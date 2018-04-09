Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Уткин: «Сборной России, как и японцам, нужно поменять тренера. Черчесов безнадежен»

    Комментатор и радиоведущий Василий Уткин призвал РФС поступить по примеру сборной Японии, которая уволила главного тренера Вахид Халилходжича за два месяца до старта чемпионата мира. По его мнению, тренер россиян Станислав Черчесов безнадежен.

    «Смотрите, японцы сегодня уволили главного тренера – за два месяца до чемпионата! А они ведь не импульсивные. И результат им очень важен. Но уволили. Значит, не поздно и нам что-то поменять. Станислав Черчесов безнадежен. Рак на горе замучился свистеть», – написал Уткин на своей странице в твиттере.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.04.2018 14:08
    Рекомендуем
    Комментарии30
    ...
    • ...
      Рейтинг: +493

      iBragim2102 9 апреля 2018, 20:23

      Бесполезно менять тренера, когда игроки брёвна

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +428

      qwera 1969 9 апреля 2018, 18:46

      здесь нужно чистить верхушку РФС.... Как можно было назначить этого абрека и помощником Ромащенко? Это кто такие? В свое время посредственные игроки... И чему они могут научить игроков?.... Отсюда и вот такой результат....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 апреля 2018, 18:42

      так то дело говорит, вот бы и вправду поменяли, да только думаю не будет этого.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7392

      Старикан 9 апреля 2018, 18:25

      Надо Валерия Непомнящего на пару месяцев у руля сборной поставить! ...толку больше будет!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 9 апреля 2018, 18:19

      Этого черчесова не уводят.Как тренер пустое место,да видимо как и человек смарчок,судя по интервью

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7067

      Рубинище 9 апреля 2018, 17:34

      Хоть кого назначь хуже точно не будет, даже если не кого-пусть без тренера играют, чем с Черчесовым...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +289

      AnTiNeHrEsT 9 апреля 2018, 17:14

      Впервые от Утки здравые слова.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 9 апреля 2018, 17:03

      Вася прав

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 9 апреля 2018, 16:52

      а футболистов как поменять,они же все кривоногие?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 9 апреля 2018, 16:28

      Абсолютно Вася прав!..срочно менять нужно! только польза от этого! кстати ,мало кто помнит , но именно Вася поднял волну много лет назад , когда скинули присосавшегося к кормушке Колоскова !

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11