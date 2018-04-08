Бубнов: «Краснодар» еще поборется за Лигу чемпионов. А «Зенит» уже вряд ли»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился наблюдениями от просмотра матча 25-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром» (1:2).

«Дебют Мурада Мусаева в качестве главного тренера «Краснодара» получился многообещающим: в гостях в очень важной встрече обыгран «Зенит». Это обстоятельство может задать правильное настроение для концовки.

«Краснодар», думаю, еще поборется за Лигу чемпионов. А «Зенит» уже вряд ли. Хотя по потерянным очкам петербуржцы по-прежнему чуть впереди южан, в их случае просвета не наблюдается. Поставленная игра в атаке по-прежнему отсутствует, ротация средней линии сохраняется, что никак не способствует сыгранности. Идет постоянный поиск, нет стабильности и четкого рисунка», – сказал Бубнов.