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    Капелло: «Надеюсь, РФС пригласит меня на один-два матча сборной России на ЧМ-2018»

    Экс-главный тренер сборной России Фабио Капелло признался, что до сих пор следит за своей бывшей командой. Итальянский специалист выразил надежду, что РФС пригласит его посетить пару матчей подопечных Станислава Черчесова на домашнем чемпионате мира.

    – За сборной России следите?

    – Да. Время от времени смотрю матчи, в том числе последние игры. Там по-прежнему много футболистов, которые играли при мне.

    – Что нам ждать от сборной на чемпионате мира?

    – Не люблю говорить о шансах и делать прогнозы, но группа у сборной России не такая уж сложная. Лучше спросите, приеду ли я в Россию на чемпионат мира!

    – Приедете?

    – Конечно! Собираюсь поработать в качестве комментатора. К тому же у меня остались знакомые в РФС. Надеюсь, они пригласят меня на один-два матча сборной России.

    – В роли тренера?

    – Ха-ха! Вы меня поняли!

    Источник: Sport24

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    09.04.2018 17:24
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 10 апреля 2018, 11:59

      Без проблем...для такого "дорогого" гостя и цена будет особой...рассчет за одну игру будет очень простой: размер выплаченной ему неустойки поделенный на количество матчей, которые он захочет посетить...наверно, будет первый случай в истории, когда один человек на конкретном ЧМ посетит все матчи без исключения)))

      0
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 10 апреля 2018, 11:38

      денег на билет чтоль нет? скупердяй

      0
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      Рейтинг: +100700

      zigbert 9 апреля 2018, 21:52

      Будет давать указания сверху Черчесову.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 апреля 2018, 19:09

      столько денег сорвал с РФС что теперь сам должен везде приглашать за свой счет)

      3
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 9 апреля 2018, 19:02

      нехрен тебе у нас делать

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 9 апреля 2018, 18:14

      А что так - не удалось билеты на сайте заказать? Или баблосы зажал? Так и хотят все на халяву проскочить...

      1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 9 апреля 2018, 17:59

      Капелло под санкциями от РФ . Зачем ты тут нужен ?

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 9 апреля 2018, 17:54

      Дружище Мудко, тебя пригласит, но за твои бабки

      0
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      Рейтинг: +5873

      maygli 9 апреля 2018, 17:45

      Не уж то денег нет?

      0
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      Рейтинг: +7714

      mihail200606 9 апреля 2018, 17:42

      Сиди дома...

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