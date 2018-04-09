Капелло: «Надеюсь, РФС пригласит меня на один-два матча сборной России на ЧМ-2018»

Экс-главный тренер сборной России Фабио Капелло признался, что до сих пор следит за своей бывшей командой. Итальянский специалист выразил надежду, что РФС пригласит его посетить пару матчей подопечных Станислава Черчесова на домашнем чемпионате мира.

– За сборной России следите?

– Да. Время от времени смотрю матчи, в том числе последние игры. Там по-прежнему много футболистов, которые играли при мне.

– Что нам ждать от сборной на чемпионате мира?

– Не люблю говорить о шансах и делать прогнозы, но группа у сборной России не такая уж сложная. Лучше спросите, приеду ли я в Россию на чемпионат мира!

– Приедете?

– Конечно! Собираюсь поработать в качестве комментатора. К тому же у меня остались знакомые в РФС. Надеюсь, они пригласят меня на один-два матча сборной России.

– В роли тренера?

– Ха-ха! Вы меня поняли!