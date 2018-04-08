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Виллаш-Боаш сообщил, что в «Зенит» мог перейти Фалькао

8 апреля 2018, 23:06
9

Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш поделился воспоминаниями от работы в петербургском клубе. Напомним, что португальский специалист возглавлял сине-бело-голубых с 2014 по 2016 год.

– Я сразу сказал руководителям «Зенита», что могу позвать в команду топ-игроков. Их это впечатлило.

– О каких игроках шла речь?

– Фалькао. Я очень хотел видеть его у нас.

– А он готов был перейти в «Зенит»?

– Да. Но ничего не получилось из-за финансового фейр-плей. При этом у нас все равно была неплохая трансферная компания тем летом. Хави Гарсия, Гарай, Могилевец – это сильные футболисты. Кстати, я до сих пор жалею, что мне не удалось сходу выиграть чемпионат России. А ведь у нас были все шансы. Если бы не тот домашний матч с «Динамо», когда мы уступили 2:4.

Источник: «Российская газета»
Россия. Премьер-лига Зенит Фалькао Радамель Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (9)
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VVM1964
1523218631
Позвать то оно конечно можно , но ... . Это как в анекдоте про неуловимого Джо , которого тоже " поймать то можно , да кому это надо " . )))
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Shpion23
1523218975
"Фалькао к нам не поедет" (с)
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Павелий
1523221187
Не получилось из-за финансового fair play - это значит, что непомерные расходы. Где посадки?!
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СОКОЛ САРАТОВ
1523221497
андре всё равно чемпионами сделал
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stream15
1523225035
Чего теперь вспоминать.
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Lev Aleks
1523227496
Только не говорите ни кому это конфиденциальная информация.............тсс)))
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Spartak 777
1523232949
Валера сказал что Фалькао к нам не поедет )))
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Yarrom89
1523255503
Новость из разряда - "Я тоже мог бы стать космонавтом, но не стал".
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ruded
1523257342
честно говоря, лично меня не возмущало бы, если команда поддерживалась частным бизнесом, а так - наполняет злорадство, когда Зенит сливается - хоть какое-то утешение.
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