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    Уткин: «Игра сборной России – полнейший тупик и эмоциональная безнадега»

    Комментатор и радиоведущий Василий Уткин прокомментировал игру сборной России под руководством Станислава Черчесова.

    «И вот что интересно! Почему же игра сборной России оставляет ощущение полнейшего тупика, эмоциональной безнадеги – и этого ощущения нет от игры ЦСКА?

    Не знаю и знать не желаю. У обеих команд есть схожие проблемы: кадровая скудость, потери даже в рамках этой несопоставимости с соперником, разгром по счету. Можете продолжить...» – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    Ранее Уткин призвал уволить Черчесова, как сделала сборная Японии, сменив главного тренера за два месяца до чемпионата мира-2018.

    Источник: Telegram

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    09.04.2018 16:21
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4934

      polt 9 апреля 2018, 18:31

      И руководство МАТЧ ТВ поменять в догонку с его политикой. АПЛ, Примера, Бундеслига... бесплатно пожалуйста, а РФПЛ-перебьетесь, смотрите платно. Уроды.

      2
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 9 апреля 2018, 17:48

      Усатого нужно правда уволнять. Он всех бесит. Очнитесь руководители РФС

      4
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    • ...
      Рейтинг: +7714

      mihail200606 9 апреля 2018, 17:44

      Ну в общем он прав.. Может на эмоциях чтото покажут на ЧМ.. Но чтото надежды на это маловато.. Сейчас если поменять тренера хуже не будет..

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7067

      Рубинище 9 апреля 2018, 17:19

      Вася молодец, почти один только трубит, что усачя выгонять срочно нужно..др. ... в тряпочку..

      2
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 9 апреля 2018, 17:00

      Черчесов-слабейший тренер!

      2
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      Рейтинг: +3795

      serppion 9 апреля 2018, 16:37

      Тут даже возразить Ваське нечем...

      1
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