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  • Уткин: «Сборной России, как и японцам, нужно поменять тренера. Черчесов безнадежен»

Уткин: «Сборной России, как и японцам, нужно поменять тренера. Черчесов безнадежен»

9 апреля 2018, 14:08
32

Комментатор и радиоведущий Василий Уткин призвал РФС поступить по примеру сборной Японии, которая уволила главного тренера Вахид Халилходжича за два месяца до старта чемпионата мира. По его мнению, тренер россиян Станислав Черчесов безнадежен.

«Смотрите, японцы сегодня уволили главного тренера – за два месяца до чемпионата! А они ведь не импульсивные. И результат им очень важен. Но уволили. Значит, не поздно и нам что-то поменять. Станислав Черчесов безнадежен. Рак на горе замучился свистеть», – написал Уткин на своей странице в твиттере.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Чемпионат мира Россия Япония Черчесов Станислав Халилходжич Вахид Уткин Василий
Комментарии (32)
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Боцман59rus
1523272649
видимо в "эгресси" вакансия на гл.тренера - положил глаз василий на стаса, а стас положил на всех, такой уж нрав, у самовлюбленного и нарцысстичного учителя физической культуры из сев.осетии,,,
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Nerlinger
1523272706
Бердыева!!! Пока время немного осталось!!!
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kazak161
1523273383
В России прежде всего надо поменять автостоянки на маленькие футбольные поля во дворах,что бы дети играли в футбол а не в интернете сидели,вот тогда и будут у нас свои Рональдо и Мессии!
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FanatSerj
1523273428
Со сменой тренера уже проходили много-много раз подряд, не помогает уже. Может все же Мутка до конца выгнать? а не в кусты спрятать? Поставьте вон Галицкого руководителем всего Российского футбола, и школы детские появятся и поля нормальные и футболисты и тренера нормальные.
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mihail200606
1523273617
Бердыев проверенный человек в плане работы с отечественным деревом...
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VikNMar
1523275794
Уткин тоже иногда бывает прав .......
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Ruryu
1523277855
Пока,футболом руководят такие как Мутко,Фурсенко,и т.д.,не один тренер,не справится с задачами сборной...
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zigbert
1523278607
Почему то все думают что со сменой тренера наши футболисты будут играть по другому.
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вместе с ЦСКА
1523282634
Вася прав
Ответить
AnTiNeHrEsT
1523283253
Впервые от Утки здравые слова.
Ответить
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