КБ
1523350489
- Саша прав!..."Спартак" давал играть сопернику), и погода позволяла!)))...этот комментарий только для спартаковцев!
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