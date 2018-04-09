Уткин: «Игра сборной России – полнейший тупик и эмоциональная безнадега»

Комментатор и радиоведущий Василий Уткин прокомментировал игру сборной России под руководством Станислава Черчесова.

«И вот что интересно! Почему же игра сборной России оставляет ощущение полнейшего тупика, эмоциональной безнадеги – и этого ощущения нет от игры ЦСКА?

Не знаю и знать не желаю. У обеих команд есть схожие проблемы: кадровая скудость, потери даже в рамках этой несопоставимости с соперником, разгром по счету. Можете продолжить...» – написал Уткин в своем телеграм-канале.

Ранее Уткин призвал уволить Черчесова, как сделала сборная Японии, сменив главного тренера за два месяца до чемпионата мира-2018.