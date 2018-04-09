Уткин: «Сборной России, как и японцам, нужно поменять тренера. Черчесов безнадежен»

Комментатор и радиоведущий Василий Уткин призвал РФС поступить по примеру сборной Японии, которая уволила главного тренера Вахид Халилходжича за два месяца до старта чемпионата мира. По его мнению, тренер россиян Станислав Черчесов безнадежен.

«Смотрите, японцы сегодня уволили главного тренера – за два месяца до чемпионата! А они ведь не импульсивные. И результат им очень важен. Но уволили. Значит, не поздно и нам что-то поменять. Станислав Черчесов безнадежен. Рак на горе замучился свистеть», – написал Уткин на своей странице в твиттере.