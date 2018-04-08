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  • Бубнов: «Краснодар» еще поборется за Лигу чемпионов. А «Зенит» уже вряд ли»

Бубнов: «Краснодар» еще поборется за Лигу чемпионов. А «Зенит» уже вряд ли»

8 апреля 2018, 09:50
14

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился наблюдениями от просмотра матча 25-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром» (1:2).

«Дебют Мурада Мусаева в качестве главного тренера «Краснодара» получился многообещающим: в гостях в очень важной встрече обыгран «Зенит». Это обстоятельство может задать правильное настроение для концовки.

«Краснодар», думаю, еще поборется за Лигу чемпионов. А «Зенит» уже вряд ли. Хотя по потерянным очкам петербуржцы по-прежнему чуть впереди южан, в их случае просвета не наблюдается. Поставленная игра в атаке по-прежнему отсутствует, ротация средней линии сохраняется, что никак не способствует сыгранности. Идет постоянный поиск, нет стабильности и четкого рисунка», – сказал Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Бубнов Александр
Комментарии (14)
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mamba9090909
1523171651
Это вполне вероятно, увы.
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petrucho-spb
1523171700
Бубен опять считать не умеет!Вообще то Зенит по потерянным очкам выше Краснодара.
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Бриг
1523176921
ЦСКА 3 место вряд ли отдаст уже
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subbotaspartak
1523177425
Там с шансами вся пятёрка, Никому не задёрнута шторка.
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raritet
1523182292
Это не факт. Но одно неоспоримо. Зенит в заднице.
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