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  • Уткин: «Игра сборной России – полнейший тупик и эмоциональная безнадега»

Уткин: «Игра сборной России – полнейший тупик и эмоциональная безнадега»

9 апреля 2018, 16:21
6

Комментатор и радиоведущий Василий Уткин прокомментировал игру сборной России под руководством Станислава Черчесова.

«И вот что интересно! Почему же игра сборной России оставляет ощущение полнейшего тупика, эмоциональной безнадеги – и этого ощущения нет от игры ЦСКА?

Не знаю и знать не желаю. У обеих команд есть схожие проблемы: кадровая скудость, потери даже в рамках этой несопоставимости с соперником, разгром по счету. Можете продолжить...» – написал Уткин в своем телеграм-канале.

Ранее Уткин призвал уволить Черчесова, как сделала сборная Японии, сменив главного тренера за два месяца до чемпионата мира-2018.

Источник: Telegram
Чемпионат мира Россия Уткин Василий
Комментарии (6)
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serppion
1523281026
Тут даже возразить Ваське нечем...
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САДЫЧОК
1523282401
Черчесов-слабейший тренер!
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Рубинище
1523283593
Вася молодец, почти один только трубит, что усачя выгонять срочно нужно..др. ... в тряпочку..
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mihail200606
1523285078
Ну в общем он прав.. Может на эмоциях чтото покажут на ЧМ.. Но чтото надежды на это маловато.. Сейчас если поменять тренера хуже не будет..
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Федя Кабак
1523285298
Усатого нужно правда уволнять. Он всех бесит. Очнитесь руководители РФС
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polt
1523287879
И руководство МАТЧ ТВ поменять в догонку с его политикой. АПЛ, Примера, Бундеслига... бесплатно пожалуйста, а РФПЛ-перебьетесь, смотрите платно. Уроды.
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