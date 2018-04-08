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    Виллаш-Боаш сообщил, что в «Зенит» мог перейти Фалькао

    Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш поделился воспоминаниями от работы в петербургском клубе. Напомним, что португальский специалист возглавлял сине-бело-голубых с 2014 по 2016 год.

    – Я сразу сказал руководителям «Зенита», что могу позвать в команду топ-игроков. Их это впечатлило.

    – О каких игроках шла речь?

    – Фалькао. Я очень хотел видеть его у нас.

    – А он готов был перейти в «Зенит»?

    – Да. Но ничего не получилось из-за финансового фейр-плей. При этом у нас все равно была неплохая трансферная компания тем летом. Хави Гарсия, Гарай, Могилевец – это сильные футболисты. Кстати, я до сих пор жалею, что мне не удалось сходу выиграть чемпионат России. А ведь у нас были все шансы. Если бы не тот домашний матч с «Динамо», когда мы уступили 2:4.

    Источник: «Российская газета»

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    08.04.2018 23:06
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1320

      ruded 9 апреля 2018, 10:02

      честно говоря, лично меня не возмущало бы, если команда поддерживалась частным бизнесом, а так - наполняет злорадство, когда Зенит сливается - хоть какое-то утешение.

      0
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      Рейтинг: +440

      Yarrom89 9 апреля 2018, 09:31

      Новость из разряда - "Я тоже мог бы стать космонавтом, но не стал".

      1
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 9 апреля 2018, 03:15

      Валера сказал что Фалькао к нам не поедет )))

      1
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 9 апреля 2018, 01:44

      Только не говорите ни кому это конфиденциальная информация.............тсс)))

      1
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      Рейтинг: -45

      stream15 9 апреля 2018, 01:03

      Чего теперь вспоминать.

      1
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 9 апреля 2018, 00:04

      андре всё равно чемпионами сделал

      0
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      Рейтинг: +5882

      Павелий 8 апреля 2018, 23:59

      Не получилось из-за финансового fair play - это значит, что непомерные расходы. Где посадки?!

      1
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      Рейтинг: +13957

      Shpion23 8 апреля 2018, 23:22

      "Фалькао к нам не поедет" (с)

      2
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