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    Бубнов: «Краснодар» еще поборется за Лигу чемпионов. А «Зенит» уже вряд ли»

    Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился наблюдениями от просмотра матча 25-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром» (1:2).

    «Дебют Мурада Мусаева в качестве главного тренера «Краснодара» получился многообещающим: в гостях в очень важной встрече обыгран «Зенит». Это обстоятельство может задать правильное настроение для концовки.

    «Краснодар», думаю, еще поборется за Лигу чемпионов. А «Зенит» уже вряд ли. Хотя по потерянным очкам петербуржцы по-прежнему чуть впереди южан, в их случае просвета не наблюдается. Поставленная игра в атаке по-прежнему отсутствует, ротация средней линии сохраняется, что никак не способствует сыгранности. Идет постоянный поиск, нет стабильности и четкого рисунка», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    08.04.2018 09:50
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +4025

      raritet 8 апреля 2018, 13:11

      Это не факт. Но одно неоспоримо. Зенит в заднице.

      0
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      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak 8 апреля 2018, 11:50

      Там с шансами вся пятёрка,
      Никому не задёрнута шторка.

      0
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 8 апреля 2018, 11:42

      ЦСКА 3 место вряд ли отдаст уже

      1
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 8 апреля 2018, 10:15

      Бубен опять считать не умеет!Вообще то Зенит по потерянным очкам выше Краснодара.

      -1
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > 8 апреля 2018, 10:45

      любят у нас за одну победу на руках носить,,, тем более краснодар играл с большим количеством брака, с полумертвой обороной и опорной зоной, как зенит им умудрился проиграть,,, видимо был еще мертвее, в любом случае проблемы быков никуда не делись и следующие матчи это покажут,,,

      0
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      Рейтинг: +5421

      _Marqella_ > Боцман59rus 8 апреля 2018, 10:50

      Соглашусь с тобой это не Краснодар был хорош,это Зенит был плох....Если ты смотрел этот матч то Зенит в первые 20 минут должен был забивать четыре а в итоге получил...и всё как то через жопу идёт...сезон потерян,будет ЛЕ в следующем году, это немного успокаевает...

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      Рейтинг: +16619

      афоня72 > petrucho-spb 8 апреля 2018, 10:54

      Хотя по потерянным очкам петербуржцы по-прежнему чуть впереди южан, в их случае просвета не наблюдается.
      Читай внимательней!

      1
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      Рейтинг: +5421

      _Marqella_ > афоня72 8 апреля 2018, 11:03

      он текст не читает,только заголовок...фишка у него такая...

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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 > petrucho-spb 8 апреля 2018, 11:16

      Читай весь текст, а не только заголовок там написано, что по потерянным зенит впереди.

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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > petrucho-spb 8 апреля 2018, 12:45

      Приношу извинения,что не дочитал.
      Если често и читаеть его не очень хочется.Логики нет в его словах!
      Но критику учёл.Кто то там написсал- это моя Фишка.-Так вот,чтобы такое утверждать надо знать, что это у меня в системе,а раз такого не замечено, написанное считать воздухом!Маргела это тебе!

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      Рейтинг: +6941

      mamba9090909 8 апреля 2018, 10:14

      Это вполне вероятно, увы.

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