Самедов рассказал, почему «Анжи» проиграл «Спартаку»

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился впечатлениями от победы над «Анжи» (4:1) в гостевом матче 25-го тура чемпионата России. Хавбек подчеркнул, что его команда наказала махачкалинцев за игру в открытый футбол.

– Матч с «Анжи» показал, что «Спартак» в полном порядке, сумасшедшей форме или все-таки нужно делать скидку на соперника?

– Нужно быть сдержаннее. Ни в какой мы не в сумасшедшей форме. Нормально сыграли. Здорово, что все так сложилось – победили. Не стоит забывать и о том, какое значение в футболе имеют быстрые голы. Думаю, «Анжи» просто не ожидал такого начала, оказался не готов к развитию событий.

– Соперник – не из другой лиги?

– Мне кажется, просто махачкалинцы решили сыграть с нами в слишком открытый футбол. Мы сумели их за это наказать.

– Массимо Каррера похвалил команду. Но в то же время пожурил за один пропущенный гол…

– Мы не должны были пропускать этот гол. В принципе, игра нам давалась, но допустили ошибку. Не обязательный мяч. Он, конечно, не порадовал ни нас, ни главного тренера.