Уткин: «Зенит» хочет Бьелсу? Но он же Псих. Надо расставаться с Фурсенко, Боливар не вынесет двоих»

А почему бы и нет? Новая связка на один сезон: El Loco (Бьелса) и Эль-Лохо (Фурсенко). Потом как всегда неустоечка за досрочный разрыв контракта и опять по новой!
Комментатор и радиоведущий Василий Уткин прокомментировал новость об интересе «Зенита» к аргентинскому специалисту Марсело Бьелсе, которая появилась в СМИ сегодня. Напомним, одно из прозвищ тренера – El Loco (сумасшедший).
«Зенит» хочет Бьелсу? Это очень интересно! Но он же Псих, El Loco. Надо расставаться с Сергеем Александровичем (прим. – Фурсенко). Боливар, хм, не вынесет двоих...» – написал Уткин на своей странице в твиттере.
После 25 туров «Зенит», проведший 24 игры, занимает пятое место в турнирной таблице РФПЛ, отставая от третьей строчки на два очка.