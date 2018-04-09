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    Уткин: «Зенит» хочет Бьелсу? Но он же Псих. Надо расставаться с Фурсенко, Боливар не вынесет двоих»

    Комментатор и радиоведущий Василий Уткин прокомментировал новость об интересе «Зенита» к аргентинскому специалисту Марсело Бьелсе, которая появилась в СМИ сегодня. Напомним, одно из прозвищ тренера – El Loco (сумасшедший).

    «Зенит» хочет Бьелсу? Это очень интересно! Но он же Псих, El Loco. Надо расставаться с Сергеем Александровичем (прим. – Фурсенко). Боливар, хм, не вынесет двоих...» – написал Уткин на своей странице в твиттере.

    После 25 туров «Зенит», проведший 24 игры, занимает пятое место в турнирной таблице РФПЛ, отставая от третьей строчки на два очка.

    Источник: Twitter

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    09.04.2018 18:43
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +5882

      Павелий 10 апреля 2018, 01:06

      А почему бы и нет? Новая связка на один сезон: El Loco (Бьелса) и Эль-Лохо (Фурсенко). Потом как всегда неустоечка за досрочный разрыв контракта и опять по новой!

      0
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      Рейтинг: +3136

      m40 9 апреля 2018, 20:44

      Карпина им надо пригласить и Дзюбу вернуть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1167

      Александр52 9 апреля 2018, 20:38

      Вася мне нравится всё больше и больше. Согласен с каждым словом. Вася, кто вылечил ???

      5
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 9 апреля 2018, 19:37

      да сейчас не только Бьелсу будут сватать в Зенит но и от Рахимова до Клинсмана,а в том что Фурсенко не справляется это на 200 процентов верно надо что то делать а то так до ФНЛ недалеко а может стратегия такая упасть туда очистится и вернуться

      1
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 9 апреля 2018, 19:21

      Страной это писать,но Уткин дело говорит!!!

      4
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 9 апреля 2018, 19:02

      Ну, вспомните, сколько легионеров было в Зените, когда мы брали кубок УЕФА. И сколько они все вместе зарабатывали? В финале я помню вообще одного корейца. Надо как-то самим справляться. Тем более, что новых Халков и Витселей уже точно не будет.

      5
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      Рейтинг: +1282

      Джой > Бриг 9 апреля 2018, 23:31

      А как же Крижанац, Ширл ,Текке , Тимощук , Ким и Домингес.
      Они тогда играли в том матче

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 9 апреля 2018, 18:55

      Акции Газпрома рухнут и это, наконец, даст кому надо по мозгам. Так что, надеюсь на смену "вектора" с иностранного на русский. Сколько можно!

      4
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 9 апреля 2018, 18:50

      Бьелса, действительно, вариант интересный, с аргентинской диаспорой язык точно найдет...но вот с ним руководство Зенита точно не уживется...так что посмотрим, вообще с Зенитом все в следующем сезоне интересно будет, Миллер и Фурс под санкции попали, так что кидатся баблом "на ветер" возможностей все меньше и меньше

      2
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      Рейтинг: +7816

      BarStep > ProstoPolzovatel 9 апреля 2018, 19:06

      А ты чего изпереживался за мой клуб?... Разберутся без тебя...

      -1
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      Рейтинг: +366

      Вахахахаха 9 апреля 2018, 18:44

      Хехе

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