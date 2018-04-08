Виллаш-Боаш сообщил, что в «Зенит» мог перейти Фалькао

Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш поделился воспоминаниями от работы в петербургском клубе. Напомним, что португальский специалист возглавлял сине-бело-голубых с 2014 по 2016 год.

– Я сразу сказал руководителям «Зенита», что могу позвать в команду топ-игроков. Их это впечатлило.

– О каких игроках шла речь?

– Фалькао. Я очень хотел видеть его у нас.

– А он готов был перейти в «Зенит»?

– Да. Но ничего не получилось из-за финансового фейр-плей. При этом у нас все равно была неплохая трансферная компания тем летом. Хави Гарсия, Гарай, Могилевец – это сильные футболисты. Кстати, я до сих пор жалею, что мне не удалось сходу выиграть чемпионат России. А ведь у нас были все шансы. Если бы не тот домашний матч с «Динамо», когда мы уступили 2:4.