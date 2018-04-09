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  • Капелло: «Надеюсь, РФС пригласит меня на один-два матча сборной России на ЧМ-2018»

Капелло: «Надеюсь, РФС пригласит меня на один-два матча сборной России на ЧМ-2018»

9 апреля 2018, 17:24
13

Экс-главный тренер сборной России Фабио Капелло признался, что до сих пор следит за своей бывшей командой. Итальянский специалист выразил надежду, что РФС пригласит его посетить пару матчей подопечных Станислава Черчесова на домашнем чемпионате мира.

– За сборной России следите?

– Да. Время от времени смотрю матчи, в том числе последние игры. Там по-прежнему много футболистов, которые играли при мне.

– Что нам ждать от сборной на чемпионате мира?

– Не люблю говорить о шансах и делать прогнозы, но группа у сборной России не такая уж сложная. Лучше спросите, приеду ли я в Россию на чемпионат мира!

– Приедете?

– Конечно! Собираюсь поработать в качестве комментатора. К тому же у меня остались знакомые в РФС. Надеюсь, они пригласят меня на один-два матча сборной России.

– В роли тренера?

– Ха-ха! Вы меня поняли!

Источник: Sport24
Чемпионат мира Россия Капелло Фабио
Комментарии (13)
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С-Пб on-line
1523284012
Что тебя приглашать-то! Приехал, сел на жопу, смотришь футбол.
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Ruryu
1523284484
Даже,после получения отступных,хочет на халяву сходить... вот,чертополох...
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mihail200606
1523284951
Сиди дома...
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dok66
1523285986
Капелло под санкциями от РФ . Зачем ты тут нужен ?
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Старикан
1523286841
А что так - не удалось билеты на сайте заказать? Или баблосы зажал? Так и хотят все на халяву проскочить...
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серега кашин
1523289748
нехрен тебе у нас делать
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OfaZavr
1523290147
столько денег сорвал с РФС что теперь сам должен везде приглашать за свой счет)
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zigbert
1523299963
Будет давать указания сверху Черчесову.
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вместе с ЦСКА
1523349512
денег на билет чтоль нет? скупердяй
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ProstoPolzovatel
1523350753
Без проблем...для такого "дорогого" гостя и цена будет особой...рассчет за одну игру будет очень простой: размер выплаченной ему неустойки поделенный на количество матчей, которые он захочет посетить...наверно, будет первый случай в истории, когда один человек на конкретном ЧМ посетит все матчи без исключения)))
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