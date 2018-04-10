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    Самедов рассказал, почему «Анжи» проиграл «Спартаку»

    Полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился впечатлениями от победы над «Анжи» (4:1) в гостевом матче 25-го тура чемпионата России. Хавбек подчеркнул, что его команда наказала махачкалинцев за игру в открытый футбол.

    – Матч с «Анжи» показал, что «Спартак» в полном порядке, сумасшедшей форме или все-таки нужно делать скидку на соперника?

    – Нужно быть сдержаннее. Ни в какой мы не в сумасшедшей форме. Нормально сыграли. Здорово, что все так сложилось – победили. Не стоит забывать и о том, какое значение в футболе имеют быстрые голы. Думаю, «Анжи» просто не ожидал такого начала, оказался не готов к развитию событий.

    – Соперник – не из другой лиги?

    – Мне кажется, просто махачкалинцы решили сыграть с нами в слишком открытый футбол. Мы сумели их за это наказать.

    – Массимо Каррера похвалил команду. Но в то же время пожурил за один пропущенный гол…

    – Мы не должны были пропускать этот гол. В принципе, игра нам давалась, но допустили ошибку. Не обязательный мяч. Он, конечно, не порадовал ни нас, ни главного тренера.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.04.2018 00:51
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 10 апреля 2018, 11:54

      - Саша прав!..."Спартак" давал играть сопернику), и погода позволяла!)))...этот комментарий только для спартаковцев!

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 апреля 2018, 10:36

      все по делу сказал, но нужно улучшать игру в обороне, а то редкий матч обходиться без этой ложки дегтя.

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 10 апреля 2018, 09:19

      будьте внимательны в других оставшихся матчах такие пропуски могут боком нам встать

      3
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 10 апреля 2018, 06:33

      объективно саша все объяснил и без понтов

      4
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