Уткин: «Зенит» хочет Бьелсу? Но он же Псих. Надо расставаться с Фурсенко, Боливар не вынесет двоих»

Комментатор и радиоведущий Василий Уткин прокомментировал новость об интересе «Зенита» к аргентинскому специалисту Марсело Бьелсе, которая появилась в СМИ сегодня. Напомним, одно из прозвищ тренера – El Loco (сумасшедший).

«Зенит» хочет Бьелсу? Это очень интересно! Но он же Псих, El Loco. Надо расставаться с Сергеем Александровичем (прим. – Фурсенко). Боливар, хм, не вынесет двоих...» – написал Уткин на своей странице в твиттере.

После 25 туров «Зенит», проведший 24 игры, занимает пятое место в турнирной таблице РФПЛ, отставая от третьей строчки на два очка.