Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Уткин: «Зенит» хочет Бьелсу? Но он же Псих. Надо расставаться с Фурсенко, Боливар не вынесет двоих»

Уткин: «Зенит» хочет Бьелсу? Но он же Псих. Надо расставаться с Фурсенко, Боливар не вынесет двоих»

9 апреля 2018, 18:43
11

Комментатор и радиоведущий Василий Уткин прокомментировал новость об интересе «Зенита» к аргентинскому специалисту Марсело Бьелсе, которая появилась в СМИ сегодня. Напомним, одно из прозвищ тренера – El Loco (сумасшедший).

«Зенит» хочет Бьелсу? Это очень интересно! Но он же Псих, El Loco. Надо расставаться с Сергеем Александровичем (прим. – Фурсенко). Боливар, хм, не вынесет двоих...» – написал Уткин на своей странице в твиттере.

После 25 туров «Зенит», проведший 24 игры, занимает пятое место в турнирной таблице РФПЛ, отставая от третьей строчки на два очка.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Зенит Бьелса Марсело Уткин Василий Фурсенко Сергей
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Зарема лис
1523288655
Хехе
Ответить
ProstoPolzovatel
1523289028
Бьелса, действительно, вариант интересный, с аргентинской диаспорой язык точно найдет...но вот с ним руководство Зенита точно не уживется...так что посмотрим, вообще с Зенитом все в следующем сезоне интересно будет, Миллер и Фурс под санкции попали, так что кидатся баблом "на ветер" возможностей все меньше и меньше
Ответить
Бриг
1523289344
Акции Газпрома рухнут и это, наконец, даст кому надо по мозгам. Так что, надеюсь на смену "вектора" с иностранного на русский. Сколько можно!
Ответить
Бриг
1523289751
Ну, вспомните, сколько легионеров было в Зените, когда мы брали кубок УЕФА. И сколько они все вместе зарабатывали? В финале я помню вообще одного корейца. Надо как-то самим справляться. Тем более, что новых Халков и Витселей уже точно не будет.
Ответить
Artemka69
1523290905
Страной это писать,но Уткин дело говорит!!!
Ответить
Garrincha58
1523291848
да сейчас не только Бьелсу будут сватать в Зенит но и от Рахимова до Клинсмана,а в том что Фурсенко не справляется это на 200 процентов верно надо что то делать а то так до ФНЛ недалеко а может стратегия такая упасть туда очистится и вернуться
Ответить
Александр52
1523295512
Вася мне нравится всё больше и больше. Согласен с каждым словом. Вася, кто вылечил ???
Ответить
m40
1523295874
Карпина им надо пригласить и Дзюбу вернуть
Ответить
Павелий
1523311605
А почему бы и нет? Новая связка на один сезон: El Loco (Бьелса) и Эль-Лохо (Фурсенко). Потом как всегда неустоечка за досрочный разрыв контракта и опять по новой!
Ответить
Главные новости
Малком готов расторгнуть контракт с «Аль-Хилялем»
10:55
3
Игрок РПЛ похвалил российских судей
10:43
5
Черданцев скептически высказался о шансах «Динамо» на успех с Шварцем
10:28
4
Корнеев оценил перспективы Батракова перейти из «Галатасарая» в более именитый клуб
10:14
2
«Реал» презентовал нового главного тренера
09:50
1
Батракова похвалили за прощание с фанатами «Локомотива»
09:05
2
Семин напутствовал Батракова в «Галатасарай»
08:41
2
Отец Тюкавина прокомментировал прозенитовский жест сына
08:34
4
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
08:23
4
Почти все игроки клуба РПЛ получили от Бубнова единицы
08:13
4
Все новости
Все новости
Клуб РПЛ понес «невосполнимую потерю»
09:55
Мнение Мостового о Батракове в «Галатасарае»
09:45
Слуцкому на спине нарисовали член
09:29
Батракова похвалили за прощание с фанатами «Локомотива»
09:05
2
Семин напутствовал Батракова в «Галатасарай»
08:41
2
Отец Тюкавина прокомментировал прозенитовский жест сына
08:34
4
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
08:23
4
Тренер ЦСКА поделился народной мудростью после поражения от «Акрона»
08:17
2
Почти все игроки клуба РПЛ получили от Бубнова единицы
08:13
4
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
01:39
3
Заявление Галактионова об уходе Батракова в «Галатасарай»
01:31
1
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
9
Выявлен клуб РПЛ, где «сливают» тренера
01:13
5
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
00:56
2
Жена Батракова оценила его прощание с фанатами «Локомотива»
00:29
3
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
7
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
6
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
3
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
11
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
12
Галактионов объяснил, почему Батраков не играет с «Ростовом»
Вчера, 22:19
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
12
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
11
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
Вчера, 21:57
5
«Ни стыда ни совести»: Бубнов – об игроке «Зенита»
Вчера, 21:15
22
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Мойзеса
Вчера, 20:59
3
Кубок России. «Оренбург» разгромил в Химках «Родину» (4:1), у Пуэблы дубль
Вчера, 20:40
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+